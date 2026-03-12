search
Joi, 12 Martie 2026
Consilierii generali PSD, PUSL și AUR și-ar putea pierde mandatele, după trei ședințe boicotate. Prefectul Capitalei: „Suntem deja acolo"

Analize Adevărul
Publicat:

Consilierii PSD, PUSL și AUR ar putea rămâne fără mandate, după ce au lipsit nemotivat la trei ședințe ale Consiliului General, a anunțat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, într-o declarație acordată pentru „Adevărul”. Totuși, ca Prefectura să poată decide încetarea mandatelor, este nevoie de o sesizare venită din partea Consiliului General, unde Ciprian Ciucu are o majoritate doar teoretică.

Ședința Consiliului General al Municipiului București, 26 februarie 2026. FOTO: Inquam Photos
Ședința Consiliului General al Municipiului București, 26 februarie 2026. FOTO: Inquam Photos

Lupta pentru putere din Consiliul General s-a declanșat imediat după alegerea lui Ciprian Ciucu în funcția de primar al Capitalei. Euforic, noul edil le-a transmis atunci bucureștenilor că își dorește o majoritate solidă, pe modelul coaliției de guvernare, din care să facă parte PSD, PNL.

Prima ședință după validarea mandatului a reprezentat o trezire la realitate pentru Ciucu. O alianță ad-hoc formată din consilierii PSD, AUR, PUSL și PMP a blocat, prin abținere, mai multe proiecte importante de pe ordinea de zi, inclusiv majorarea tarifelor practicate de Societatea de Transport București. USR a votat alături de liberali, la fel și REPER. Surpriza a venit însă de la consilierii PMP. Deși imediat după alegeri i-au promis sprijin lui Ciprian Ciucu, la vot aceștia s-au alăturat „opoziției” formate din PSD, AUR și PUSL.

Ulterior, Ciprian Ciucu s-a înțeles pentru susținere cu PMP, în schimbul numirii lui Ștefan Florescu în funcția de administrator public al Sectorului 6. Cu voturile celor trei consilieri ai formațiunii înființate de Traian Băsescu, edilul ar ajunge la 28 de consilieri din totalul de 55, o majoritate fragilă, asigurată la limită, cu un singur vot peste pragul necesar. Asta doar în teorie pentru că REPER nu se află în formulă completă. După decesul consilierului Cezar Cobianu survenit în luna ianuarie, Consiliul General nu a validat mandatul Georgianei Diță.

Primul blocaj

Prima tentativă a avut loc pe 16 februarie, într-o ședință extraordinară a Consiliului General. Atunci, proiectul privind validarea mandatului consilierei REPER a fost introdus pe ordinea de zi alături de o inițiativă care viza depunerea candidaturii municipiului București pentru Forumul Orașelor. Ședința nu a întrunit cvorumul necesar, după ce consilierii PSD, PUSL și AUR au absentat.

O zi mai târziu, Ciprian Ciucu a convocat din nou ședința CGMB, însă a retras de pe ordinea de zi proiectul privind validarea mandatului. De această dată, consilierii opoziției au asigurat cvorumul, iar proiectul rămas pe ordinea de zi a fost adoptat.

Pe 24 februarie, consilierii PSD și PUSL au convocat, la rândul lor, o ședință extraordinară a Consiliului General, pe a cărei ordine de zi s-au aflat două proiecte promovate de liderul PSD București, Daniel Băluță. Prima inițiativă prevede reducerea sumelor plătite de bucureșteni atunci când apa caldă și energia termică nu sunt livrate la temperaturile prevăzute în contract. A doua viza amânarea transferului mai multor străzi de la Primăria Sectorului 4 către Primăria Capitalei, după ce PMB le cedase anterior pentru realizarea unor lucrări de modernizare. În cele din urmă ședința nu s-a mai desfășurat, în condițiile în care Primăria nu întocmise rapoartele de specialitate. 

„Trebuie să facem dreptate, iar dreptate nu avem cum să facem cu astfel de oameni care blochează inițiative de acest fel. Apa caldă este pentru toți, indiferent dacă votează sau nu, indiferent dacă sunt de dreapta sau de stânga. De astăzi, această clădire a Primăriei Capitalei s-a transformat în <<castelul grofului>> Ciprian Ciucu. Nu vom ceda. Mâine vom convoca o altă ședință, pe aceeași temă", a declarat Daniel Băluță.

Băluță a anunțat că PSD va depune plângeri penale pentru abuz în serviciu pe numele membrilor aparatului din primărie care nu au făcut demersurile pentru ca proiectul să ajungă la vot, acuzându-i pe aceștia că formează un „grup infracțional organizat condus de primarul general Ciprian Ciucu”. În replică, secretarul municipiului București, Georgiana Zamfir, i-a răspuns lui Băluță că a „respectat procedurile legale întocmai”.

Așa cum „Adevărul” a explicat anterior, inițiativa nu aduce schimbări majore, în condițiile în care și în prezent Termoenergetica este obligată să acorde despăgubiri pentru livrarea agentului termic sub parametrii contractuali. Singura noutate ar fi actualizarea diagramelor de furnizare, care ar urma să se realizeze în urma unor studii.

Al doilea blocaj

Două zile mai târziu, Ciprian Ciucu a convocat o nouă ședință ordinară a Consiliului General, iar proiectul privind validarea mandatului Georgiana Diță a fost trecut primul pe ordinea de zi. Nici de această dată ședința nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum, după ce consilierii PSD, PUSL și AUR au absentat.

REPER a sesizat Prefectura.

„Ceea ce se întâmplă astăzi este o tentativă evidentă de a deturna voința exprimată prin vot. Este deja a patra ședință în care nu i se permite colegei noastre să depună jurământul. Întârzierea repetată a învestirii sale nu are nicio justificare legală, este pur și simplu o blocare a unui mandat legitim. Nu vorbim despre o procedură, ci despre un drept. Este dreptul colegei noastre, aleasă de bucureșteni, de a-și exercita mandatul, validat de instanță, pe care consilierii PSD, AUR și PUSL încearcă să-l blocheze. Nu au respect față de litera și spiritul legii, nici față de bucureșteni, și preferă să boicoteze ședințele”, a declarat Ana-Maria Boghean, consilieră generală și copreședinta REPER București, potrivit unui comunicat al partidului.

Al treilea blocaj

Scenariul s-a repetat pe data de 6 martie, atunci când consilierii acelorași trei formațiuni au absentat de la ședință.

„Este pentru a treia oară când Consiliul General nu se poate întruni, într-o situaţie extrem de dificilă pentru Bucureşti. Iresponsabilitatea celor de la PSD este incredibilă. Mă aştept la nişte cote foarte proaste pe luna aceasta, că banii care vin de la buget, ceea ce trebuie să acoperim din punct de vedere bugetar, şi cel puţin una dintre hotărâri ne-ar fi ajutat foarte mult să luăm din presiunea care o simţim în acest moment, din cauza bugetului”, a declarat primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Consilierii PSD, PUSL și AUR și-ar putea pierde mandatele

Contactat de „Adevărul” pentru a lămuri situația, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că, potrivit Codul administrativ al României, consilierii PSD, PUSL și AUR ar trebui să își piardă mandatele, în condițiile în care au absentat nemotivat de la trei ședințe ale Consiliului. Totuși, oficialul subliniază că Prefectura nu se poate autosesiza, fiind necesară în acest sens o hotărâre a Consiliului General.

„Sunt trei ședințe deja (n.red. - la care au absentat nemotivat). Vorbim de pierderea mandatelor, individual, ale consilierilor care au absentat. Din cauza asta nu s-a putut întruni cvorum. Din punctul meu de vedere, suntem deja acolo, doar că nu suntem noi cei care avem atribuții să sesizăm asta. Ar trebui să se sesizeze tot Consiliul Local, într-o ședință de Consiliu Local. Nu pentru asta au fost aleși, să absenteze. Bineînțeles, pot contesta”, a declarat Andrei Nistor pentru „Adevărul”.

Într-adevăr, conform Articolului 204 din Codul Administrativ, lipsa nemotivată la 3 ședințe al Consiliului convocate pe durata a 3 luni, care din această cauză nu se pot desfășura, duce la pierderea mandatului.

„Lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare”, prevede litera „e” a Articolului 204 din Codul Administrativ.

Contactat de „Adevărul”, viceprimarul PSD, Adrian Vigheciu, a respins această interpretare, susținând că aleșii social-democrați nu se află într-o astfel de situație, întrucât nici măcar nu s-au împlinit trei luni de la validarea mandatului de primar general al lui Ciprian Ciucu.

Consilierii PSD și PUSL au convocat pentru marți, 10 martie, o nouă ședință extraordinară, însă aceasta a fost amânată pentru vineri, 13 martie. Pe ordinea de zi se află cele două inițiative promovate anterior de PSD, dar și validarea mandatului Georgianei Diță. 

Contactat de „Adevărul”, Ciprian Ciucu a refuzat să facă comentarii.

