search
Sâmbătă, 30 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Locatarii blocului lovit de dronă în Galați se pot întoarce acasă. Structura clădirii nu a fost afectată

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Locatarii blocului de pe strada Brăilei din Galați, avariat în urma prăbușirii unei drone rusești în noaptea de joi spre vineri, pot reveni în apartamentele lor, a anunțat sâmbătă, 30 mai, Instituția Prefectului.

Blocul lovit de dronă. FOTO Facebook Nicușor Dan
Blocul lovit de dronă. FOTO Facebook Nicușor Dan

Evaluările tehnice realizate de specialiști au confirmat că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată, iar clădirea este sigură pentru locuire.

„În urma evaluărilor efectuate de instituțiile abilitate, s-a stabilit că structura de rezistență a blocului de pe strada Brăilei nu a fost afectată. Din acest moment, locatarii imobilului se pot întoarce în siguranță în apartamentele lor, cu excepția familiei din apartamentul avariat direct de impactul dronei”, a transmis sâmbătă, 30 mai, Instituția Prefectului Galați.

Femeia si adolescentul răniți rămân în spital

Singura excepție o reprezintă familia din apartamentul în care drona a pătruns efectiv. Cei doi membri, mamă și fiu, se află în continuare internați în spital.

„Membrii acestei familii se află în continuare internați în spital, sub supravegherea medicilor, starea lor de sănătate fiind monitorizată permanent de personalul medical”, se mai arată în comunicat.

Curentul electric a fost repornit. Gazele rămân sistate

Alimentarea generală cu energie electrică a fost reluată în tot blocul. Echipele furnizorului vor reconecta individual apartamentele, pe măsură ce locatarii revin acasă.

În schimb, alimentarea cu gaze naturale nu va fi reluată deocamdată. Sunt necesare verificări tehnice atât la rețeaua comună, cât și la instalațiile individuale din apartamente.

„Instituțiile responsabile depun toate eforturile pentru ca aceste verificări să fie finalizate în cel mai scurt timp, astfel încât locatarii să beneficieze din nou de condiții normale de locuire. Instituția Prefectului – Județul Galați, împreună cu toate instituțiile implicate în gestionarea acestei situații, continuă monitorizarea atentă a evoluției cazului și va acorda, în continuare, sprijin persoanelor afectate de acest incident”, precizează același comunicat.

Încărcătură de 30 kg și patru minute critice pentru interceptare

Ancheta privind drona rusească prăbușită peste un bloc din Galați arată că aparatul, un model Geran‑2, transporta cel puțin 30 kg de explozibil și făcea parte dintr-un grup de aproximativ 50 de drone lansate din Crimeea, într-un atac asupra infrastructurii portuare din sudul Ucrainei.

Cum s-a desprins drona din grup

Potrivit datelor radar ale Armatei Române, drona s-a separat de formație în jurul orei 1:46, în apropiere de orașul ucrainean Reni, la circa 19 km est de acesta. Aparatul a continuat singur zborul, modificându-și traiectoria spre România.

Radiografia unui eșec în înzestrare. Generalul Virgil Bălăceanu explică de ce am ratat securizarea Dunării în fața dronelor

Intrarea în spațiul aerian românesc

La ora 1:52, drona a trecut granița prin zona localităților Grindu și I.C. Brătianu, zburând la aproximativ 600 m altitudine și cu o viteză de circa 100 km/h. În acel moment, Armata Română a ridicat două avioane F‑16 și un elicopter IAR‑330 Puma pentru monitorizare.

De ce nu a fost doborâtă

Drona a dispărut de pe radare la ora 1:56, după ce a parcurs aproximativ 10 km în interiorul României. La scurt timp, au fost semnalate apeluri la 112 privind explozia din Galați.

Generalul de brigadă Gheorghe Maxim a explicat că o eventuală doborâre în zona urbană ar fi prezentat riscuri majore:

„Resturile rezultate pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine”, a precizat acesta, adăugând că România nu poate lansa proiectile care ar putea intra în spațiul aerian ucrainean.

Piloții au avut la dispoziție aproximativ patru minute pentru a evalua situația și a lua o decizie.

Identificarea dronei

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat că aparatul era un Geran‑2, versiunea rusească a dronei iraniene Shahed‑136, folosită frecvent în atacuri kamikaze. Drona este dificil de interceptat la altitudini joase și este proiectată pentru atacuri de saturație.

Traseul dronei rusești care a lovit un bloc din Galați: cum s-a desprins din grupul de atac și ce încărcătură explozivă avea

Explicațiile președintelui

Ajuns vineri la Galați, președintele Nicușor Dan a declarat că drona a fost lovită „probabil” anterior de apărarea ucraineană deasupra orașului Reni, ceea ce i-ar fi modificat traiectoria și ar fi deviat-o spre România.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
digi24.ro
image
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicuşor Dan, vorbe fără sens la ceremonia de decorare a Nadiei Comăneci: “Vreau să vă mulţumesc că nu aţi fost doborată de glorie, că aţi rămas o persoana vie…”
gandul.ro
image
Buldozerele au intrat în centrul Timișoarei! Zona se schimbă
mediafax.ro
image
„Boateng nu merge la FCSB!”. Veste proastă pentru Gigi Becali după ce l-a ofertat în direct: „A semnat deja!”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Avocatul care cerea 21.000 de euro pentru intervenții la vârful DIICOT, trimis definitiv la pușcărie. Mihai Costea nu-și mai recunoștea vocea din înregistrări, nici propriul scris
libertatea.ro
image
„Am fost destul de surprinși”. Ce a scos la iveală analiza resturilor unei rachete Oreșnik lansate asupra Ucrainei în ianuarie
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Accidentare groaznică la Roland Garros! S-a lovit de un panou publicitar și a abandonat
digisport.ro
image
Lupta dintre două vipere pentru supremație, filmată în Retezat. Ce trebuie să facă turiștii dacă sunt mușcați
click.ro
image
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Traseul dronei care a explodat pe scara blocului din Galaţi. Ce s-ar fi întâmplat înainte de impact
observatornews.ro
image
Bancomatele vor fi ELIMINATE‼️ Când se va produce schimbarea și cum se vor retrage banii
cancan.ro
image
Calendarul plăților în iunie: pensie, indemnizație de handicap, alocație, burse. Când ajung banii în conturi?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
prosport.ro
image
Unde poți duce mobila veche în București și cum poți primi vouchere pentru cumpărături la IKEA
playtech.ro
image
În timp ce Dinamo era bătută de FCSB în baraj, Alex Pop dansa pe mese, deşi era trecut pe foaia de joc: „Asta-i nuntă împărătească!”. Video
fanatik.ro
image
Seamănă steagul, banii, limba și acum premierul. Observația hazlie a unui expert polonez după vizita lui Bolojan la Chișinău. „Unul poartă ochelari, altfel s-ar crea confuzie”
ziare.com
image
Uimitor! Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea din tenis în 2026
digisport.ro
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lună Plină în Săgetător pe 30 mai 2026! Cele patru zodii direct afectate
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Adăposturile groazei: cum ajung să trăiască și să moară mii de câini fără stăpân în România
actualitate.net
image
Cozi de până la 6 ore la controlul pașapoartelor în Grecia, înainte de sezon. Aeroportul din Atena, cel mai afectat
click.ro
image
Marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea discretă din spatele camerelor care a durat peste 6 decenii: „Eu aveam atunci aproape 17 ani”
click.ro
image
Dinu Maxer și Magdalena Chihaia, criticați după ce au pus-o la zid pe Deea Maxer: „S-a creat ceva aiurea”
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow foto Profimedia jpg
Ca să evite lactatele, Gwyneth Paltrow folosește în bucătărie un ingredient care-i dezgustă pe toți!
clickpentrufemei.ro
Bijuterii din aur descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Arabia Saudită)
Bijuterii din aur, vechi de peste 1.100 de ani, descoperite în situl medieval timpuriu de la Dariyah
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultima apariție a Sandei Țăranu. Cum arăta crainica TVR în urmă cu câteva luni
image
Cozi de până la 6 ore la controlul pașapoartelor în Grecia, înainte de sezon. Aeroportul din Atena, cel mai afectat

OK! Magazine

image
Au devenit mame la 50 de ani! Miracol al naturii, sarcini-surogat și alte moduri prin care și-au văzut visul cu ochii

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
Aşa arată cancerul la nivelul unghiei!