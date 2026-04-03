Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Tiraspolul acuză Chișinăul de presiuni economice pe fondul eliminării scutirilor fiscale: ,,O catastrofă umanitară"

Regimul separatist de la Tiraspol acuză Chișinăul de presiuni economice după ce autoritățile au anunțat că vor elimina treptat scutirile fiscale de care beneficiază oamenii de afaceri din regiunea separatistă, susținând că această măsură reprezintă o amenințare directă pentru economie. 

Chișinăul elimină scutirile fiscale pentru agenții economici de la Tiraspol. FOTO: Unsplash
Conform pretinsului ministru al Dezvoltării Economice, Serghei Obolonik, modificările fiscale anunțate de Chișinău reprezintă „un nou pas ostil, menit să intensifice presiunea economică asupra republicii”.

Serghei Obolonik a mai afirmat că măsurile propuse nu au legătură cu normalizarea relațiilor fiscale sau economice, ci constituie „o amenințare directă la funcționarea sectorului real al economiei”, iar introducerea TVA-ului de 20% va avea „consecințe critice”.

„Este, cu siguranță, o intenție distructivă, care are cel mai puțin de-a face cu relațiile fiscale. Consecința va fi o catastrofă umanitară”, a subliniat Serghei Obolonik.

Mai mult, reprezentanții Tiraspolului au acuzat Chișinăul că refuză să se întrunească în ședință pentru a discuta măsurile fiscale și pentru prevenirea unor acțiuni „distructive asupra economiei” și „care nu sunt necesare nimănui”.

Chișinăul a reacționat

Guvernul moldovean, prin intermediul Biroului politici de reintegrare, a negat acuzațiile.

„Aceasta nu corespunde adevărului, întrucât Chișinăul a informat, prin canalul de comunicare al reprezentanților politici, despre disponibilitatea desfășurării acestei ședințe într-o altă perioadă, ce urmează a fi comunicată Tiraspolului în timpul apropiat”, au subliniat responsabilii instituției.

În ceea ce privește legea fiscală, care prevede aplicarea treptată a TVA-ului și a accizelor pentru anumite categorii de mărfuri ce vizează tranzacțiile comerciale ale agenților economici din regiunea transnistreană, precum și instituirea unui Fond de convergență, aceasta este în proces de consultare, au adăugat reprezentanții Biroului politici de reintegrare.

„După aprobarea proiectului în lectură finală și intrarea în vigoare, Guvernul va elabora și va aproba modul de punere în aplicare a actului legislativ de resort”, au conchis angajații structurii.

În data de 26 martie, Parlamentul moldovean a votat în primă lectură proiectul de lege menit să elimine scutirile fiscale de care beneficiază oamenii de afaceri din stânga Nistrului. 

,,Primele scutiri fiscale vor fi eliminate în acest an pentru produsele neesențiale din punct de vedere social, cum ar fi alcoolul. Ca urmare a adoptării și implementării proiectului de lege, la importul și comercializarea acestor produse în raioanele din stânga Nistrului se vor aplica TVA și accize, la fel ca în restul țării”, au menționat responsabilii Parlamentului.

Conform reprezentanților Legislativului, legea va pune ,,toți importatorii în condiții egale, eliminând profiturile supranormative obținute din evaziune fiscală, care adesea alimentau structurile de putere neconstituționale”. 

Fond de convergență pentru reintegrare

Totodată, Chișinăul a anunțat că va fi creat Fondul de convergență pentru reintegrarea regiunii separatiste, acesta fiind ,,creat din veniturile colectate suplimentar și destinat atenuării eventualelor creșteri de prețuri în regiune prin programe țintite de asistență socială. Fondul va sprijini modernizarea infrastructurii, armonizarea standardelor şi susținerea mediului de afaceri. De asemenea, din acest fond vor fi finanțate proiecte cu impact social direct în domeniile educației, sănătății, ocupării şi protecției sociale. În acest mod, autoritățile își propun să consolideze încrederea populației de pe ambele maluri ale Nistrului în procesul de reintegrare şi să asigure o convergență reală şi echitabilă”. 

