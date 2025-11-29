Ce avere declară noul premier al R. Moldova: conturi bancare, imobile scumpe și firme internaționale

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, deține peste 90 de mii de euro în bănci din țara sa, România și Italia, precum și mai multe imobile, inclusiv un apartament evaluat la aproape 670 de mii de euro și alte active de peste un milion de dolari, conform declarației de avere depuse la ANI.

Conform declarației de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), premierul moldovean are două terenuri cumpărate în anul 2022, valorând 90.000 de lei moldovenești, adică aproape 23.300 de lei românești.

De asemenea, deține un apartament cu suprafața de 70,5 metri pătrați, primit drept donație în anul 2020, care valorează 1.442.637 de lei moldovenești, respectiv 372.947,88 de lei românești.

Un an mai târziu, Alexandru Munteanu a cumpărat un apartament cu suprafața de 136 de metri pătrați, având prețul de 677.000 de euro.

Familia Munteanu mai deține și o casă mare, cu suprafața de 470 de metri pătrați, evaluată la 2.853.200 de grivne ucrainene.

Bani și firme

Acesta are 14 conturi bancare în țări precum România, Republica Moldova, Ucraina, SUA și Italia, având aproape 93.000 de euro, aproape 131.000 de grivne ucrainene și 2.700 de lei românești.

În același timp, deține titluri de valoare: 98.762 de dolari, 219.089 de dolari în SUA și 801.520 de dolari într-un fond de investiții din aceeași țară.

De asemenea, are mai multe companii, deținând 100% din 4i Capital Partners LLC, înregistrată în statul Delaware, SUA (valoarea de piață: 100.000 de dolari), 16% din Venbest Security Services, companie de pază și securitate din Ucraina (valoarea de piață: 2.000.000 de euro) și 21,86% din JSC VGP Ruta Ukraine, producătoare de hârtie (valoarea de piață: 1.000.000 de euro).

Declarația de avere a fost depusă la ANI în data de 28 noiembrie.

Premier, de mai puțin de o lună

În data de 31 octombrie, Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al aleșilor moldoveni, într-o ședință care a durat peste cinci ore. De la tribuna Legislativului, Alexandru Munteanu a vorbit despre un Guvern orientat spre creștere economică, o mai mare eficiență și integrare europeană.

Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al celor 55 de aleși moldoveni, fiind vorba despre deputații aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Blocul Alternativa, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și deputatul neafiliat Vasile Tarlev nu și-au dat votul. La ședința privind acordarea votului de încredere pentru noul Executiv au participat 88 de aleși din totalul de 101.

Cabinetul de miniștri condus de Alexandru Munteanu a depus sâmbătă, 1 noiembrie, jurământul de învestire în prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Ceremonia a avut loc la o zi după votul de încredere acordat de deputați.

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, nu are experiență politică, având una vastă în domeniul afacerilor, unde a coordonat investiții regionale și a colaborat cu fonduri internaționale în Europa de Est.