Copilă de 12 ani agresată sexual de antrenorul de înot. Fostul șef de club sportiv din Câmpina, arestat

Un antrenor de înot și șef de club sportiv din Câmpina a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce mama unei fete de 12 ani l-a acuzat că a agresat-o sexual pe copilă.

Un bărbat de 42 de ani, antrenor de înot și șef de club sportiv din Câmpina, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat agresiune sexuală asupra unei minore de 12 ani. Decizia magistraţilor de la Judecătoria Câmpina nu este definitivă şi poate fi atacată.

Ancheta a pornit la mama plângerea depusă la poliţie de mama unei fete de 12 ani, care a reclamat faptul că antrenorul ar fi sărutat-o pe gură şi ar fi atins-o pe sâni pe copila de 12 ani în cel puţin două împrejurări, în timpul unor antrenamente.

„Cercetările au fost demarate la data de 15 mai 2026, ca urmare a unei sesizări formulate de o femeie din municipiul Câmpina, cu privire la faptul că fiica sa, o minoră de 12 ani, ar fi fost agresată sexual de un bărbat de 42 de ani, în timpul unor activități de pregătire sportivă”, arată IJP într-un comunicat citat de presa locală.

Joi, 27 mai, polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul antrenorului de înot, în comuna Scorțeni, de unde au ridicat mai multe probe şi s-au escortat pe acesta la audieri, în urma cărora a fost reţinut pentru 24 de ore.

„În urma activităților desfășurate, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată și condusă la sediul unității de poliție pentru audieri. În prezent, cercetările sunt continuate de către polițiști, sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii întregii activități infracționale”, a mai transmis IJP Prahova.

Ulterior, acesta a fost prezentat în faţa instanţei, iar magistraţii au decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, dat fiind faptul în dosar este implicată o persoană minoră.

Din păcate, cazurile de abuz sexual în care sunt implicate persoane din lumea sportului sunt tot mai frecvente. Vă reamintim că, în urmă cu aproximativ o săptămână, Adevărul a relatat despre un caz similar, în care este implicat un antrenor de box din Bucureşti. Tot săptămâna trecută, un cunoscut luptător de kickboxing din Lugoj a fost reţinut de poliţie chiar înaintea unei gale, fiind acuzat că a racolat pe o reţea de socializare o minoră, pe care a convins-o să se dezbrace şi să îi trimită imagini cu caracter intim, pe care le-a distribuit mai departe.

Se cere demisia antrenorului

Într-un mesaj publicat pe Facebook, primarul din Câmpina i-a cerut antrenorului de înot să demisioneze din toate funcţiile pe care le deţine în cadrul clubului sportiv.

„Transmit foarte clar că dezaprob și condamn ferm orice formă de comportament abuziv, nepotrivit sau care poate afecta integritatea fizică ori emoțională a copiilor. Siguranța minorilor trebuie să fie o prioritate absolută pentru orice instituție care desfășoară activități educative sau sportive. Am fost informată cu privire la existența unor suspiciuni legate de comportamentul neadecvat al unui profesor din cadrul Clubului Sportiv Câmpina. (...) Având în vedere gravitatea acuzațiilor și necesitatea protejării imaginii Clubului Sportiv Câmpina, precum și a unui climat de încredere pentru copii și părinți, solicit public antrenorului vizat să își prezinte demisia de îndată. Până la finalizarea anchetei, consider că acesta trebuie să se retragă din orice activitate care implică interacțiunea cu minorii”, a transmis edilul printr-un comunicat postat pe pagina de Facebook a Primăriei Câmpina.