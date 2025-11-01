search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Chișinăul ia în calcul aderarea la UE fără regiunea separatistă Transnistria, afirmă noul vicepremier pentru Reintegrare

0
0
Publicat:

Noul vicepremier pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, afirmă că, dacă nu se va reuși reintegrarea regiunii separatiste transnistrene, acest lucru nu va reprezenta un obstacol major în calea integrării Rep. Moldova în UE, subliniind că procesul de reintegrare este unul destul de costisitor.

Chiveri a făcut declarațiile în data de 1 noiembrie. FOTO: Administrația Prezidențială a Ucrainei
Chiveri a făcut declarațiile în data de 1 noiembrie. FOTO: Administrația Prezidențială a Ucrainei

Întrebat ce plan are pentru reintegrarea regiunii separatiste transnistrene în Republica Moldova, precum și cum va realiza acest lucru, Valeriu Chiveri a răspuns că: ,,Planul nostru este simplu: menținem securitatea și pacea în regiunea pentru a putea lucra și aduce gradual spațiile politic, economic, financiar, de sănătate, educațional și informațional în spațiile Republicii Moldova. Lucrul acesta se face deja, nu am venit pe un teren gol, colegii noștri până la preluarea funcției de către mine au lucrat foarte bine în privința asta. Știți foarte bine că, în general, am trecut printr-o perioadă foarte complicată. Vorbesc de războiul din Ucraina care a influențat foarte mult domeniul de securitate și principalul lucru care l-au făcut colegii și voi continua este să menținem pacea și securitatea, dacă vom reuși lucrul acesta, vom putea avansa și pe alte domenii de apropiere a celor două maluri”. 

În ceea ce privește reintegrarea regiunii transnistrene înainte de aderarea la Uniunea Europeană, Valeriu Chiveri susține că: ,,Nu știu cine v-a spus că reintegrarea trebuie să fie făcută până la integrarea, dar sunt mai multe scenarii. Ar fi ideal ca Republica Moldova să fie pregătită pentru integrarea europeană, reușind să integreze întreaga țară. Dacă lucrul acesta nu se va reuși, nu cred că va fi un impediment major în procesul nostru de integrare, dar vom lucra în paralel, evident, pentru a aduce cele două maluri mai aproape”. 

Totodată, Valeriu Chiveri a subliniat că reintegrarea regiunii separatiste va costa ,,foarte mult”, iar Chișinăul nu dispune de acești bani. 

,,Aceste calcule se fac în prezent și, evident, fără sprijinul partenerilor noștri din Uniunea Europeană: o reintegrare sustenabilă, durabilă va fi imposibil de realizat, inclusiv din motivul că va fi un cost destul de mare. Nu vă pot spune care sunt costurile, vă dați seama pentru a egala cel puțin pensiile și alocațiile sociale, trebuie să facem o analiză atentă și profundă a situației din regiune”, a adăugat noul vicepremier pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. 

Opinia experților 

Republica Moldova ar trebui să adere la UE doar după reîntregirea cu regiunea transnistreană, unde Moscova menține trupe dislocate ilegal. În caz contrar, reîntregirea ar putea fi mai dificilă, iar Uniunea s-ar confrunta cu probleme suplimentare la graniță, susțin experții consultați de „Adevărul”.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat în luna septembrie a acestui an că se iau în calcul două scenarii: primul prevede aderarea „într-un singur pas”, iar cel de-al doilea, care este unul de rezervă, vizează aderarea la UE fără regiunea separatistă Transnistria.

„Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită, dar, în situația în care nu vom avea această posibilitate - pentru că cunoașteți faptul că Federația Rusă își menține trupele ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și asta este cea mai mare piedică pentru reîntregirea țării - pentru această situație există și al doilea scenariu, care înseamnă aderarea la UE în doi pași”, a detaliat lidera de la Chișinău Maia Sandu după scrutinul parlamentar câștigat de formațiunea pro-europeană PAS.

Declarațiile au venit în contextul în care Kremlinul menține ilegal, de peste trei decenii, trupe pe teritoriul regiunii separatiste, după conflictul militar din 1992. Regiunea separatistă, situată pe malul stâng al Nistrului, nu este recunoscută internațional, funcționând ca o entitate de facto independentă, cu sprijin militar și economic din partea Moscovei.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
digi24.ro
image
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit
stirileprotv.ro
image
VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e în Cluj, e în Bucuresti și e de vânzare. Ce preț are
gandul.ro
image
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru
mediafax.ro
image
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
fanatik.ro
image
Ucraina a lovit conducta „Ring” a Rusiei, de lângă Moscova, o rută cheie pentru aprovizionarea cu petrol
libertatea.ro
image
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
observatornews.ro
image
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
De ce să îți înfășori cheile mașinii în folie de aluminiu
playtech.ro
image
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordănescu are oferta pe masă, la o zi de la plecarea de la Legia!
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
EXPLOZIE puternică urmată de incendiu. Zeci de pompieri, mobilizați la intervenție. O persoană...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Dezvăluirea momentului! Fostul soț al doctoriţei Ștefania Szabo a ajuns în fața instanței
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii anunță că se depun cereri pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie! Plățile se fac începând din decembrie
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cel puțin 6 morți și 25 de persoane spitalizate după ce au mâncat acest preparat la restaurant
actualitate.net
image
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”
click.ro
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
click.ro
image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
Centrala electrică a Fabricii de hârtie şi mucava Piatra Neamţ, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Modernizarea accelerată a României Mari cu ajutorul utilajelor și motoarelor aduse din Germania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”

OK! Magazine

image
Alina-Maria a României, superbă în costum popular. Prințesa ne arată cum poate fi purtată o ie la un eveniment de seară

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?