Guvernul Recean de la Chișinău a suplinit cele trei locuri vacante. Cine sunt noii miniștri de la Educație, Interne și Infrastructură

Andrei Spînu a revenit în funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Dan Perciun este noul ministru al Educației și Dan Efros cel al Afacerilor Interne. Cei trei au depus jurământul de învestire în prezența premierului și a președintei Republicii Moldova.

Inițial, lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a mulțumit precedenților șefi ai celor trei ministere, menționând că au condus instituțiile în perioade complicate pentru țară.

Apoi, aceasta a vorbit pe rând despre noii membri ai Cabinetului de miniștri, menționându-l primul pe Dan Perciun, adică noul ministru al Educației și Cercetării.

,,Cunoaște sistemul educațional, încă din 2014, atunci când, imediat după absolvirea Universității Cambridge, a venit la Ministerul Educației în funcția de șef al departamentului E-transformare, pe perioada în care am fost ministru al educației. Experiența lui în domeniul politicilor publice și în administrarea și îmbunătățirea proceselor instituționale a fost confirmată și în Parlament. Acolo unde Dan a condus Comisia protecție socială, sănătate și familie. Cele mai importante inițiative și cele mai importante reforme care au fost pornite în acest domeniu au fost pornite cu contribuția lui Dan. Și aici vorbim despre sistemul de oferire a compensațiilor pe perioada rece a anului, un sistem care a fost elaborat în timp record și care a fost lăudat, inclusiv, de către partenerii noștri internaționali. Creșterea pensiilor, creșterea indemnizațiilor, noua alocare de resurse pentru familiile cu copii și multe alte lucruri”, a afirmat lidera de la Chișinău.

A urmat Andrei Spînu, care a deținut și anterior funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

,,A fost responsabil de domenii extrem de complicate în mandatul precedent. Și mă refer, în special, la sistemul energetic. Andrei și-a asumat o lovitură de imagine încercând să rezolve probleme extrem de complicate și le-a rezolvat într-o perioadă în care am văzut prețuri la resursele energetice foarte mari și, respectiv și deciziile noastre au fost dificile. Andrei Spînu a reușit să asigure țara cu resurse energetice în pofida crizei energetice și în pofida șantajului Moscovei. Nu am rămas nici fără gaze și nici fără energie electrică și, cel mai important, am reușit pentru prima dată în 30 de ani să diversificăm asigurarea țării cu gaze naturale. Nu mai depindem de Moscova. Repet, pentru prima dată în 30 de ani și aici este meritul tău, Andrei, în primul rând”, a mai spus președinta Sandu.

Ultimul în lista menționata de șefa statului vecin a fost Adrian Efros, ministrul Afacerilor Interne.

,,Are experiență vastă în domeniul securității și menținerii păcii. Domnul Efros s-a manifestat în ultimii doi ani, în special, ca un foarte bun coordonator al Centrului unic de gestionare a crizei după invazia Rusiei în Ucraina și, mai ales, gestionarea crizei refugiaților. Domnul Efros a participat în misiuni de menținere a păcii și știe foarte bine care este prețul păcii.În această perioadă, ministerul și instituțiile subordonate au reușit să combată tentativele de destabilizare a Republicii Moldova, au reușit să mențină ordinea publică și siguranța cetățenilor. Aceste acțiuni hibride de încercare de destabilizare vor continua. Avem un război în țara vecină și provocările sunt mari și va trebui să consolidăm, în continuare capacitățile, să facem totul ca cetățenii Republicii Moldova să se simtă în siguranță în Republica Moldova”, a conchis președinta, reiterând că trebuie realizate reforme, astfel încât țara să adere la Uniunea Europeană până în 2030.

Discursul premierului

Iar Dorin Recean a vorbit despre sarcinile noilor membri ai Executivului condus de el.

„Educația este fundamentul societății noastre, de aceea este important să îmbunătățim calitatea studiilor, dar și să fim mai eficienți în alocarea resurselor pentru sporirea capacităților învățătorilor. În ceea ce ține de infrastructură, este necesar să accelerăm implementarea proiectelor, să reducem ciclul acestora de la inițiere până la darea în exploatate și să le facem mai accesibile pentru toate localitățile din țară. Partenerii sunt gata să ne pună la dispoziție resursele necesare, noi trebuie să avem capacitatea să le utilizăm eficient. La fel, e importantă accelerarea programului „Satul European”, cu posibilitatea pentru mai multe localități de a-l accesa. În același timp, pentru domeniul afacerilor interne, avem sarcina de a reduce timpul de intervenție și a spori încrederea cetățenilor în instituție - acești doi indicatori de performanță vor fi monitorizați foarte atent. Să creștem încrederea cetățenilor în poliție, pompieri”, a spus prim-ministrul.

Detalii despre noii miniștri

Noul ministru al Educației, Dan Perciun, a fost deputat PAS și președinte al Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie din cadrul Parlamentului. La fel, a avut funcția de șef al Departamentului E-transformare al Ministerului Educației condus de Maia Sandu.

Andrei Spînu a fost din februarie și până acum secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, funcție pe care a deținut-o după ce a fost ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în Guvernul Gavrilița.

Acesta a fost implicat în scandaluri, între care fiind acuzat că deține milioane pe conturi străine de politicianul fugar, Ilan Șor, informații negate de el, dar și cercetate de reprezentanții Justiției de la Chișinău.

Dan Efros a venit la conducerea Ministerului Afacerilor de Interne (MAI) de la Centrul Unic de Gestionare a Crizelor, instituție pe care a condus-o după începutul războiului Rusiei contra Ucrainei. Anterior, a activat în cadrul Ministerului Apărării, fiind directorul Direcției de logistică.

Demisii pe fundalul cazului tragic

În data de 14 iulie, Dorin Recean a anunțat că șeful MAI și cei ai Educației și Infrastructurii au demisionat, dar premierul nu a dat detalii despre plecarea Anei Revenco, lui Anatolie Topală și, respectiv, Liliei Dabija din Executiv.

Acestea, însă au fost înregistrate pe fundalul atacului armat de pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău, caz tragic înregistrat luna trecută după ce unui bărbat din Tadjikistan i-a fost interzisă intrarea în țara vecină, iar el a luat arma unui om al legii și a ucis două persoane, mai exact un polițist de frontieră și un angajat al securității aeroportuare.