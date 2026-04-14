Video Germania vrea să trimită refugiații ucraineni înapoi pe front. Merz: „Este esențial ca acești bărbați să rămână acolo pentru a-și ajuta țara”

Decizie controversată în Germania. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Berlinul va sprijini întoarcerea în Ucraina a bărbaților refugiați de vârstă militară, în cadrul unei cooperări extinse cu Kievul.

Friedrich Merz a declarat că Berlinul va colabora cu autoritățile ucrainene pentru a reduce numărul bărbaților ucraineni de vârstă militară care s-au refugiat în Germania.

Acesta a subliniat că „este esențial ca acești bărbați să rămână acolo pentru a-și ajuta țara”, făcând referire la contribuția lor la efortul de apărare al Ucrainei, potrivit clashreport.

Potrivit liderului german, Germania va sprijini măsuri care să faciliteze întoarcerea acestora.

În același timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat extinderea cooperării cu Germania în industria de apărare. Cele două state vor produce în comun sisteme de apărare aeriană, proiect descris ca fiind cea mai mare tranzacție de acest tip din Europa.

Germania va furniza Ucrainei un nou pachet de asistență militară, care include sisteme de apărare aeriană, drone și muniție. În urma acestor acorduri, relațiile bilaterale dintre Berlin și Kiev au fost ridicate la nivel de parteneriat strategic.

Zelenski a mai declarat că Ucraina va continua cooperarea cu Ungaria și a menționat că activitatea conductei Drujba urmează să fie reluată până la finalul lunii aprilie, după finalizarea lucrărilor de reparații.

El a subliniat necesitatea unor relații bazate pe pragmatism și respect reciproc în contextul noii etape politice.