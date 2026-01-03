search
Băuturile care fac bine inimii: antioxidanții și fibrele din sucurile naturale te pot ajuta să-ți menții colesterolul la valori normale

Publicat:

Consumul zilnic de anumite băuturi naturale, precum sucul de portocale, prune, sfeclă, roșii sau cireșe amare, poate ajuta la menținerea unui colesterol sănătos și oferă, în același timp, antioxidanți, vitamine și fibre esențiale pentru sănătatea inimii și a sistemului cardiovascular.

Suc din sfeclă roșie FOTO: arhivă, adevărul
Deși alimentele integrale rămân cea mai bună alegere pentru sănătatea inimii, băuturile 100% naturale, fără zahăr adăugat și cu conținut redus de sodiu, pot completa aportul zilnic de fructe și legume, recomandat de Asociația Americană a Inimii. Aceasta prevede patru porții de fructe și cinci porții de legume pe zi.

Top băuturi pentru inimă

Sucul de portocale este bogat în flavonoide precum hesperidina și naringenina, care pot reduce colesterolul „rău” LDL și sprijină nivelul de vitamina C și folat. De asemena, este  o băutură populară bogată în antioxidanți, potasiu și acid folic, susținând imunitatea și hidratarea.

Sucul de prune contribuie la reducerea LDL datorită fibrelor solubile și compușilor naturali care sprijină metabolismul colesterolului. Poate fi băut amestecat cu puțină lămâie pentru un efect ușor digestiv și cardioprotector, susține Sarah Pflugradt, dietetician, pentru eathingwell.

Sucul de sfeclă conține nitrați naturali, care ajută la dilatarea vaselor de sânge şi nu lasă să se depună colesterolul sau să se formeze cheaguri.

Sfecla roşie conţine tot complexul de vitamina B şi este o sursă bogată de potasiu, mangan, vitamina C, vitamina A, magneziu, fosfor, iod, calciu, sulf, antioxidanţi şi fier.  Datorită enzimelor şi a substantelor cu proprietăţi antitumorale din compoziţia ei este utilă în combaterea cancerului.

Sucul de roșii, bogat în licopen, reduce inflamația și poate îmbunătăți profilul lipidic. 

Potrivit unui studiu finlandez, riscul de infarct scade cu 59% la cei cu aport crescut de licopen, iar cercetătorii din Verona au confirmat că acest pigment roșu protejează inima.

Consumând un pahar cu suc de roşii pe zi veţi furniza organismului aproape necesarul zilnic de vitamina C şi 22% din necesarul de vitamina A.

De asemenea, sucul de cireșe amare este foarte bogat în antioxidanți și polifenoli, care susțin sănătatea cardiovasculară și reduc stresul oxidativ, chiar dacă efectul direct asupra colesterolului este limitat.

Totuși, dieteticienii atrag atenția că, deși băuturile naturale pot fi benefice, moderația este esențială. Porțiile trebuie controlate, iar băuturile să fie însoțite de mese echilibrate cu proteine, fibre și grăsimi sănătoase.

„Alimentația și stilul de viață contează mult mai mult decât un singur suc sau băutură”, subliniază specialiștii.

