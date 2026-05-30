Locatarii blocului lovit de dronă în Galați se pot întoarce acasă. Structura clădirii nu a fost afectată

Locatarii blocului de pe strada Brăilei din Galați, avariat în urma prăbușirii unei drone rusești în noaptea de joi spre vineri, pot reveni în apartamentele lor, a anunțat sâmbătă, 30 mai, Instituția Prefectului.

Evaluările tehnice realizate de specialiști au confirmat că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată, iar clădirea este sigură pentru locuire.

„În urma evaluărilor efectuate de instituțiile abilitate, s-a stabilit că structura de rezistență a blocului de pe strada Brăilei nu a fost afectată. Din acest moment, locatarii imobilului se pot întoarce în siguranță în apartamentele lor, cu excepția familiei din apartamentul avariat direct de impactul dronei”, a transmis sâmbătă, 30 mai, Instituția Prefectului Galați.

Femeia si adolescentul răniți rămân în spital

Singura excepție o reprezintă familia din apartamentul în care drona a pătruns efectiv. Cei doi membri, mamă și fiu, se află în continuare internați în spital.

„Membrii acestei familii se află în continuare internați în spital, sub supravegherea medicilor, starea lor de sănătate fiind monitorizată permanent de personalul medical”, se mai arată în comunicat.

Curentul electric a fost repornit. Gazele rămân sistate

Alimentarea generală cu energie electrică a fost reluată în tot blocul. Echipele furnizorului vor reconecta individual apartamentele, pe măsură ce locatarii revin acasă.

În schimb, alimentarea cu gaze naturale nu va fi reluată deocamdată. Sunt necesare verificări tehnice atât la rețeaua comună, cât și la instalațiile individuale din apartamente.

„Instituțiile responsabile depun toate eforturile pentru ca aceste verificări să fie finalizate în cel mai scurt timp, astfel încât locatarii să beneficieze din nou de condiții normale de locuire. Instituția Prefectului – Județul Galați, împreună cu toate instituțiile implicate în gestionarea acestei situații, continuă monitorizarea atentă a evoluției cazului și va acorda, în continuare, sprijin persoanelor afectate de acest incident”, precizează același comunicat.

Încărcătură de 30 kg și patru minute critice pentru interceptare

Ancheta privind drona rusească prăbușită peste un bloc din Galați arată că aparatul, un model Geran‑2, transporta cel puțin 30 kg de explozibil și făcea parte dintr-un grup de aproximativ 50 de drone lansate din Crimeea, într-un atac asupra infrastructurii portuare din sudul Ucrainei.

Cum s-a desprins drona din grup

Potrivit datelor radar ale Armatei Române, drona s-a separat de formație în jurul orei 1:46, în apropiere de orașul ucrainean Reni, la circa 19 km est de acesta. Aparatul a continuat singur zborul, modificându-și traiectoria spre România.

Intrarea în spațiul aerian românesc

La ora 1:52, drona a trecut granița prin zona localităților Grindu și I.C. Brătianu, zburând la aproximativ 600 m altitudine și cu o viteză de circa 100 km/h. În acel moment, Armata Română a ridicat două avioane F‑16 și un elicopter IAR‑330 Puma pentru monitorizare.

De ce nu a fost doborâtă

Drona a dispărut de pe radare la ora 1:56, după ce a parcurs aproximativ 10 km în interiorul României. La scurt timp, au fost semnalate apeluri la 112 privind explozia din Galați.

Generalul de brigadă Gheorghe Maxim a explicat că o eventuală doborâre în zona urbană ar fi prezentat riscuri majore:

„Resturile rezultate pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine”, a precizat acesta, adăugând că România nu poate lansa proiectile care ar putea intra în spațiul aerian ucrainean.

Piloții au avut la dispoziție aproximativ patru minute pentru a evalua situația și a lua o decizie.

Identificarea dronei

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat că aparatul era un Geran‑2, versiunea rusească a dronei iraniene Shahed‑136, folosită frecvent în atacuri kamikaze. Drona este dificil de interceptat la altitudini joase și este proiectată pentru atacuri de saturație.

Explicațiile președintelui

Ajuns vineri la Galați, președintele Nicușor Dan a declarat că drona a fost lovită „probabil” anterior de apărarea ucraineană deasupra orașului Reni, ceea ce i-ar fi modificat traiectoria și ar fi deviat-o spre România.