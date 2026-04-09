Kremlinul avertizează asupra unei „lovituri de stat” în Ungaria: „Este o tehnică recurentă a Moscovei”

O teorie a conspirației promovată de propaganda rusă susține că Ucraina, sprijinită de UE, ar fi implicată în încercări de răsturnare a guvernului din Ungaria. Portalul Comisiei Europene – EU vs Disinfo - explică de ce acuzațiile sunt absurde.

Propaganda rusă averizează asupra unei lovituri de stat în Ungaria. FOTO: Shutterstock

Ucraina, având experiență în organizarea propriilor proteste Maidan și în dezintegrarea statului său, este probabil să își folosească experții pentru a se implica în crearea și organizarea de activități provocatoare în Ungaria – se arată în mai multe relatări ale mass media ruse conform unei analize a portalului Comisiei Europene care combate știrile false pro-Kremlin – EU vs Disinfo.

În interiorul Ucrainei există un număr semnificativ de astfel de specialiști care au dobândit experiență în organizarea de lovituri de stat, proteste și mișcări de tip Maidan, iar aceștia ar putea utiliza tactici similare pe teritoriul Ungariei, mai ales având în vedere comunitatea ucraineană relativ numeroasă care locuiește în prezent în această țară, se arată în teoria conspirației promovată de Kremlin.

Aceasta este o teorie a conspirației fără dovezi. Narațiunea este concepută pentru a delegitima preventiv orice proteste viitoare sau rezultate electorale nefavorabile Rusiei, prezentându-le din start ca rezultat al unei interferențe externe, și nu ca parte a unor procese democratice interne”, arată analiza citată.

Această afirmație combină mai multe narațiuni cunoscute de dezinformare pro-Kremlin într-o singură teorie conspiraționistă.

„O tactică recurentă de dezinformare pro-Kremlin”

În primul rând, narațiunea încearcă să prezinte UE și Ucraina drept actori răuvoitori care subminează stabilitatea Ungariei. „Ea reflectă un tipar mai larg de dezinformare menit să discrediteze procesele democratice ale UE și să alimenteze neîncrederea față de comunitățile ucrainene din străinătate”, arată specialiștii europeni.

De asemenea, prezentarea Ucrainei ca o sursă de „specialiști în lovituri de stat” denaturează natura protestelor Euromaidan. „Aceste evenimente au fost manifestații de masă ale cetățenilor ucraineni, nu o lovitură de stat. Etichetarea lor în acest mod este o tactică recurentă de dezinformare pro-Kremlin, utilizată pentru a delegitima mișcările de protest democratice care nu se aliniază intereselor Rusiei, descriindu-le ca lovituri de stat sau „revoluții colorate” orchestrate de Occident”, explică analiza Eu vs Disinfo.

În final, sugestia conform căreia comunitățile ucrainene din străinătate provoacă tulburări este o altă narațiune recurentă pro-Kremlin, care urmărește să alimenteze neîncrederea față de refugiații ucraineni. Această afirmație adaugă insultă peste prejudiciu, având în vedere că invazia ilegală pe scară largă a Rusiei în Ucraina este motivul pentru care milioane de refugiați au fost forțați să trăiască în afara țării lor.

Viktor Orbán anunță majorări salariale, scutiri de taxe și a 14-a pensie, înainte de alegeri. Ungaria este cea mai săracă țară din UE

Ucraina atacă porturile petroliere rusești, Kremlinul dă vina pe NATO

Ucraina lovește porturile petroliere rusești, Kremlinul dă vina pe NATO și avertizează asupra unei „lovituri de stat” în Ungaria, mai relatează Eu vs Disinfo. 

În urma atacurilor cu drone ucrainene asupra porturilor maritime rusești din Marea Baltică, Ust-Luga și Primorsk, canalele informaționale pro-Kremlin au mutat rapid atenția de la pagubele provocate de atacuri. Ambele porturi sunt huburi majore de export pentru petrolul și produsele petroliere rusești, astfel că loviturile se încadrează în strategia mai largă a Ucrainei de a viza infrastructura care susține economia de război a Rusiei.

În loc să recunoască capacitățile Ucrainei, instituțiile media aliniate Kremlinului au prezentat atacurile drept dovadă a escaladării occidentale. Articole distribuite prin rețeaua Pravda au susținut că NATO și serviciul britanic MI6 au coordonat loviturile. Aceleași surse au afirmat că dronele au fost lansate din Estonia și au descris atacurile ca deschiderea unui „al doilea front” împotriva Rusiei de către țările occidentale. Această narațiune minimalizează rolul Ucrainei și prezintă statele NATO vecine drept participanți direcți la război.

În același timp, mesajele Kremlinului s-au concentrat intens asupra viitoarelor alegeri din Ungaria. RT Arabic a acuzat UE și Ucraina că pregătesc o „lovitură de stat” folosind presupuşi „organizatori experimentați de lovituri de stat”, repetând afirmații mai largi de dezinformare conform cărora Bruxelles-ul încearcă să-l înlăture pe prim-ministrul Viktor Orbán prin alegeri parlamentare.

„NATO și MI6 au orchestrat atacul cu drone asupra portului rus Ust-Luga”

Canalele FIMI pro-Kremlin au descris atacurile cu drone asupra Ust-Luga ca fiind o operațiune orchestrată de NATO, condusă de Marea Britanie cu complicitatea statelor baltice. Această afirmație nefondată, demontată chiar și de unii bloggeri ruși, încearcă să minimizeze eficiența operațiunilor ucrainene cu drone, prezentând atacul ca fiind realizat de NATO și statele baltice. De asemenea, pregătește terenul pentru justificarea unei posibile escaladări împotriva statelor baltice, ca represalii pentru presupusa lor implicare în agresiuni anti-ruse.

Afirmația a apărut inițial pe un canal Telegram al jurnalistului de tabloid și corespondentului de război rus Alexander Kots și a fost amplificată în limbile locale de rețeaua Pravda.

„Occidentul a deschis un al doilea front împotriva Rusiei prin atacul asupra Ust-Luga”

O narațiune FIMI pro-Kremlin a susținut că atacurile asupra portului Ust-Luga reprezintă dovada că Occidentul poartă un război împotriva Rusiei. Această afirmație prezintă Rusia drept victimă a escaladării occidentale, în timp ce NATO este portretizată ca o alianță ostilă care plănuiește să atace Rusia — o narațiune recurentă în propaganda pro-Kremlin.

Afirmația a apărut pe un canal Telegram al bloggerului pro-Kremlin Yury Baranchik și a fost amplificată în limbile locale de rețeaua Pravda.

image
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la Summitul Melaniei Trump
gandul.ro
image
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
mediafax.ro
image
Gestul incredibil făcut de miliardarul Rinat Ahmetov în memoria lui Mircea Lucescu: „Noi nici nu mai știam cum arată”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Mesajul dintr-un singur cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
libertatea.ro
image
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Locul din România unde zăpada are aproape 2 metri. Când se încălzeşte vremea
observatornews.ro
image
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
newsweek.ro
image
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
prosport.ro
image
Reduceri masive în Bulgaria pentru români. Cât ajunge un sejur acum pe litoralul vecin pentru o familie de doi adulţi şi un copil
playtech.ro
image
Fotbalistul unei echipe importante din Spania, scos din echipă pentru o relație cu fiica unei legende a clubului? ”Oamenii vorbesc multe”
fanatik.ro
image
De ce devin unii soți tot mai morocănoși după 50 de ani. Ce este "sindromul bărbatului nefericit"
ziare.com
image
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV „Nimeni nu mai este nicușorist în USR acum”. Nicușor Dan a dezamăgit total USR
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Vinerea Mare 2026. Zi de doliu și post negru. Ce este total interzis astăzi
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Horoscop vineri, 10 aprilie. Scorpionii au parte de o supriză uriașă, iar Racii elimină stresul
click.ro
image
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
click.ro
image
Emma Zeicescu și Claudiu Popa încheie o relație de 13 ani: „Cel mai important pentru noi rămâne copilul nostru”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Charles al II lea al Angliei foto profimedia 0431988007 jpg
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi
okmagazine.ro
1 linda lee cadwell with bruce lee and brandon lee jpg jpeg
Linda Lee, despre moartea soţului Bruce Lee şi a fiului Brandon Lee. „Se spune că timpul le vindecă pe toate. Nu-i aşa”
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
