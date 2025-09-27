Moşteanu: Alegerile din Republica Moldova, un test de rezilienţă în contextul unui război hibrid declanșat de Rusia

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă un test de rezilienţă pentru cetăţeni, în contextul unui război hibrid declanșat de Rusia, menit să afecteze încrederea în democraţie, libertate și Europa.

„Republica Moldova îşi alege mâine Parlamentul. Dincolo de a fi un simplu exerciţiu democratic, ceea ce se întâmplă va fi un test de rezilienţă în mijlocul unui război hibrid declanşat de Rusia, care are scopul de a lovi în încrederea oamenilor în democraţie, libertate şi Europa”, a scris ministrul pe Facebook.

Moşteanu a subliniat că, în ultimele săptămâni, investigațiile de presă au semnalat tehnici clasice de manipulare: finanțări ilegale pentru influență, rețele de propagandă menite să semene neîncredere, presiune cibernetică și intoxicare informațională.

„Ţinta este delegitimarea procesului democratic şi obosirea societăţii. Kremlinul mizează pe haos. O democraţie se apără prin vigilenţa fiecăruia, prin adevăr verificat, prin reguli respectate şi prin refuzul fiecăruia de a-şi vinde valorile sau votul”, a afirmat Moşteanu.

Ministrul a mai subliniat că România și Republica Moldova împart aceeași linie de securitate și că războiul hibrid nu se oprește la Prut.

„Securitatea se construiește împreună cu vecinii și prietenii noștri. Democrația înseamnă să poți alege liber, iar frica, minciuna sau banii murdari nu trebuie să hotărască în locul oamenilor. Pentru Republica Moldova, rămânerea pe calea europeană înseamnă pace, drepturi respectate și șansa la un viitor mai bun. Alegerea e între subordonarea dorită de Kremlin și stabilitatea oferită de Europa. Miza e mare. Fiecare vot contează. Așa că îi îndemn pe toți cetățenii Republicii Moldova, oriunde s-ar afla, să meargă mâine să își exprime opțiunea la urne!”, a încheiat ministrul.