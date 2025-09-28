search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Speranțele localnicilor din al doilea oraș ca mărime din Basarabia: „Europa ar fi o șansă” | Reportaj

Alegeri Moldova 2025
Atmosferă relaxată cu ocazia alegerilor parlamentare, la Bălți, cel de-al doilea oraș ca populație al Republicii Moldova. Localnicii, mulți dintre ei vorbitori de limbă rusă, speră ca rezultatul alegerilor să aducă o schimbare radicală în viața lor. Unii nu exclud nici drumul european. 

Monumentul tancului sovietic din Bălți, un simbol al orașului FOTO Cosmin Zamfirache
Monumentul tancului sovietic din Bălți, un simbol al orașului FOTO Cosmin Zamfirache

Municipiul  Bălți este cel de-al doilea mare centru urban din Republica Moldova, după municipiul Chișinău, cu o populație de aproximativ 100.000 de locuitori la începutul anului 2022. Bălțiul este totodată cunoscut pentru populația numeroasă de vorbitori de limbă rusă. Cu ocazia alegerilor parlamentare, atmosfera este relaxată la Bălți. Cu o zi înainte, centrul orașului, acolo unde tronează un fost tanc sovietic, era plin de localnici veniți cu familia pentru a petrece timpul liber. Deși aparent puțin preocupați de miza alegerilor, oamenii din Bălți spun că sunt deciși să meargă la urne pentru o schimbare radicală. Majoritatea sunt nemulțumiți de ceea ce le-au oferit politicienii în ultimele trei decenii și speră la locuri de muncă și o infrastructură de secol XXI. Unii dintre aceștia spun că și apropierea de Uniunea Europeană ar putea reprezenta o soluție. Însă, o bună parte dintre localnicii intervievați de reporterii Adevărul, s-au arătat reticenți în a discuta despre subiectul alegerilor parlamentare.

O lume între est și vest, cu un tanc T 34 în centrul orașului

Orașul se află în mijlocul stepei cu același nume și este reședința Regiunii de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, la o distanță de 138 de kilometri de capitala Chișinău dar și la 65 de kilometri de granița cu România și implicit cu Uniunea Europeană. Totodată este un important centru universitar în Republica Moldova, prin Universitatea de Stat „Alecu Russo”, situată chiar în zona centrală a orașului. Municipiul nord-moldav este destul de pitoresc și ar merita vizitat măcar o dată în viață. Drumurile sunt asfaltate și suficient de late cât să asigure un trafic fluent, fără blocaje. Prima impresie, mai ales pentru cel care intră în municipiu dinspre Sadovoe, este de oraș cu o puternică influență arhitectonică sovietică. Ulterior, avansând către centrul orașului Bălți, lucrurile devin nuanțate, atât arhitectonic cât și estetic.

Orașul Bălți FOTO Cosmin Zamfirache
Orașul Bălți FOTO Cosmin Zamfirache

Clădirile din perioada interbelică supraviețuiesc alături de blocurile perioadei comuniste iar avatarurile civilizației contemporane încep să acapareze tot mai mult din peisaj. În centru, Bălțiul este cu siguranță un oraș cochet, destul de modern și cu suficiente posibilități de relaxare. Chiar și pentru vizitatori. Pe Ștefan cel Mare unul dintre bulevardele principale ale orașului, infrastructura a fost modernizată, iar în apropiere se află și un aqua park.  Totuși cea mai circulată și căutată zonă a orașului rămâne centrul, de asemenea un spațiu al contrastelor.

Zona pietonală a Bălțiului FOTO Cosmin Zamfirache
Zona pietonală a Bălțiului FOTO Cosmin Zamfirache

Piețele spațioase, cu un aer de monumentalitate, găzduiesc deopotrivă simboluri ale epocii sovietice, ale culturii interbelice dar și facilități de relaxare contemporane. De exemplu, intrarea în zona pietonală din centru se face pe lângă clădiri cu arhitectură interbelică. Urmează o întreagă zonă cu terase și magazine moderne, care ocupă o parte a pietonalului. Acesta se deschide în cele din urmă către o piațetă în care tronează pe un soclu, un veritabil tanc rusesc T 34, din cel de-al Doilea Război Mondial.

Tancul din zona centrală FOTO Cosmin Zamfirache
Tancul din zona centrală FOTO Cosmin Zamfirache

Acest tanc este un adevărat simbol al orașului, fiind considerat primul tanc rusesc care a eliberat orașul de trupele Germaniei Naziste, în timpul războiului, instalat pe soclu în 1969 printr-o dispoziţie a ministrului apărării al fostei URSS. În spatele acestui simbol din alte vremuri, centrul se deschide într-o zonă uriașă de promenadă, cu Teatrul Național „Vasile Alecsandri, clădiri impunătoare, centre comerciale și chiar un parc prin care merită să te plimbi. 

„Să fie mai bine, că altfel murim ca țară”

În legătură cu alegerile parlamentare de duminică o parte a localnicilor s-au arătat reticenți a în dezbate subiectul, chiar și dacă nu presupuneau discuții privind opțiunile politice sau activitatea principalelor blocuri politice din țară. Cea mai mare parte au precizat că limba este o barieră. Mai precis sunt vorbitori de limbă rusă și nu înțeleg întrebările. „Noi limba rusă vorbim”, ne-au transmis o parte a interlocutorilor. Alții și-au exprimat punctul de vedere, în rusă. „Eu înțeleg limba română, dar pot vorbi doar în rusă. Îmi doresc foarte mult ca după aceste alegeri parlamentare să avem parte de bunătate, pace și sănătate”, a precizat în rusă o localnică din Bălți.

intrarea în parcul din Bălți FOTO Cosmin Zamfirache
intrarea în parcul din Bălți FOTO Cosmin Zamfirache

Alți cetățeni ai municipiului s-au arătat contrariați de faptul că presa din România s-ar interesa de alegerile din Republica Moldova. „Dar voi în România ce treabă aveți cu alegerile noastre”, a precizat un cetățean întâlnit în parcul din centru. Cei mai mulți dintre localnicii intervievați speră ca rezultatul alegerilor parlamentare să le aducă o viață mai bună. Unii sunt dezamăgiți de tot cei care au fost la putere în ultimele trei decenii. „Este clar că vrem locuri de muncă, un salariu mai bun, ca lumea să poată să trăiască mai bine. Pensionarii să aibă venituri mai bune. Mult este de lucru în Moldova asta pentru că timp de 30 și ceva de ani nu s-o făcut nimica”, ne-a spus Petru, un localnic de aproximativ 55 de ani din Bălți.

Statuia lui Ștefan cel Mare de la Bălți FOTO Cosmin Zamfirache
Statuia lui Ștefan cel Mare de la Bălți FOTO Cosmin Zamfirache
Sunt și cei care spun că s-au săturat de sărăcie și că întreaga conducere a Republicii Moldova ar trebui schimbată, mai ales cu oameni tineri. „Noi sperăm în ceva mai bine. Că tare greu mai trăim. Eu socotesc că trebuie tot schimbat. Acolo sus spală unul pe altul. Ei promit marea cu sarea numai înainte de alegeri. Cu creditele luate nu-i făcut nimic. Cum să trăiești cu venit de 50 de euro când sunt așa prețuri la noi. Prețurile sunt ca-n Europa. Dar lumea trebuie să înțeleagă că trebuie schimbată conducerea. Trebuie să vină tineri la conducere, ceva nou, să facă, să ridice economia, să fie mai bine, că altfel murim ca țară”.

„Pentru noi Europa este binele”

În zona Bălțiului dar și în municipiu sunt localnici care cred că răspunsul la problemele legate de dezvoltarea Republicii Moldova sunt legate de drumul european pe care ar putea să meargă țara „Sperăm că va fi bine. Pentru noi Europa este binele, ce altceva ar putea să fie”, mărturisește un localnic în vârstă întâlnit în centrul Bălțiului. „Europa ar fi o șansă. Că noi în partea cealaltă nu avem treabă”, mărturisește un alt localnic dintr-o comună apropiată. Sunt și cei care spun că stabilitatea politică este o condiție a dezvoltării. Adică partidele să reușească să se pună de acord privind o strategie comună. „ Ar fi bine să se unească, să facă o majoritate în Parlamentul ăla, să rezolve problemele Moldovei care sunt multe”, adaugă Petru. „ Să fie pace”, concluzionează o localnică întâlnită în zona Universității din Bălți. 



Republica Moldova

