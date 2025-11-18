Premierul moldovean, discuții la Bruxelles privind reformele pe fondul aderării la UE: ,,Moldova vrea să fie un partener credibil”

Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a avut întrevederi la Bruxelles cu lideri europeni, printre care Antonio Costa, președintele Consiliului European, și Kaja Kallas, șefa diplomației UE. Discuțiile au vizat în mare parte reformele Chișinăului pe fondul procesului de aderare la UE.

Șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău susține că a avut o discuție „foarte bună” cu Antonio Costa și a ținut să-i mulțumească pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în parcursul său european, unul care aduce zilnic beneficii „concrete” pentru moldoveni.

,,Aproape întregul sector bancar a aderat la SEPA, respectiv transferurile în zona europeană se fac cu comisioane foarte mici, ceva ce părea incredibil acum câțiva ani. Din 1 ianuarie vom avea „Roaming ca acasă” în toată Uniunea Europeană. Iar prin Planul de Creștere pentru Moldova, ajutorul oferit pentru a asigura independența energetică, extinderea cotelor de export – vedem că Moldova este în plină transformare în stat european.Republica Moldova vrea să fie un partener credibil, să ofere stabilitate și previzibilitate, tocmai de aceea este important să avem o viteză sporită în realizarea agendei de reforme. Moldova a demonstrat, prin acțiuni concrete, că este capabilă și pregătită să devină un stat membru al UE care construiește acasă standarde de viață bune, dar care contribuie și la economia și securitatea europeană”, a notat Alexandru Munteanu pe pagina sa de Facebook.

Pregătiți pentru avansarea reformelor

Alexandru Munteanu a avut o întrevedere și cu Kaja Kallas, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Vicepreședinta Comisiei Europene, iar discuțiile au fost despre ,,prioritățile guvernului și rolul important al Republicii Moldova în asigurarea păcii în regiune”.

,,Suntem pregătiți să avansăm pe agenda de reforme și nu doar din perspectiva aderării la UE, ci pentru că așa ne transformăm statul în unul european, modern, care oferă bunăstare și echitate socială.Datorită ajutorului constant oferit de Uniunea Europeană, am devenit mai rezilienți din punct de vedere al securității și mai bine pregătiți să facem față interferenței străine și amenințărilor hibride. Suntem primul stat care a aderat la Parteneriatul european de securitate și apărare, facem parte din Facilitatea europeană pentru pace și suntem prima țară care a beneficiat de echipele de răspuns rapid la amenințările hibride pentru a întări instituțiile și democrația. Moldova merge înainte spre a deveni un stat-partener pentru pacea și prosperitatea întregii Europe”, a adăugat șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău.

Tot la Bruxelles, demnitarul moldovean s-a întâlnit cu prim-ministrul Muntenegrului, Milojko Spajić.

,,Muntenegru se află la o etapă foarte avansată în închiderea capitolelor de negociere în vederea aderării la UE și avem ce învăța din această experiență valoroasă. Avem un scop comun: să devenim parte a marii familii europene și este esențial să colaborăm pentru că țările noastre au aceeași direcție”, a conchis Alexandru Munteanu.

A doua vizită externă

În Belgia, Alexandru Munteanu se află în a doua sa vizită externă de la preluarea mandatului de prim-ministru.

Prim-ministrul moldovean a subliniat că, alături de echipa sa, va avea trei mesaje la Bruxelles.

,,Moldova este în plină transformare în stat european, la viteză maximă. Avem un plan clar de asigurare a unei creșteri economice durabile. Devenim, prin acțiuni concrete și continue, un contribuitor la pacea și securitatea din regiune. Mergem cu echipa la Bruxelles pentru a discuta prioritățile guvernului și modalități noi prin care, cu ajutorul UE, putem avansa cu pași rapizi în reformele necesare”, a afirmat Alexandru Munteanu înainte de a pleca în deplasarea din UE.