Bruxellesul laudă progresele Chișinăului. Moldova a implementat 93% din reformele asumate

Republica Moldova a finalizat până în prezent 93% din reformele prevăzute în Planul de creștere, a declarat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după Summitul UE–Republica Moldova desfășurat la Bruxelles, relatează AFP, citată de Agerpres.

La reuniune au participat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În declarația comună adoptată la finalul summitului, liderii europeni și moldoveni au subliniat consolidarea relațiilor dintre cele două părți și au reafirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova.

„Viitorul Moldovei și al cetățenilor ei este în interiorul Uniunii Europene”, se arată în documentul publicat de Consiliul European.

UE reafirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova

Declarația comună salută progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de reformă și angajamentul autorităților de la Chișinău pentru alinierea la legislația europeană.

Documentul amintește că cetățenii moldoveni și-au exprimat sprijinul pentru integrarea europeană atât prin alegeri, cât și prin referendum, iar obiectivul aderării la Uniunea Europeană a fost inclus în Constituția țării.

Uniunea Europeană și-a reafirmat angajamentul de a sprijini în continuare Republica Moldova pe plan politic, economic, financiar și tehnic și a salutat deschiderea, la 15 iunie, a clusterului privind valorile fundamentale în cadrul negocierilor de aderare.

„Ne reiterăm angajamentul față de avansarea procesului de aderare a Moldovei la UE rapid și pe baza reformelor credibile și a principiului meritelor proprii”, se mai arată în declarație.

Sprijin pentru securitatea Republicii Moldova

Participanții la summit au condamnat din nou războiul Rusiei împotriva Ucrainei și au subliniat că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de securitatea europeană.

Uniunea Europeană și-a reafirmat sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și a cerut Rusiei să își respecte angajamentul de a retrage trupele și munițiile din regiunea transnistreană.

Documentul evidențiază, de asemenea, progresele făcute de Republica Moldova în domeniul statului de drept, al reformei justiției și al combaterii corupției.

Potrivit declarației comune, un sistem judiciar independent și rezultate solide în lupta împotriva corupției reprezintă elemente esențiale pentru continuarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.