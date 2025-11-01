Chișinăul ia în calcul aderarea la UE fără regiunea separatistă Transnistria, afirmă noul vicepremier pentru Reintegrare

Noul vicepremier pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, afirmă că, dacă nu se va reuși reintegrarea regiunii separatiste transnistrene, acest lucru nu va reprezenta un obstacol major în calea integrării Rep. Moldova în UE, subliniind că procesul de reintegrare este unul destul de costisitor.

Întrebat ce plan are pentru reintegrarea regiunii separatiste transnistrene în Republica Moldova, precum și cum va realiza acest lucru, Valeriu Chiveri a răspuns că: ,,Planul nostru este simplu: menținem securitatea și pacea în regiunea pentru a putea lucra și aduce gradual spațiile politic, economic, financiar, de sănătate, educațional și informațional în spațiile Republicii Moldova. Lucrul acesta se face deja, nu am venit pe un teren gol, colegii noștri până la preluarea funcției de către mine au lucrat foarte bine în privința asta. Știți foarte bine că, în general, am trecut printr-o perioadă foarte complicată. Vorbesc de războiul din Ucraina care a influențat foarte mult domeniul de securitate și principalul lucru care l-au făcut colegii și voi continua este să menținem pacea și securitatea, dacă vom reuși lucrul acesta, vom putea avansa și pe alte domenii de apropiere a celor două maluri”.

În ceea ce privește reintegrarea regiunii transnistrene înainte de aderarea la Uniunea Europeană, Valeriu Chiveri susține că: ,,Nu știu cine v-a spus că reintegrarea trebuie să fie făcută până la integrarea, dar sunt mai multe scenarii. Ar fi ideal ca Republica Moldova să fie pregătită pentru integrarea europeană, reușind să integreze întreaga țară. Dacă lucrul acesta nu se va reuși, nu cred că va fi un impediment major în procesul nostru de integrare, dar vom lucra în paralel, evident, pentru a aduce cele două maluri mai aproape”.

Totodată, Valeriu Chiveri a subliniat că reintegrarea regiunii separatiste va costa ,,foarte mult”, iar Chișinăul nu dispune de acești bani.

,,Aceste calcule se fac în prezent și, evident, fără sprijinul partenerilor noștri din Uniunea Europeană: o reintegrare sustenabilă, durabilă va fi imposibil de realizat, inclusiv din motivul că va fi un cost destul de mare. Nu vă pot spune care sunt costurile, vă dați seama pentru a egala cel puțin pensiile și alocațiile sociale, trebuie să facem o analiză atentă și profundă a situației din regiune”, a adăugat noul vicepremier pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.

Opinia experților

Republica Moldova ar trebui să adere la UE doar după reîntregirea cu regiunea transnistreană, unde Moscova menține trupe dislocate ilegal. În caz contrar, reîntregirea ar putea fi mai dificilă, iar Uniunea s-ar confrunta cu probleme suplimentare la graniță, susțin experții consultați de „Adevărul”.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat în luna septembrie a acestui an că se iau în calcul două scenarii: primul prevede aderarea „într-un singur pas”, iar cel de-al doilea, care este unul de rezervă, vizează aderarea la UE fără regiunea separatistă Transnistria.

„Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită, dar, în situația în care nu vom avea această posibilitate - pentru că cunoașteți faptul că Federația Rusă își menține trupele ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și asta este cea mai mare piedică pentru reîntregirea țării - pentru această situație există și al doilea scenariu, care înseamnă aderarea la UE în doi pași”, a detaliat lidera de la Chișinău Maia Sandu după scrutinul parlamentar câștigat de formațiunea pro-europeană PAS.

Declarațiile au venit în contextul în care Kremlinul menține ilegal, de peste trei decenii, trupe pe teritoriul regiunii separatiste, după conflictul militar din 1992. Regiunea separatistă, situată pe malul stâng al Nistrului, nu este recunoscută internațional, funcționând ca o entitate de facto independentă, cu sprijin militar și economic din partea Moscovei.