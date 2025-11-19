search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
Diplomatul agreat al Federației Ruse Oleg Ozerov, convocat la sediul MAE moldovean după ce drona survolat țara

Diplomatul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, va fi convocat în data de 20 noiembrie la sediul MAE moldovean după ce o dronă a survolat Republica Moldova în noaptea de miercuri spre joi.

Oleg Ozerov este așteptat joi, 20 noiembrie, la sediul MAE. FOTO: Arhivă
Oleg Ozerov este așteptat joi, 20 noiembrie, la sediul MAE. FOTO: Arhivă

Responsabilii Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din țara vecină ,,condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți (Republica Moldova)”, subliniind că astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității și creează riscuri majore pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea regională.

În acest context, reprezentanții MAE moldovean ,,îl vor convoca ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău pentru a transmite protestul ferm al părții moldovenești. Ministerul Afacerilor Externe reiterează apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre”.  

Amănunte despre incident

O dronă a survolat Republica Moldova în partea de sud-est, incidentul având loc în raionul Ștefan Vodă, conform Ministerului moldovean al Apărării. Aceștia susțin însă că aparatul de zbor nu a fost detectat de radare din cauza altitudinii mici de zbor.

Inițial, responsabilii Poliției de Frontieră din Republica Moldova au informat că o patrulă mobilă a instituției a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone.

Incidentul s-a produs la aproximativ 2.000 de metri de frontiera moldo-ucraineană, pe direcția localității Săiți din Republica Moldova și a celei Lesnoe din Ucraina.

,,Aparatul de zbor s-ar fi deplasat la o altitudine de până la 100 de metri, pe traseul Alexandrovca (UA) – Săiți (RM), ulterior îndreptându-se spre Tocuz și Opaci”, au informat reprezentanții structurii.

Angajații Poliției de Frontieră subliniază că au informat autoritățile din Ucraina despre acest caz, iar acestea au confirmat, la rândul lor, observarea pe teritoriul Ucrainei a unei drone, însă fără încărcătură explozivă.

,,Aparatul de zbor a dispărut ulterior de pe radarul autorităților ucrainene. Ministerul Apărării al Republicii Moldova nu a confirmat survolarea spațiului aerian național. În baza informațiilor primite, au fost întreprinse măsurile procedurale prevăzute de legislația în vigoare, zona pe unde ar fi trecut drona este verificată, iar deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor”, au conchis polițiștii de frontieră. 

Ulterior, reprezentanții Ministerului Apărării din țara vecină au venit cu precizări, menționând că au comunicat cu autoritățile de la Kiev și de la București, iar în urma discuțiilor s-a confirmat survolarea spațiului aerian de dronă.

,,Astfel, aparatul de zbor, a traversat spațiul aerian al RM în intervalul de timp 03.22-03.35 din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți, raionul Ștefan Vodă, la o altitudine de aproximativ 100 m. Drona nu a fost detectată de sistemele de monitorizare a spațiului aerian din cauza altitudinii mici de zbor”, au adăugat reprezentanții Ministerului Apărării de la Chișinău. 

De la începutul războiului din Ucraina și până acum, mai multe bucăți de rachete sau de drone au fost găsite pe teritoriul statului vecin.       

Republica Moldova

