search
Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România îl extrădează pe Alexandru Bălan, fostul adjunct al serviciilor secrete din Moldova, acuzat de spionaj în favoarea KGB Belarus

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, condamnat la Chișinău pentru trădare și anchetat în România pentru spionaj, va fi predat vineri autorităților moldovene.

Alexandru Bălan a fosr arestat, în 2025, la Timişoara. FOTO: Inquam/George Călin
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova (SIS), va fi predat vineri, 24 aprilie, autorităților moldovene, prin Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în baza unei hotărâri emise de Curtea de Apel București. Transferul va fi realizat de Poliția Română, care îl va escorta din Arestul Central al Poliției Capitalei până la granița cu Republica Moldova, unde predarea este programată să aibă loc în cursul după-amiezii.

Aşa cum „Adevărul” a scris deja, fostul oficial al serviciilor de informații de la Chișinău a fost deja condamnat în Republica Moldova la un an și șase luni de închisoare, precum și la interdicția de a ocupa funcții publice timp de doi ani și jumătate, după ce și-a recunoscut vinovăția într-un dosar de trădare instrumentat de procurorii moldoveni.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024-2025, Alexandru Bălan ar fi avut mai multe întâlniri la Budapesta cu agenți ai serviciilor de informații din Belarus, în cadrul cărora ar fi primit instrucțiuni și ar fi fost implicat în activități considerate ilegale. Datele strânse de procurori arată că acesta ar fi colaborat cu ofițerul KGB belarus Uladzimir Varazhbitau, sprijinit de alți agenți, într-o rețea care ar fi desfășurat operațiuni în mai multe state europene.

Ancheta desfășurată la Chișinău a fost completată de investigații şi în România, unde Alexandru Bălan este cercetat pentru tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

El a fost reținut pe 8 septembrie 2025 la Timișoara, în urma unei operațiuni coordonate de procurorii DIICOT și de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

„Vineri, 24 aprilie, Poliția Română va escorta un bărbat, de 47 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată, la un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova, în vederea executării unei pedepse privative de libertate.

Acesta va fi predat autorităților din Republica Moldova la Punctul de Trecere al Frontierei Albița, urmare a hotărârii emise de către Curtea de Apel București.

Reamintim că, în urma activităților desfășurate de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Structura Centrală, la data de 9 septembrie 2025, a fost dispusă reținerea acestuia și ulterior arestarea preventivă, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată.

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanţii Poliţiei Române.

Alexandru Bălan va fi transferat din Arestul Central al Poliției Capitalei, sub escortă, în cursul dimineții de vineri, urmând să ajungă în custodia autorităților de la Chişinău în intervalul orar 14:00-15:00.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
digi24.ro
image
Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate
stirileprotv.ro
image
Răspunsul surprinzător al președintelui Nicușor Dan, întrebat de presă ce le va spune liderilor europeni despre criza politică din România: „Le spun mai multe în privat decât vă spun dumneavoastră public”
gandul.ro
image
4 bilete la Cupa Mondială costă cu 2,3 milioane de euro. Bosnia - Canada, meciul cu cele mai ieftine bilete
mediafax.ro
image
Milioanele de euro pe care rușii refuză să le plătească unei companii de stat din România. Banii, considerați pierduți
fanatik.ro
image
Marina SUA a folosit din nou tunul de punte în luptă, pentru prima dată după aproape 40 de ani
libertatea.ro
image
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția
antena3.ro
image
O tânără se plânge că a dat test poligraf la interviul de angajare. "E puţin intruziv"
observatornews.ro
image
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
cancan.ro
image
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Subvenții noi în agricultură: Românii care cultivă usturoi şi cartofi primesc bani de la stat. Care este ajutorul financiar oferit fermierilor
playtech.ro
image
Cum s-au schimbat calculele în SuperLiga după calificarea Universității Craiova în finala Cupei României Betano. Cine merge în cupele europene. Toate scenariile
fanatik.ro
image
Agenții de la poarta de îmbarcare din aeroport au dezvăluit 11 lucruri pe care nu le fac niciodată când călătoresc cu avionul
ziare.com
image
Andrea Zenga a răspuns în ȘASE cuvinte la întrebarea: ”Unde ar fi fost Inter azi, dacă Fabregas era în locul lui Chivu?”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Sfârșitul unei iluzii. Cum au luat-o la vale procentele lui Nicușor Dan ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din Pipera a Antoniei și a lui Alex Velea. Se învârte după soare.Totul e modern și cu mult bun gust: Avem, într-adevăr, o casă din filme / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Secretul mașinii care-l însoțește pe Putin. Președintele Rusiei se teme de un asasinat VIDEO
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Măsurile luate de Copos după scandalul izbucnit în legătură cu restaurantul Panoramic pe care îl deține în Brașov: „Intenția nu a fost să se încalce legea”. De ce au întârziat autorizațiile și ce spun autoritățile
actualitate.net
image
Adrian Cuculis o pune la zid pe Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira: „De ce să faci lucrul ăsta?”
click.ro
image
Motivul pentru care o britanică complet sănătoasă a cerut să fie eutanasiată. Va muri vineri, în Elveția
click.ro
image
Amza Pellea ar fi împlinit 95 de ani. Mesajul fiicei: „Tată, uneori îți simt mâna pe umeri!” Viciul care i-a scurtat zilele și cum arată mormântul lui Nea Mărin
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Regele Juan Carlos la vanatoare in Botswana profimedia 0126221876 jpg
14 ani de la scandalosul safari care a pus capăt domniei Regelui Juan Carlos în Spania: „Mi-a distrus reputația și familia”
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
coiful de la cotofenesti adevarul jpeg
Directorul MNIR respinge speculațiile privind autenticitatea coifului de la Coțofenești recuperat din Olanda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
image
Adrian Cuculis o pune la zid pe Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira: „De ce să faci lucrul ăsta?”

OK! Magazine

image
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria

Click! Pentru femei

image
Cum arată viața actriței Amber Heard după ce a renunțat la faimă, și-a schimbat numele și s-a mutat în Spania

Click! Sănătate

image
Cercetători: Acesta este „punctul G” masculin