Donald Trump, apt pentru funcţia de preşedinte, dar e supraponderal. Ce sfaturi i-au dat medicii

Președintele american Donald Trump a fost declarat într-o stare de sănătate „excelentă” în urma ultimului controlul medical, însă medicii i-au recomandat să slăbească.

Vineri, 29 mai, au fost publicate datele raportului de specialitate în urma controlului medical efectuat de preşedintele american la începutul aceleiaşi săptămâni, la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, lângă Washington. Potrivit documentului citat, care se întinde pe trei pagini, Donald Trump „rămâne într-o stare de sănătate excelentă”, notează afpnews.

„Preşedintele Trump se află în continuare într-o stare de sănătate excelentă şi are o funcţie cardiacă, pulmonară, neurologică şi fizică generală puternică”, a precizat medicul prezidențial, căpitanul Sean Barbabella, subliniind că acesta este „pe deplin apt să îndeplinească toate atribuțiile de comandant-șef și șef de stat”.

Potrivit aceluiaşi medic, singura problemă a lui Donald Trump e că este supraponderal. De altfel, acest aspect remarcat în ultima vreme de tot mai mulţi în fotografiile în care apare a generat pe reţele sociale inclusiv comentarii legate de faptul că liderul de la Casa Albă ar putea purta pampers.

„Au fost oferite sfaturi preventive, inclusiv recomandări dietetice, aspirină în doze mici, activitate fizică sporită și pierdere continuă în greutate”, se arată în comunicatul oficial.

Altfel, afirmă raportul, Donald Trump, care va împlini 80 de ani pe 14 iunie, ia trei medicamente: două pentru controlul colesterolului şi aspirină pentru „prevenirea bolilor cardiace”.

Aşa cum „Adevărul” a scris şi anterior, controlul medical de marți a fost al treilea de la învestirea lui Donald Trump, din 20 ianuarie 2025, ceea ce înseamnă că președintele este evaluat aproximativ la fiecare șase luni, un ritm mai frecvent decât programul anual obișnuit de controale.

În primul său mandat, sănătatea lui Donald Trump a fost uneori subiect de dezbatere publică, inclusiv în contextul spitalizării sale după infectarea cu Covid-19, în octombrie 2020, perioadă în care au existat critici privind lipsa de transparență în ceea ce priveşte starea medicală a liderului de la Casa Albă.

De la revenirea la putere în ianuarie 2025, Donald Trump a redus ritmul deplasărilor interne față de primul mandat, însă continuă să aibă un program activ de vizite externe și întâlniri publice.

Deşi în toate în mesajele sale publice de după examinare, Donald Trump a transmis că „totul a mers PERFECT”, prezența unei vânătăi persistente pe mâna dreaptă, acoperită uneori cu fond de ten, lasă loc de specualţii. Președintele a explicat apariția ei prin „strângerile de mână frecvente”, în timp ce medicii o pun pe seama administrării de aspirină cu rol preventiv cardiovascular.

În ciuda raportului medical care dă asigurări că starea de sănătate îl face pe Donald Trump apt pentru funcţia de preşedinte al SUA, în prezent, în spațiul public american continuă discuțiile privind capacitatea sa cognitivă.

Vă reamintim că, în contextul unor decizii privind conflictul din Orientul Mijlociu, după atacurile SUA asupra Iranului, chiar și Marco Rubio a fost întrebat de un senator democrat, în cadrul unei interpelări din Congres, dacă are încredere în capacitatea de decizie a președintelui Donald Trump.

De asemenea, un sondaj Washington Post/ABC News/Ipsos arată că 59% dintre americani intervievaţi consideră că Donald Trump nu are capacitatea mentală de a conduce țara, iar 55% cred că nu are sănătatea fizică necesară.

Asta nu îl face, însă, pe Donald Trump să dea înapoi vreun pas.

„Mă simt ca acum 50 de ani. Este o nebunie”, a declarat el pe 12 mai.