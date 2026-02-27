Fostul șef al Contraspionajului din Moldova, Alexandru Bălan, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la trădare

Fostul şef al Direcţiei de Contraspionaj a Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) Moldova, Alexandru Bălan, a fost trimis în judecată de către procurorii DIICOT pentru „de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat”, după ce a oferit, începând cu 2024, informații secrete ale României către KGB din Belarus.

"Prin rechizitoriul din data de 25 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui inculpat în vârstă de 47 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată și divulgarea secretului care periclitează securitatea națională", au informat procurorii printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, din probatoriul administrat, a reieșit că, bărbatul, în perioada în care a ocupat poziția de șef al Direcției Generale Contraspionaj a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, și, ulterior, în calitate de director - adjunct al instituției, a intrat în posesia mai multor informații clasificate conexe spațiului Federației Ruse, iar ulterior momentului în care a părăsit instituţia a deţinut fără drept documente şi informaţii secrete de stat de natură să afecteze securitatea naţională a României.

„De asemenea, începând cu anul 2024, prin acte materiale repetate, dar în baza unei rezoluţii infracţionale unice, a intrat în contact cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, atât prin realizarea a două întâlniri, în Budapesta – Ungaria, în regim clandestin, cu adoptarea unor multiple măsuri de protecţie contrainformativă, cât şi prin poşta electronică, urmărind, prin cele două modalităţi de comunicare, transmiterea unor date/informaţii cu caracter secret de stat, precum şi transmiterea unor rapoarte informative care conţineau informaţii având caracter secret de stat, realizarea de instructaje şi efectuarea de plăţi în contrapartidă cu serviciile prestate”, mai precizează procurorii DIICOT.

Totodată, inculpatul a deținut, la momentul efectuării percheziției domiciliare, din luna septembrie 2025, două documente conținând informații secrete de stat, a căror transmitere, divulgare sau deținere neautorizată pun în pericol securitatea națională a României.

Prin același rechizitoriu s-a cerut instanței menținerea măsurii arestului preventiv față de inculpat.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Curții de Apel București.

Amintim că pe 8 septembrie 2025, anchetatorii au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele lui Alexandru Bălan, suspectul fiind reţinut pe aeroportul din Timişoara şi adus apoi la Bucureşti.

Ulterior, pe 10 septembrie, Curtea de Apel Bucureşti a admis propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă ICCJ – DIICOT, dispunând ca această măsură să fie aplicată pe o perioadă de 30 de zile. Alexandru Bălan, un bărbat cu dublă cetăţenie - moldovenească şi română - fusese reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, fiind cercetat pentru tentativă la trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în forma continuată.

Presa de peste Prut a relatat că Alexandru Balan a fost numit în funcţia de adjunct al şefului SIS în martie 2016, în timpul guvernului condus de Pavel Filip, când viaţa politică a ţării era dominată de Vladimir Plahotniuc, oligarhul căutat acum pentru implicarea în cazul deturnării unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. El a absolvit în anul 2000 Academia de Studii Economice din Chişinău şi a fost angajat la SIS.