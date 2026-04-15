Alexandru Balan, fostul adjunct al SIS Moldova, condamnat la un an și jumătate de închisoare. Anchetat și în România după ce ar fi transmis informații către KGB din Belarus

Alexandru Balan, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, a fost condamnat miercuri la un an și șase luni de închisoare precum și la interdicția de a ocupa funcții publice timp de doi ani și jumătate, a precizat Procuratura Generală din țara vecină pentru TVR Moldova.



Sentința a fost pronunțată după ce Alexandru Balan și-a recunoscut vinovăția și a solicitat judecarea în procedură simplificată a dosarului în care a fost cercetat pentru trădare prin transmiterea, în mod repetat, a unor informații clasificate.

Dosarul a fost instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova.

Cercetat și în România pentru trădare. Aar fi transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus

Pe lângă condamnarea din Republica Moldova, Balan este vizat și într-un dosar deschis în România, unde este acuzat de trădare.

Alexandru Balan a fost reținut pe 8 septembrie 2025, la Timișoara, de procurorii români, fiind suspectat că ar fi transmis informații secrete de stat către ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus. Două zile mai târziu, Curtea de Apel București a dispus arestarea sa preventivă.

În ziua reținerii, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a anunțat că fostul oficial este cercetat pentru trădare prin transmiterea, în mod repetat, a unor informații clasificate.

Întâlniri suspecte la Budapesta

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024–2025, Balan s-ar fi întâlnit la Budapesta cu ofițeri ai serviciilor de informații din Belarus. Există suspiciunea că aceste întrevederi ar fi avut ca scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea unor plăți pentru activități considerate ilegale de autoritățile române și moldovene.