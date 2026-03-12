Angajatorii înlocuiesc în tot mai multe cazuri teambuildingurile mari și costisitoare cu evenimente în oraș, fără zgomot și fără alcool, fiind în vogă inclusiv ieșirile în oraș cu echipă după muncă, spun specialiștii în HR și organizare de evenimente consultați de „Adevărul”.

Tot mai multe corporații aleg spații cozy și centrale ca loc de întâlnire neutru pentru echipe, indiferent că este vorba despre sesiuni de strategie, workshopuri sau teambuildinguri urbane. Firmele și antreprenorii caută facilități precum configurarea flexibilă a spațiului, echipamente audio-video moderne, zone de networking și socializare, precum și opțiuni de catering personalizate.

Conceptul de after-work party devine tot mai prezent, fiind preferat de companii ca format relaxat de socializare și consolidare a relațiilor în echipă sau cu partenerii. În paralel, experiența culinară se adaptează noilor preferințe: participanții caută tot mai des opțiuni fără alcool, gândite creativ, alături de meniuri vegetariene sau dietetice inspirate din bucătării internaționale.

„Direcția se mută clar către experiențe de nișă, curate, cu un punct de vedere asumat. Nu doar evenimente cu mâncare bună și decor spectaculos, ci întâlniri cu sens, cu conversații reale și cu comunități bine definite.

S-a încheiat perioada în care mergeai la evenimente îmbrăcat frumos, vedeai ceva și mai frumos, aplaudai, mâncai și plecai. Astăzi, oamenii caută evenimente-experiment, în care să fie implicați și să participe activ. Nu mai e confundat zgomotul cu impactul și sunt căutate experiențele care atrag atenția prin claritate, nu prin suprasolicitare. Companiile preferă tot mai mult să atragă comunități în jurul brandului, atât interne, cât și externe, pentru că publicul își dorește să aparțină și să se simtă conectat. Oamenii caută unicitate, intimitate și intenție”, a declarat pentru „Adevărul” Lavinia Pavel, managerul unui centru de evenimente și de coworking.

Costul depinde de durata evenimentului, numărul de participanți, facilitățile incluse și opțiunile specifice alese. Astfel, bugetele pot porni de la aproximativ 2.000 de euro pentru evenimente scurte, cu 20–30 de persoane și servicii de bază, și pot ajunge la 6.000–8.000 de euro sau mai mult pentru formate extinse, cu 60–100 de participanți, catering complet, echipamente tehnice și suport logistic dedicat.

Bugetele pentru teambuildinguri, mai atent analizate

Specialiștii punctează că, în 2026, multe companii își regândesc ieșirile de tip teambuilding. În contextul consolidărilor, al prudenței bugetare și al investițiilor concentrate pe tehnologie, bugetele pentru aceste activități, deși necesare pentru consolidarea echipelor rămase, sunt analizate mai atent și ajustate în funcție de impactul în business, a declarat pentru „Adevărul” specialistul în recrutare IT și fondatorul unei companii de profil, Mihaela Ancu.

„Companiile aleg mai des formate organizate în oraș, cu activități precum escape room, ateliere culinare sau ateliere de meșteșuguri. Sunt preferate variantele care nu presupun deplasări lungi sau costuri de cazare.

Dincolo de componenta recreativă, accentul se mută către dezvoltarea de competențe și consolidarea coeziunii în echipă. Sunt alese activități care îmbină interacțiunea socială cu învățarea structurată și care pot genera rezultate vizibile într-un timp scurt. Din perspectiva mea, formatul clasic de retreat extins este înlocuit tot mai des de evenimente mai mici, mai ușor de organizat și mai bine integrate în ritmul de lucru al echipelor”, explică specialistul.

Tendința e punctată și de un alt specialist care spune că după 2025 se observă că există în continuare bugete pentru teambuildinguri, însă acestea diferă semnificativ în funcție de domeniul de activitate.

Domeniile de activitate care organizează frecvent teambuilding-uri

Companiile din retail, auto, IT, farma, beauty, banking, servicii financiar contabile, dar și alte domenii se orientează preferă tot mai mult teambuildingurile în oraș. Industrii precum energia regenerabilă, asigurările și IT-ul continuă să investească în teambuildinguri de două–trei zile, organizate atât în România, cât și în străinătate, cu accent pe experiențe complexe și activități de consolidare a echipelor.

„Companiile care și-au optimizat bugetele aleg variante mai eficiente logistic, organizând teambuildinguri în proximitatea orașului București. În acest context, sunt tot mai căutate locațiile de tip cramă, care combină experiențele relaxante cu activități de networking.

După perioada pandemiei, au câștigat popularitate și evenimentele organizate la sediul companiilor, precum atelierele creative sau sesiunile de cooking organizate în locații specializate, acestea oferind flexibilitate, costuri controlate și interacțiune autentică între colegi”, spune Cristina Belu, People & Experience Strategist și antreprenor pentru „Adevărul”.

Cu această schimbare de paradigmă, Bucureștiul are șanse considerabile să dezvolte o piață puternică a evenimentelor de nișă și să apară tot mai vizibil pe harta europeană a destinațiilor pentru evenimente corporate.

Orașul nu dispune de multe spații gigant, cu infrastructură completă pentru conferințe de mari dimensiuni, însă compensează printr-o ofertă tot mai variată de locații flexibile și cu personalitate. Această realitate se aliniază noilor așteptări ale companiilor, care caută contexte mai intime, relevante și ușor de personalizat.