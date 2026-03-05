search
Joi, 5 Martie 2026
Doi spioni moldoveni sunt arestați de autoritățile ruse, afirmă un politician controversat de la Chișinău

0
0
Publicat:

Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru și vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, afirmă că doi spioni se află în arest în Rusia, iar Chișinăul ar fi negociat eliberarea lor, inclusiv prin eliberarea din detenție a bașcanei Găgăuziei.

Usatîi afirmă că reținerea spionilor a avut loc anul trecut. FOTO: Facebook.com/ Renato Usatii
Usatîi afirmă că reținerea spionilor a avut loc anul trecut. FOTO: Facebook.com/ Renato Usatii

Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, afirmă că doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova ar fi fost reținuți în luna aprilie a anului trecut la Moscova de serviciile speciale ruse, iar acum spionii moldovenii sunt privați de libertate în izolatorul Lefortovo.

„Cei doi ofițeri ai Republicii Moldova, care se aflau, ca să spunem așa, într-o deplasare de serviciu în Federația Rusă, au fost răpiți de serviciile speciale rusești în aprilie anul trecut. Până în prezent, ei se află într-unul dintre cele mai păzite și stricte izolatoare din lume, numit Lefortovo. Ofițerii și familiile lor așteaptă ca aceștia să se întoarcă cât mai curând acasă, la părinți și la copii, cineva își așteaptă mirele și chiar planificase o nuntă”, a adăugat liderul Partidul Nostru, Renato Usatii, în timpul unei emisiuni a postului Jurnal TV din Republica Moldova. 

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) au reacționat la aceste declarații, dar nu au oferit detalii despre caz. Ei au subliniat însă că, în ultimii ani, Moscova și-a intensificat acțiunile de intimidare și chiar de încătușare a moldovenilor atât la intrarea în Rusia, cât și pe teritoriul acestei țări.

,,Mai mulți cetățeni sesizează autoritățile Republicii Moldova despre astfel de acțiuni abuzive, fapt care a dus la emiterea alertelor de călătorie în Federația Rusă de către MAE, chiar în iunie 2025. Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă, prin oficiul consular, oferă suport cetățenilor și depune efort diplomatic pentru a obține eliberarea cetățenilor Republicii Moldova”, au menționat angajații MAE.

Acuzațiile puterii

Igor Grosu, liderul puterii și președintele Parlamentului de la Chișinău, l-a acuzat pe Renato Usatîi că încearcă să obțină avantaje politice făcând aceste dezvăluiri, dar pe care nu le-a confirmat sau nu le-a infirmat. 

„În situațiile în care este vorba despre cetățeni ai Republicii Moldova aflați, din păcate, în astfel de situații, mai ales în această țară (n.r.-Rusia), o țară periculoasă pentru deplasări, pentru a trăi sau pentru a călători, trebuie să vă informați de la instituțiile publice, de stat, nu de la politicieni. Din păcate, aceștia nu fac altceva decât să încerce să speculeze și să capitalizeze politic pe astfel de cazuri”, a precizat președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). 

Renato Usatîi a oferit o replică acuzațiilor. 

„Dacă ar fi vrut Usatîi să facă din asta PR sau campanie, ori, cum spun politologii, să atragă mai multe voturi, ar fi făcut-o atunci. Incidentul s-a produs în aprilie anul trecut, iar eu mă ocup de această situație din iulie anul trecut. Ar fi fost logic să ies public ieri, după ce au eșuat toate posibilitățile și negocierile lor cu FSB-ul, sau să ies în campania electorală. Vă dați seama cum ar fi fost dacă Usatîi ieșea cu două săptămâni înainte de alegeri și spunea: Uitați-vă la guvernare (...). Nu am făcut acest lucru, deoarece pentru mine și astăzi cel mai important este ca acești doi tineri ofițeri să se întoarcă cât mai repede acasă. În al doilea rând, trebuie să existe răspundere penală pentru cei care le-au vândut pașapoartele de acoperire, deoarece ei plecaseră cu altă identitate”, a conchis liderul Partidului Nostru. 

Premiera parlamentară a controversatului politician

În toamna anului trecut, Renato Usatîi a ajuns pentru prima dată deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

În ultimii ani, politicianul și omul de afaceri Renato Usatîi este vizat în mai multe dosare penale deschise atât în Republica Moldova, cât și în Federația Rusă. De exemplu, în 2020, autoritățile de la Kremlin l-au dat în căutare internațională, suspectându-l că ar fi făcut parte dintr-o grupare criminală specializată în „operațiuni valutare ilegale”.

Fiind dat în urmărire de autoritățile de la Chișinău în cadrul unei anchete penale, acesta a revenit în iunie 2019 în Republica Moldova, după ce s-a aflat timp de trei ani la Moscova. Imediat ce a ajuns în țară, politicianul a fost reținut și escortat la sediul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), însă a fost eliberat după câteva ore.

