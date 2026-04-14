Video Plan strategic pentru Europa: Zelenski anunță repornirea parțială a conductei „Drujba” și noi acorduri militare cu Berlinul

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că lucrările de refacere a conductei petroliere Drujba vor permite repornirea parțială a acesteia până la sfârșitul lunii aprilie, urmând ca infrastructura să fie complet restaurată într-o etapă ulterioară.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz.

Potrivit liderului ucrainean, reluarea parțială a activității conductei Drujba ar putea contribui la stabilizarea fluxurilor energetice regionale și la îndeplinirea unor angajamente asumate de state ale Uniunii Europene, inclusiv Ungaria.

Zelenski a subliniat importanța unei cooperări echilibrate cu statele europene în domeniul energetic, menționând necesitatea menținerii dialogului cu Budapesta în proiecte de interes comun, potrivit dialog.

În paralel, Ucraina și Germania au convenit asupra unor noi pachete de ajutor militar destinate Forțelor Armate Ucrainene, care vor include sisteme de apărare antiaeriană, drone, armament cu rază lungă de acțiune și muniție.

De asemenea, cele două părți au discutat despre extinderea cooperării industriale în domeniul apărării, inclusiv producția comună de sisteme moderne antiaeriene și, pe termen lung, dezvoltarea capacităților de apărare antirachetă.

Germania a reiterat sprijinul pentru Kiev, iar Friedrich Merz a declarat că Rusia nu mai are perspective reale de victorie în conflict, subliniind necesitatea accelerării negocierilor de pace.