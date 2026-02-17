search
Marți, 17 Februarie 2026
Senatori americani, vizită la Chișinău: cer sancțiuni economice mai dure împotriva Rusiei

O delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, se află la Chișinău unde a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu, discuțiile vizând inclusiv războiul din Ucraina.

Delegația americană a fost primită marți de Maia Sandu. FOTO: Presedinte.md
Delegația americană a fost primită marți de Maia Sandu. FOTO: Presedinte.md

Delegația din care fac parte senatorii americani Jeanne Shaheen, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris Coons, a fost primită de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, discuțiile vizând ,,cooperarea bilaterală, situația din regiune și eforturile țării noastre de a-și consolida reziliența și de a avansa parcursul european”

Președinta a mulțumit pentru sprijinul continuu acordat de SUA Republicii Moldova, inclusiv prin investiții în securitatea națională și în sfera energetică. Interlocutorii au discutat, de asemenea, evoluțiile din Ucraina și au subliniat necesitatea intensificării măsurilor economice restrictive asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului”, conform unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale de la Chișinău. 

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu doi senatori americani, Jeanne Shaheen și Chris Coons, oficialii discutând despre parteneriatul dintre Statele Unite și Republica Moldova, proiectele comune, precum și contextul regional de securitate.

,,Prim-ministrul a exprimat recunoștință pentru sprijinul oferit de SUA, accentuând în mod special proiectele care vin să sporească securitatea energetică a Republicii Moldova. SUA va oferi 130 milioane de dolari pentru construcția liniei de transport a energiei electrice Strășeni-Gutinaș. În context, senatorii americani au apreciat progresele majore înregistrate de Republica Moldova în consolidarea independenței energetice, fortificarea rezilienței țării noastre, precum și întărirea instituțiilor statului. Premierul a specificat că prioritățile actuale ale Guvernului sunt avansarea pe calea europeană, creșterea economică, sporirea securității și păstrarea păcii, iar sprijinul partenerilor externi este important pentru a realiza aceste obiective. Șeful Executivului a încurajat participarea activă a mediului de afaceri american în economia Republicii Moldova”, se arată într-un comunicat al Executivului de la Chișinău.

