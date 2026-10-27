 Luca Niculescu, întâlnire cu Maia Sandu: „Viitorul Republicii Moldova este în familia europeană” | adevarul.ro
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Luca Niculescu, întâlnire cu Maia Sandu: „Viitorul Republicii Moldova este în familia europeană”

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Premierul Luca Niculescu a participat, marți, la o întâlnire cu lidera de la Chișinău, Maia Sandu, în cadrul căreia a reafirmat angajamentul României de a sprijini Republica Moldova în consolidarea securității, dezvoltarea economică și avansarea parcursului european.

Luca Niculescu Maia Sandu
Premierul Luca Niculescu și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu Foto: X / Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu a transmis, marți, după întâlnirea cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, că relațiile dintre cele două state se bazează pe istoria și limba comune, precum și pe legăturile de fraternitate.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful Guvernului a subliniat importanța consolidării cooperării bilaterale în contextul provocărilor de securitate.

„A fost pentru mine și pentru membrii echipei guvernamentale care m-au însoțit la Chișinău un prilej deosebit de a reconfirma relația de suflet și, totodată, soliditatea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova, construite pe istoria și limba comune și pe fraternitatea care ne unește”, a transmis Luca Niculescu.

România își menține angajamentul de a sprijini Republica Moldova

Premierul a precizat că întărirea rezilienței Republicii Moldova și a capacității acesteia de a răspunde provocărilor de securitate reprezintă priorități comune pentru cele două țări.

„În fața provocărilor actuale, consolidarea rezilienței Republicii Moldova și întărirea capacității sale de a răspunde provocărilor de securitate rămân priorități comune, care necesită o coordonare strânsă”, a afirmat șeful Executivului.

Luca Niculescu a reiterat, totodată, disponibilitatea României de a susține Republica Moldova atât în domeniul securității și stabilității, cât și în cel economic, prin proiecte comune și investiții.

„România își menține angajamentul ferm de a susține Republica Moldova pe toate liniile de efort, atât în consolidarea stabilității și securității, cât și în dezvoltarea economică, prin proiecte de interconectare și printr-o prezență investițională românească care vor contribui la avansarea parcursului său european. Viitorul Republicii Moldova este în familia europeană!”, a transmis premierul.

Prima vizită externă a premierului Luca Niculescu

Vizita la Chișinău, desfășurată marți, 27 octombrie, este prima deplasare externă a lui Luca Niculescu de la preluarea mandatului de premier. Agenda sa a inclus întâlniri cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, cu președinta Maia Sandu, precum și cu reprezentanți ai companiilor românești care desfășoară proiecte de investiții în țara vecină.

În urma discuțiilor cu omologul său moldovean, Luca Niculescu a evidențiat importanța proiectelor energetice comune și a extinderii independenței energetice a Republicii Moldova.

De asemenea, premierul român a declarat că România discută cu partenerii moldoveni despre colaborarea în programele antidronă. La rândul său, premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a menționat între prioritățile comune accelerarea proiectelor de infrastructură, inclusiv podul de la Ungheni și interconectările electrice, precum linia Bălți-Suceava.

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