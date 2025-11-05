Ce spune ministrul moldovean al Sănătății despre certificatele false de rezidențiat ajunse în posesia medicilor români

Noul ministru moldovean al Sănătății, Emil Ceban, spune că Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, pe care a condus-o până de curând, nu a eliberat certificatele false de rezidențiat pentru medicii români, subliniind că emiterea diplomelor este riguros controlată.

Noul ministru moldovean al Sănătății, Emil Ceban, a oferit o reacție în acest caz la scurt timp după ce structurile judiciare române au anunțat desfășurarea perchezițiilor.

,,Universitatea de medicină nu poate să facă așa ceva. Toate diplomele care sunt trec prin sistemul informațional și au un control deosebit. De aceea, de acest lucru o să se ocupe organele competente. Fiecare examen este digitalizat, fiecare notă pusă nu poate fi schimbată de nimeni. Se vede la fiecare oră cine o intrat și o ieșit din sistem”, a afirmat Emil Ceban.

Reacția ministrului Rogobete

Ministrul român al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a subliniat că birourile din minister vizate de percheziţiile efectuate în cadrul Operaţiunii Jupiter au fost sigilate și că va înainta Parchetului General toate documentele solicitate. El a precizat că, dacă se va constata vinovăția unor angajați, aceștia vor fi dați afară.

„Sesizarea s-a făcut în 2024, nu s-a făcut acum. Este vorba de o anchetă a Parchetului General cu privire la anumite certificate de medic specialist eliberate în fals. Discutăm despre 12 persoane care ar fi realizat stagiile de pregătire în rezidenţiat în Republica Moldova cu toate că aceste persoane erau angajate în România şi în realitate nu ar fi realizat aceste stagii de pregătire. Ancheta este în derulare, nu am informaţii suplimentare. S-au sigilat birourile din Ministerul Sănătăţii unde se fac aceste percheziţii şi am înaintat şi voi înainta Parchetului General documentele solicitate pentru realizarea anchetei. Dacă se găsesc vinovaţi cei din Ministerul Sănătăţii voi fi primul care le va desface contractul de muncă şi îi va scoate din funcţiile de conducere”, a detaliat Alexandru Rogobete.

Amănunte despre anchetă

Ancheta vizează mai mulți medici care au cerut Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de medic specialist obținute la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, depunând diplome de absolvire a rezidențiatului pentru specialități precum medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică și estetică, imagistică, chirurgie dento-alveolară și parodontologie.

Procurorii suspectează însă că rezidențiatul nu a fost efectuat în realitate, medicii fiind, în aceeași perioadă, în România, unde lucrau cu normă întreagă și erau salarizați. Rezidențiatul presupune prezența fizică obligatorie la bazele clinice universitare, iar probele strânse ridică suspiciunea că aceste condiții nu au fost respectate.

Dacă vor fi depistate, 12 persoane urmează să fie aduse la audieri în cadrul anchetei.