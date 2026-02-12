search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
Cine sunt finaliștii Selecției Naționale Eurovision. Cea de-a unsprezecea piesă care va intra în finală va fi aleasă de fani

Publicat:
Ultima actualizare:

Televiziunea Națională a anunțat joi seară cine sunt cei zece finaliști ai Selecției Naționale care vor concura pentru un loc în finala de la Viena a concursului Eurovision Song Contest.

35 de țări s-au înscris în copetiția Eurovision 2026. FOTO Shutterstock
35 de țări s-au înscris în copetiția Eurovision 2026. FOTO Shutterstock

Între 9 și 11 februarie, 68 de artiști înscriși în semifinala Selecției Naționale au urcat pe scenă și și-au prezentat piesele live,în fața juriului, potrivit Agerpres.

„Toți membrii juriului au jurizat la sfârșitul fiecărei zile, dar nu au trimis punctajele lor decât la sfârșitul celor trei zile. Când au făcut comparație și cu toți soliștii care au fost în semifinale, au arătat notele lor și apoi s-a făcut un clasament”, a declarat Iuliana Marciuc, producătorul Selecției Naționale Eurovision, potrivit site-ului TVR.

Aleșii juriului - care vor putea fi urmăriți în Marea Finală care va avea loc pe 4 marti, au fost  pprezentațo în Telejurnalul de seară

Este vorba de: Alejandro Zandes & Emil Rengle ('Bailando Solo'), Alexandra Căpitănescu ('Choke Me'), Edward Maya x LavBbe x Costi ('Everybody Needs Somebody'), Emy Alupei ('Tili Bom'), HVNDS ('HVNDS - DOR'), Monica Odagiu ('Fereastră Pentru Un Orb'), Olivia Addams ('Croco'), Robert Lukian ('Fire to the lies'), Vanu ('Therapy Enemy') și Yguana ('Happy Birthday').

A unsprezecea piesă care va intra în finală va fi desemnată de fani

Feedback-ul fanilor și calitatea pieselor semifinaliste au convins organizatorii să implice publicul în procesul de jurizare. Astfel, piesele clasate pe locurile 11-15, conform punctajului acordat de Juriul de specialitate în etapa de audiții a semifinalei, intră într-o procedură distinctă de calificare în finală, denumită 'Wild Card din partea publicului'.

Din această seară până pe 15 februarie, la ora 19:00, publicul va putea viziona pe canalul oficial de YouTube al TVR - youtube.com/@TVRcanaluloficial, într-un playlist dedicat, cele cinci piese eligibile. Acesta sunt Alexa & Aria Moon - 'iELE', Antonio Pican - 'Humans', Bogdan Medvedi - 'Broken Heart', Impact - 'Bengalo' și Wrs - 'All The Way'.

Piesa care va avea cele mai multe vizualizări pe canalul de Youtube din lista celor cinci, va intra în finală, alături de celelalte zece, alese de juriul de specialitate.

Lineup-ul finalei va fi completat duminică seara, la ora 20.00, când va fi anunțată piesa care va beneficia de un wild card din partea publicului pentru ultimul act al Selecției Naționale.

Echipa Eurovision România va publica ulterior un nou playlist care va cuprinde integral fiecare dintre cele 11 piese calificate în finala Selecției Naționale pentru ESC 2026, pe canalul oficial de YouTube al TVR - youtube.com/@TVRcanaluloficial. Playlistul va rămâne disponibil public până pe 4 martie, ora 12:00.

Pentru ultimul act al Selecției Naționale din 4 martie, Televiziunea Română va realiza un show tv, transmis în direct, on air și online, în exclusivitate la TVR.

În cadrul finalei Selecției Naționale, publicul ar putea fi din nou implicat în alegerea reprezentantului țării noastre la concursul internațional: numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie va constitui un element de departajare în caz de balotaj.

Transmisiunea finalei va beneficia de interpretare în limba semnelor române

Transmisiunea online a finalei Selecției Naționale va beneficia, în premieră, de interpretare în limba semnelor române (LSR). Echipa este formată din Marieta Negru și Andreea Darie, doi interpreți hipoacuzici cu experiență în interpretare de muzică, alături de Lena Dermengiu, jurnalist TVR și interpret autorizat în limba semnelor române, cu o vastă experiență în domeniu.

Ppe 14 mai, România va intra în concursul internațional, în semifinala cu numărul doi.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai.

La ediția din 2026 a competiției muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de țări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.

Precedenta ediție a competiției muzicale a fost câștigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa 'Wasted Love'.

