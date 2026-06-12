Cine este Teodor Dulceață, propus ministru al Mediului în Guvernul Tomac

Teodor Dulceață, funcționar public cu o experiență îndelungată în administrația centrală, a fost propus pentru preluarea portofoliului din domeniul mediului în viitorul guvern condus de Eugen Tomac.

Născut la 11 septembrie 1982, în București, Dulceață și-a construit cariera în principal în cadrul Ministerului Mediului, dar și în alte structuri guvernamentale, activând în domenii precum juridic și antifraudă, potrivit News.ro.

În prezent, acesta ocupă funcția de secretar general adjunct în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, poziție pe care o deține din mai 2025. Tot în cursul anului 2025, a ocupat pentru o perioadă scurtă funcția de director general în aceeași instituție.

Activitatea sa în minister se întinde pe mai mulți ani, timp în care a deținut mai multe funcții de conducere. A fost secretar general adjunct în perioada 2020–2025 și a mai ocupat funcția de secretar general în două mandate distincte, între 2015–2016 și 2017–2020.

În 2017, între aceste mandate, Teodor Dulceață a fost secretar general al Ministerului pentru Relația cu Parlamentul. Anterior, între 2006 și 2011, a lucrat ca și consilier în cadrul Secretariatului General al Guvernului și al Cancelariei prim‑ministrului.

Între 2013 și 2017, a activat în Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), unde a ocupat funcții de conducere, implicându-se în activități de control, investigații administrative și coordonarea relației cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Pe parcursul carierei, responsabilitățile sale au inclus avizarea actelor normative, asigurarea transparenței decizionale și reprezentarea juridică a instituțiilor publice, arată sursa citată.

Teodor Dulceață este licențiat în Drept la Universitatea Transilvania din Brașov și deține un master în Drept Comunitar al Afacerilor. A urmat, de asemenea, programe de formare la Colegiul Național de Apărare, Institutul Diplomatic Român și Institutul Național de Administrație. Vorbește limba engleză și franceză și are certificări în domeniul IT și al securității cibernetice.

Cine sunt miniștrii propuși în Guvernul Tomac

După negocieri intense, premierul desemnat Eugen Tomac a stabilit componența viitorului Cabinet, cu o modificare importantă apărută la Ministerul Culturii.

Funcția de prim-ministru îi revine lui Eugen Tomac. Sorin Costreie este propus viceprim-ministru și ministru al Educației și Cercetării, iar Valeriu Nistor și Bogdan Dumitru ar urma să fie vicepremieri fără portofoliu.

La Ministerul Afacerilor Interne este propus Tiberiu Trifan, în timp ce portofoliul Finanțelor i-ar reveni lui Ionuț Simion. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ar urma să fie condus de Ionuț Mașala, iar Justiția de Cosmin Soare-Filatov.

Pentru Ministerul Apărării este nominalizat Dănuț Sebastian Neculăescu. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului ar urma să fie condus de Florin Duma. La Sănătate este propus Ștefan Dragosloveanu, iar la Agricultură și Dezvoltare Rurală Nicolae Istudor.

Ministerul Afacerilor Externe ar urma să fie preluat de diplomatului Luca Niculescu, iar Carmen Moraru este propusă pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. La Mediu a fost nominalizat Teodor Dulceață.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale ar urma să fie condus de Diana Morar, iar la Dezvoltare este propus Vladimir Ionaș.

Pentru Ministerul Culturii a fost desemnat Mihai Ghyka, după retragerea lui Adrian Papahagi, iar Ministerul Energiei ar urma să fie preluat de Andrei Covatariu. Retragerea lui Adrian Papahagi este una dintre modificările importante intervenite înainte de prezentarea oficială a Guvernului.