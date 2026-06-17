Prințesa moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei se recuperează după un transplant de plămâni

Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, a fost supusă cu succes unui transplant de plămâni și se recuperează după intervenție, a anunțat miercuri Casa Regală, citată de Reuters.

Soția prințului moștenitor Haakon, succesorul la tronul Norvegiei, a fost diagnosticată în 2018 cu fibroză pulmonară, o boală cronică ce provoacă cicatrizarea plămânilor și reduce capacitatea organismului de a absorbi oxigen.

„Ca în cazul tuturor pacienților care au beneficiat recent de un transplant, prințesa moștenitoare va rămâne internată în spital pentru încă câteva săptămâni”, a declarat dr. Are Holm, de la Spitalul Universitar din Oslo, într-un comunicat transmis de Palatul Regal.

La începutul lunii iunie, Spitalul Universitar din Oslo anunțase că Mette-Marit fusese inclusă pe lista de așteptare pentru un transplant pulmonar după o deteriorare semnificativă a stării sale de sănătate. Potrivit medicilor, fără intervenție, speranța sa de viață ar fi fost de aproximativ un an.

O actualizare publică privind starea de sănătate a prințesei este așteptată după externare. Între timp, Mette-Marit și prințul Haakon au transmis mulțumiri pentru mesajele de susținere primite din partea publicului, mai notează Reuters.

Familia regală, afectată de mai multe controverse

Operația are loc într-o perioadă dificilă pentru familia regală norvegiană. La începutul acestei săptămâni, Marius Borg Høiby, fiul de 29 de ani al prințesei dintr-o relație anterioară, a fost condamnat pentru viol și violență domestică la patru ani de închisoare.

În paralel, Mette-Marit și-a cerut scuze regelui și reginei Norvegiei pentru relațiile pe care le-a avut în trecut cu Jeffrey Epstein, condamnat în Statele Unite pentru infracțiuni sexuale. Prințesa îl descrisese cândva drept prieten, însă a întrerupt contactul cu acesta cu mai mulți ani înainte de moartea sa, în 2019.

Potrivit unui sondaj realizat de Norstat în februarie, în perioada procesului lui Høiby, susținerea pentru monarhia norvegiană a scăzut la un nivel minim record de 60%. În luna mai, sprijinul public a urcat ușor, la 64%.

Mette-Marit și Haakon s-au cunoscut în 1999, la un festival de muzică. La acea vreme, avea un fiu dintr-o relație anterioară și nu provenea dintr-o familie aristocratică. Relația lor a provocat inițial controverse în presa norvegiană, însă cu timpul a câștigat sprijinul unei mari părți a populației.