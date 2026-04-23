Spionul Alexandru Bălan, fostul adjunct al SIS Moldova, va fi predat autorităților din Republica Moldova SURSE

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Bălan, urmează să fie predat autorităților moldovene vineri, 24 aprilie, prin punctul de trecere a frontierei Albița, potrivit unor surse judiciare.

Alexandru Bălan va fi transferat din Arestul Central al Poliției Capitalei, sub escortă, în cursul dimineții de vineri, urmând ca predarea către autoritățile de peste Prut să aibă loc în intervalul orar 14:00–15:00.

Amintim că Alexandru Bălan a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare, precum și la interdicția de a ocupa funcții publice timp de doi ani și jumătate. Sentința a fost pronunțată după ce acesta și-a recunoscut vinovăția într-un dosar de trădare, instrumentat de procurorii moldoveni.

Acuzații grave și în România

Pe lângă condamnarea din Republica Moldova, Alexandru Bălan este cercetat și în România, fiind acuzat de trădare. Acesta a fost reținut pe 8 septembrie 2025, la Timișoara, de procurorii români, sub suspiciunea că ar fi transmis informații clasificate către ofițeri ai serviciului secret din Belarus.

Ulterior, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a acestuia.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2024–2025, Bălan ar fi avut întâlniri cu agenți ai serviciilor de informații din Belarus la Budapesta, unde ar fi primit instrucțiuni și ar fi fost implicat în activități considerate ilegale.

Metode de spionaj „invizibile”

Potrivit informațiilor din dosar, fostul oficial ar fi colaborat cu ofițerul KGB belarus Uladzimir Varazhbitau, sprijinit de alți agenți, într-o rețea activă în mai multe state europene.

Surse judiciare indică faptul că aceștia ar fi folosit metode clasice de spionaj adaptate mediului digital. În locul transmiterii mesajelor prin email, ar fi utilizat un cont comun, unde redactau informațiile în folderul „Drafts”, fără a le trimite efectiv. Această tehnică permite schimbul de date fără ca mesajele să fie interceptate în tranzit, complicând semnificativ investigațiile.