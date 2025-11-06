search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
Noul premier moldovean, întrevederi cu diplomatul român și însărcinatul cu afaceri al SUA la Chișinău

Publicat:

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut întrevederi cu diplomatul român Cristian-Leon Țurcanu și cu însărcinatul cu afaceri al SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz. Întâlnirile au avut loc la câteva zile după învestirea sa în funcție.

Alexandru Munteanu a avut întrevederi cu diplomatul român și oficialul american. FOTO: Gov.md
Alexandru Munteanu a avut întrevederi cu diplomatul român și oficialul american. FOTO: Gov.md

În timpul întrevederii, prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu ,,au subliniat relațiile bilaterale excelente și prietenia” dintre cele două state

„România este un partener strategic și un susținător ferm al țării noastre în parcursul său european. Vom continua să avem o cooperare deosebită, care să aducă beneficii cetățenilor din ambele state”, a afirmat premierul Alexandru Munteanu. 

Iar discuțiile s-au axat pe principalele direcții de cooperare dintre cele două țări, printre care ,,colaborarea economică, comercială, în domeniul energetic, precum și proiectele comune de infrastructură”. 

,,Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu l-a felicitat pe prim-ministrul Alexandru Munteanu cu ocazia preluării mandatului și a reiterat angajamentul României de a acorda în continuare sprijin deplin Republicii Moldova în procesul său de dezvoltare și integrare europeană”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului de la Chișinău. 

Discuții cu oficialul american 

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere și cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu Afaceri al Statelor Unite ale Americii, discuțiile axându-se ,,pe consolidarea parteneriatului moldo-american și pe continuarea proiectelor comune în domeniile energiei, securității, statului de drept și dezvoltării economice”.

,,Șeful Executivului a salutat sprijinul oferit de SUA pentru întărirea rezilienței Republicii Moldova și susținerea proceselor democratice, inclusiv pentru realizarea proiectelor precum linia electrică aeriană Strășeni–Gutinaș, finanțat cu 130 de milioane de dolari.Nick Pietrowicz a reconfirmat angajamentul Guvernului american de a continua sprijinul pentru Republica Moldova în eforturile sale de reformă, modernizare și consolidare a securității naționale. În plus, el a reiterat susținerea fermă a Statelor Unite pentru parcursul european al țării noastre”, conform aceluiași comunicat de presă.

Ceremonia de învestire 

În data de 31 octombrie, Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al aleșilor moldoveni, într-o ședință care a durat peste cinci ore. De la tribuna Legislativului, Alexandru Munteanu a vorbit despre un Guvern orientat spre creștere economică, o mai mare eficiență și integrare europeană.

Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al celor 55 de aleși moldoveni, fiind vorba despre deputații aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Blocul Alternativa, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și deputatul neafiliat Vasile Tarlev nu și-au dat votul.

La ședința privind acordarea votului de încredere pentru noul Executiv au participat 88 de aleși din totalul de 101. 

Cabinetul de miniștri condus de Alexandru Munteanu a depus sâmbătă jurământul de învestire în prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Ceremonia a avut loc la o zi după votul de încredere acordat de deputați.

Republica Moldova

