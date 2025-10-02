Regiunea separatistă transnistreană din Republica Moldova limitează consumul de gaze

Regimul separatist de la Tiraspol a anunțat că regiunea transnistreană va economisi strict gazele naturale în următoarea săptămână și jumătate, subliniind că va fi asigurată producția de energie electrică pentru nevoile casnice și umanitare ale populației.

UPDATE Într-o reacție, Biroului pentru Politici de Reintegrare au menționat că ,,aspectele energetice nu sunt pe agenda de discuții dintre reprezentanții politici în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană și se abordează la nivel tehnic, al specialiștilor de profil de pe ambele maluri ale Nistrului”.

Știrea inițială

Șeful așa-zisului departament economic al regiunii transnistrene, Serghei Obolonnik, a afirmat că, în următoarea săptămână și jumătate, în regiunea separatistă Transnistria se va face economie la gaz.

„În mod prioritar va fi asigurată producția de energie electrică pentru populație, pentru nevoi casnice și umanitare. După expirarea acestei perioade [o săptămână și jumătate], toți consumatorii și toate necesitățile Transnistriei vor fi aprovizionați cu gaz în regim normal”, a afirmat acesta.

Ofertă UE, în vigoare

Responsabilii Biroului pentru Politici de Reintegrare din cadrul Guvernului de la Chișinău nu au formulat deocamdată un punct de vedere cu privire la această situație, iar reprezentanții Ministerului Energiei au subliniat că oferta UE, făcută la începutul acestui an, dar refuzată de regimul separatist de la Tiraspol, este încă valabilă. Este vorba de un ajutor condiționat de 60 de milioane de euro din partea Uniunii.

,,Pentru moment, totul rămâne în vigoare pentru a nu periclita furnizarea de gaze pentru malul stâng în prag de sezon de încălzire. Pachetul din partea UE este încă activ”, au menționat pentru ,,Adevărul” reprezentanții serviciului de presă al instituției.

Fără gaze din cauza Moscovei

Din luna februarie, Tiraspolul primește gaze livrate până la granița Republicii Moldova de o firmă elvețiană controlată de investitori unguri, însă plătite de o companie din Dubai, despre care, în spațiul public, s-a afirmat că ar fi finanțată de oligarhul rus Roman Abramovici.

Iar din 1 ianuarie 2025, Gazprom, companie controlată de Kremlin, a refuzat să-și onoreze obligațiile contractuale și să livreze gaz regiunii separatiste transnistrene prin alte rute, invocând pretinsa datorie a Moldovagaz, neconfirmată de un audit internațional realizat la inițiativa Republicii Moldova. Asta după ce Kievul a refuzat să prelungească contractul de tranzit al resurselor energetice către Europa.