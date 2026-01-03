Începe aventura americană! Ajuns în MLS, Louis Munteanu impresionează din prima zi la DC United: „L-au primit foarte bine”

Transferul lui Louis Munteanu în Major League Soccer este practic rezolvat. Atacantul în vârstă de 23 de ani a ajuns deja în Statele Unite ale Americii, unde urmează să semneze contractul cu D.C. United, informație confirmată de președintele CFR Cluj, Iuliu Mureșan.

Potrivit publicației The Athletic, clubul american va achita aproximativ 10 milioane de dolari pentru transfer, echivalentul a circa 8,5 milioane de euro.

Munteanu va avea parte de un contract consistent peste Ocean, cu un salariu anual de aproximativ 1,2 milioane de euro, la care se vor adăuga bonusuri legate atât de performanțele individuale, cât și de cele ale echipei. Oficialii clubului din MLS l-au primit foarte bine, iar mutarea este privită drept un pas important în cariera fotbalistului român.

Decizia vine la scurt timp după un episod tensionat petrecut la finalul anului trecut, când atacantul a intrat în conflict cu conducerea CFR-ului, după ce a apărut în spațiul public purtând un tricou al rivalei FCSB. În ciuda acelui moment, transferul său s-a concretizat rapid.

„El este acolo. L-au primit foarte bine!”

Iuliu Mureșan este convins că Louis Munteanu se va adapta fără probleme în noul campionat și că evoluțiile sale din MLS îl vor menține în atenția echipei naționale a României, unde poate rămâne o opțiune importantă pe termen mediu și lung.

„El este acolo, este mulțumit, este cu familia acolo. L-au primit foarte bine! Clubul l-a și anunțat. S-a înțeles cu cei de acolo și au ajuns la concluzia că ambele părți au numai de câștigat.

Mă bucur pentru Louis. Este un fotbalist foarte bun, talentat, un băiat de caracter și e inteligent. Sigur, a mai emis și niște pretenții, dar este normal.

Nu e îngrijorat că nu va mai fi chemat la națională. Își dorește să meargă la națională și să contribuie. Este român, patriot. Dacă acolo va juca titular, sigur va rămâne în atenția lui Mircea Lucescu!”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.