Alertă pe fluviul Nistru din nordul R. Moldova. Un nou val de petrol, după poluarea semnificativă declanșată de Kremlin

Autoritățile moldovene anunță că un nou val de petrol a fost depistat în zona podului Unguri–Bronnîțea din raionul Ocnița, situat în nordul Republicii Moldova. Prin urmare, instituțiile responsabile s-au întrunit într-o ședință urgentă, anunță reprezentanții Guvernului.

Autoritățile anunță că pe fluviul Nistru este din nou petrol. FOTO: Ministerul Mediului RM

UPDATE Reprezentanții Guvernului susțin că petrolul nu a trecut de barajele instalate în zonă, iar extinderea acestuia este prevenită prin mai multe acțiuni. 

,,Consolidarea și extinderea barajelor antipoluare existente, inclusiv instalarea unor noi puncte de retenție;

Intensificarea schimbului de materiale absorbante și suplimentarea echipelor din teren;

Monitorizarea continuă a situației, inclusiv prin utilizarea dronelor în zona de frontieră;

Efectuarea prelevărilor de probe de două ori pe zi, inclusiv în aval de baraje, pentru a evalua eficiența intervențiilor și posibile scurgeri”, au adăugat autoritățile. 

Totuși, acestea precizează că ,,creșterea nivelului apei, determinată doar de precipitații și deversări controlate din lacurile de acumulare, poate antrena spre aval reziduuri petroliere acumulate anterior în zonele de mal și stufăriș pe partea ucraineană. Autoritățile ucrainene au inițiat deja intervenții pe segmentul lor, iar instituțiile din Republica Moldova acționează în regim de maximă mobilizare pentru următoarele 24-72 de ore”.

Știrea inițială

Responsabilii Executivului de la Chișinău au anunțat că, potrivit informațiilor oferite de responsabilii din raionul Ocnița, se atestă ,,un nou val de pete de produse petroliere”.

Iar la indicația prim-ministrului moldovean, Alexandru Munteanu, membrii Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC) s-au întrunit într-o ședință urgentă.

,,Menționăm că la moment avem 22 de filtre absorbante funcționale, iar stațiile de captare sunt protejate suplimentar cu câte 4 filtre absorbante. Rămânem vigilenți și monitorizăm atent situația”, au adăugat reprezentanții Guvernului. 

Situația vine după ce fluviul Nistru a fost poluat semnificativ cu petrol în urma atacului Kremlinului asupra Centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk din Ucraina. Atacul, produs în data de 7 martie, a pus în pericol alimentarea cu apă a întregii Republici Moldova și a lăsat fără apă timp de câteva zil, mai multe localități din nordul țării.

În acest context, Guvernul de la Chișinău a instituit în data de 15 martie stare de alertă de mediu pe Nistru pentru o perioadă de 15 zile. Măsura nu a fost prelungită după ce analizele de laborator au arătat că apa se menține în limite normale de calitate.

