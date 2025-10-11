Republica Moldova este gata să ajute Transnistria cu gaze naturale pentru sezonul rece

Republica Moldova a transmis că este gata să sprijine Transnistria cu gaze naturale în sezonul rece, însă până acum administrația de la Tiraspol nu a cerut ajutorul Chișinăului.

Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că autoritățile moldovenești sunt pregătite să intervină dacă situația de pe malul stâng al Nistrului o va impune.

„Malul drept al Nistrului este complet asigurat cu gaze, iar autoritățile sunt gata să ajute malul stâng, dacă va fi necesar. Nu am primit încă nicio cerere de livrare a gazelor din partea administrației Transnistriei”, a declarat Junghietu după ședința Guvernului de miercuri, potrivit Mediafax.

Oficialul a amintit că și anul trecut Chișinăul a oferit sprijin regiunii separatiste, iar „același lucru se va întâmpla și în acest an, dacă va fi nevoie”.

Chișinăul, pregătit pentru iarnă

Potrivit ministrului, Agenția pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desemnat compania Moldovagaz responsabilă de aprovizionarea malului stâng. Compania a achiziționat deja „50% din volumul necesar de 57 de milioane de metri cubi, ca rezervă de asigurare”, în conformitate cu obligațiile de stocare.

Junghietu a menționat că Republica Moldova este complet pregătită pentru sezonul de iarnă. Compania de stat Energocom a cumpărat întreaga cantitate necesară de gaze pentru perioada 2025–2026 și a creat o rezervă strategică de 50 de milioane de metri cubi, stocată în România și Ucraina.

„Achiziția a 15% din volumele de stocare prevăzute de legislație va fi finalizată până la 1 noiembrie. Cărbunele și păcura au fost cumpărate integral, iar Moldelectrica și Energocom sunt pregătite să intervină, dacă va fi nevoie”, a adăugat ministrul.

Transnistria limitează consumul de gaze

Între timp, Transnistria a introdus un regim strict de economisire a gazelor, în vigoare din 2 octombrie. Ministrul Dezvoltării Economice al regiunii separatiste, Serghei Obolonik, a explicat că măsura a fost impusă din cauza „circumstanțelor nefavorabile”.

El a subliniat că „energia electrică pentru populație, pentru nevoi interne și umanitare, va fi generată cu prioritate”, dar a avertizat că întreprinderile industriale își suspendă activitatea, iar furnizarea apei calde și a gazului metan a fost oprită.

În pofida dificultăților, Centrala Electrică Moldovenească, principala sursă de producere a energiei electrice din regiunea transnistreană, continuă să funcționeze normal, asigurând alimentarea cu energie a locuințelor, școlilor și spitalelor din regiune.