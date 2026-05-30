search
Sâmbătă, 30 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Donald Trump, apt pentru funcţia de preşedinte, dar e supraponderal. Ce sfaturi i-au dat medicii

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele american Donald Trump a fost declarat într-o stare de sănătate „excelentă” în urma ultimului controlul medical, însă medicii i-au recomandat să slăbească.

Medicii îi recomandă lui Donald Trump să mai slăbească. FOTO: Profimedia
Medicii îi recomandă lui Donald Trump să mai slăbească. FOTO: Profimedia

Vineri, 29 mai, au fost publicate datele raportului de specialitate în urma controlului medical efectuat de preşedintele american la începutul aceleiaşi săptămâni, la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, lângă Washington. Potrivit documentului citat, care se întinde pe trei pagini,  Donald Trump „rămâne într-o stare de sănătate excelentă”, notează afpnews.

„Preşedintele Trump se află în continuare într-o stare de sănătate excelentă şi are o funcţie cardiacă, pulmonară, neurologică şi fizică generală puternică”, a precizat medicul prezidențial, căpitanul Sean Barbabella, subliniind că acesta este „pe deplin apt să îndeplinească toate atribuțiile de comandant-șef și șef de stat”.

Potrivit aceluiaşi medic, singura problemă a lui Donald Trump e că este supraponderal. De altfel, acest aspect remarcat în ultima vreme de tot mai mulţi în fotografiile în care apare a generat pe reţele sociale inclusiv comentarii legate de faptul că liderul de la Casa Albă ar putea purta pampers.

 „Au fost oferite sfaturi preventive, inclusiv recomandări dietetice, aspirină în doze mici, activitate fizică sporită și pierdere continuă în greutate”, se arată în comunicatul oficial.

Altfel, afirmă raportul, Donald Trump, care va împlini 80 de ani pe 14 iunie, ia trei medicamente: două pentru controlul  colesterolului şi aspirină pentru „prevenirea bolilor cardiace”.

Aşa cum „Adevărul” a scris şi anterior, controlul medical de marți a fost al treilea de la învestirea lui Donald Trump, din 20 ianuarie 2025, ceea ce înseamnă că președintele este evaluat aproximativ la fiecare șase luni, un ritm mai frecvent decât programul anual obișnuit de controale.

În primul său mandat, sănătatea lui Donald Trump a fost uneori subiect de dezbatere publică, inclusiv în contextul spitalizării sale după infectarea cu Covid-19, în octombrie 2020, perioadă în care au existat critici privind lipsa de transparență în ceea ce priveşte starea medicală a liderului de la Casa Albă.

De la revenirea la putere în ianuarie 2025, Donald Trump a redus ritmul deplasărilor interne față de primul mandat, însă continuă să aibă un program activ de vizite externe și întâlniri publice.

Deşi în toate în mesajele sale publice de după examinare, Donald Trump a transmis că „totul a mers PERFECT”, prezența unei vânătăi persistente pe mâna dreaptă, acoperită uneori cu fond de ten, lasă loc de specualţii. Președintele a explicat apariția ei prin „strângerile de mână frecvente”, în timp ce medicii o pun pe seama administrării de aspirină cu rol preventiv cardiovascular.

În ciuda raportului medical care dă asigurări că starea de sănătate îl face pe Donald Trump apt pentru funcţia de preşedinte al SUA, în prezent, în spațiul public american continuă discuțiile privind capacitatea sa cognitivă.

Vă reamintim că, în contextul unor decizii privind conflictul din Orientul Mijlociu, după atacurile SUA asupra Iranului, chiar și Marco Rubio a fost întrebat de un senator democrat, în cadrul unei interpelări din Congres, dacă are încredere în capacitatea de decizie a președintelui Donald Trump.

De asemenea, un sondaj Washington Post/ABC News/Ipsos arată că 59% dintre americani intervievaţi consideră că Donald Trump nu are capacitatea mentală de a conduce țara, iar 55% cred că nu are sănătatea fizică necesară.

Asta nu îl face, însă, pe Donald Trump să dea înapoi vreun pas.

„Mă simt ca acum 50 de ani. Este o nebunie”, a declarat el pe 12 mai.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
digi24.ro
image
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicuşor Dan, vorbe fără sens la ceremonia de decorare a Nadiei Comăneci: “Vreau să vă mulţumesc că nu aţi fost doborată de glorie, că aţi rămas o persoana vie…”
gandul.ro
image
Buldozerele au intrat în centrul Timișoarei! Zona se schimbă
mediafax.ro
image
„Boateng nu merge la FCSB!”. Veste proastă pentru Gigi Becali după ce l-a ofertat în direct: „A semnat deja!”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Avocatul care cerea 21.000 de euro pentru intervenții la vârful DIICOT, trimis definitiv la pușcărie. Mihai Costea nu-și mai recunoștea vocea din înregistrări, nici propriul scris
libertatea.ro
image
„Am fost destul de surprinși”. Ce a scos la iveală analiza resturilor unei rachete Oreșnik lansate asupra Ucrainei în ianuarie
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Accidentare groaznică la Roland Garros! S-a lovit de un panou publicitar și a abandonat
digisport.ro
image
Lupta dintre două vipere pentru supremație, filmată în Retezat. Ce trebuie să facă turiștii dacă sunt mușcați
click.ro
image
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Traseul dronei care a explodat pe scara blocului din Galaţi. Ce s-ar fi întâmplat înainte de impact
observatornews.ro
image
Bancomatele vor fi ELIMINATE‼️ Când se va produce schimbarea și cum se vor retrage banii
cancan.ro
image
Calendarul plăților în iunie: pensie, indemnizație de handicap, alocație, burse. Când ajung banii în conturi?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
prosport.ro
image
Unde poți duce mobila veche în București și cum poți primi vouchere pentru cumpărături la IKEA
playtech.ro
image
În timp ce Dinamo era bătută de FCSB în baraj, Alex Pop dansa pe mese, deşi era trecut pe foaia de joc: „Asta-i nuntă împărătească!”. Video
fanatik.ro
image
Seamănă steagul, banii, limba și acum premierul. Observația hazlie a unui expert polonez după vizita lui Bolojan la Chișinău. „Unul poartă ochelari, altfel s-ar crea confuzie”
ziare.com
image
Uimitor! Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea din tenis în 2026
digisport.ro
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lună Plină în Săgetător pe 30 mai 2026! Cele patru zodii direct afectate
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Adăposturile groazei: cum ajung să trăiască și să moară mii de câini fără stăpân în România
actualitate.net
image
Cozi de până la 6 ore la controlul pașapoartelor în Grecia, înainte de sezon. Aeroportul din Atena, cel mai afectat
click.ro
image
Marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea discretă din spatele camerelor care a durat peste 6 decenii: „Eu aveam atunci aproape 17 ani”
click.ro
image
Dinu Maxer și Magdalena Chihaia, criticați după ce au pus-o la zid pe Deea Maxer: „S-a creat ceva aiurea”
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow foto Profimedia jpg
Ca să evite lactatele, Gwyneth Paltrow folosește în bucătărie un ingredient care-i dezgustă pe toți!
clickpentrufemei.ro
Bijuterii din aur descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Arabia Saudită)
Bijuterii din aur, vechi de peste 1.100 de ani, descoperite în situl medieval timpuriu de la Dariyah
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultima apariție a Sandei Țăranu. Cum arăta crainica TVR în urmă cu câteva luni
image
Cozi de până la 6 ore la controlul pașapoartelor în Grecia, înainte de sezon. Aeroportul din Atena, cel mai afectat

OK! Magazine

image
Au devenit mame la 50 de ani! Miracol al naturii, sarcini-surogat și alte moduri prin care și-au văzut visul cu ochii

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
Aşa arată cancerul la nivelul unghiei!