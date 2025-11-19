O dronă a pătruns în spațiul aerian al României. Două Eurofighter și două F-16, ridicate în misiune de urgență

O dronă a pătruns în noaptea de 18 spre 19 noiembrie aproximativ 8 kilometri în spațiul aerian național, determinând ridicarea de la sol a patru aeronave de luptă și emiterea a două mesaje Ro-Alert în județele Tulcea și Galați, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit MApN, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, aflate la Baza 57 Mihail Kogălniceanu în serviciul de „Poliție aeriană întărită”, au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, pentru a monitoriza situația aeriană de la granița cu Ucraina, „ca urmare a unor atacuri aeriene rusești în proximitatea frontierei fluviale cu România”.

Cu câteva minute înainte, la ora 00:20, autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, după ce radarele au detectat „semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spațiul aerian național, dinspre Vâlcov către Periprava și Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar”.

Sursa semnalului reapare și traversează zona Galați

Drona a reapărut pe radare în mod intermitent timp de aproximativ 12 minute, pe o traiectorie ce indica deplasarea „dinspre Colibași (Republica Moldova) către Foltești (jud. Galați) și ulterior în zona localității Oancea (Republica Moldova)”. În acest context, a fost transmis un al doilea mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Galați, la ora 00:59.

Pentru întărirea misiunii, „încă două aeronave, F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au fost ridicate de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii”, precizează MApN.

Misiunea s-a încheiat fără incidente

Aeronavele Eurofighter au revenit la Baza 57 Mihail Kogălniceanu la ora 01:50, iar cele două F-16 au aterizat la Câmpia Turzii în jurul orei 02:30.

Ministerul Apărării anunță că „nu au fost raportate cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”, însă echipe de specialiști rămân în teren, „pregătite să înceapă căutările”.