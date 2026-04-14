Ucrainenii ar fi lansat de două ori purtători de rachete în spațiu. Tehnologia ar putea avea aplicații anti-rachetă, inclusiv împotriva sistemului Oreșnik

Ofițerii de informații ucraineni au reușit să lanseze lansatoare de rachete în spațiu de două ori în timpul războiului. Acest lucru a fost făcut în timpul îndeplinirii misiunilor de luptă, nu ca experimente.

Informațiile au fost prezentate de Fedir Venislavski, membru al comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și informații, într-un interviu acordat RBC-Ucraina.

Lansări la altitudine mare în condiții de război

În timpul celei de-a doua lansări, purtătorul de rachete a fost ridicat la o altitudine de 204 kilometri, spune Fedir Venislavski.

Oficialul a descris situația drept una „fără precedent” pentru o țară aflată într-un război de amploare.

El a adăugat că Ucraina dispune de sisteme capabile să lovească ținte la distanțe de până la 500 km, la viteze hipersonice, utilizate în operațiuni speciale. Detaliile tehnice și operaționale nu au fost făcute publice.

Lansare din aer — o premieră regională

O altă operațiune inedită efectuată de ofițerii de informații ucraineni a fost lansarea unui purtător de rachete dintr-o aeronavă de transport la o altitudine de 8.000 de metri. Un astfel de purtător de rachete poate fi folosit și pentru lansarea pe orbită a diferitelor tipuri de echipamente și nave spațiale, a subliniat el.

Oficialul susține că o astfel de realizare ar reprezenta o premieră pentru Europa și doar a doua situație de acest tip la nivel global, după experimente realizate de Statele Unite în anii 1970.

Posibilitatea unui „cosmodrom aerian”

În acest context, oficialul a sugerat că Ucraina ar putea dezvolta în viitor un sistem de tip „cosmodrom aerian” — o infrastructură bazată pe lansări din aer, utilizabilă atât în scopuri civile, cât și militare.

Un astfel de sistem ar putea îmbunătăți eficiența lansărilor, reducând consumul de energie necesar în faza inițială a zborului. În același timp, ar putea avea aplicații în domeniul apărării antirachetă, inclusiv împotriva unor sisteme rusești precum Oreșnik, deși nu au fost oferite detalii concrete privind capacitățile reale.

Declarațiile apar într-un moment în care spațiul devine un domeniu tot mai important al competiției militare și tehnologice. În paralel, oficiali și comentatori din Rusia au făcut, în mod repetat, referiri la scenarii extreme, inclusiv utilizarea armelor în spațiu împotriva sateliților.

Afirmațiile privind lansările la altitudini apropiate de spațiul cosmic și dezvoltarea unui posibil cosmodrom aerian sugerează o direcție de inovare în domeniul militar ucrainean. Totuși, în lipsa unor confirmări independente și a detaliilor tehnice, amploarea și impactul acestor capacități rămân dificil de evaluat.