Viktor Orbán anunță majorări salariale, scutiri de taxe și a 14-a pensie, înainte de alegeri. Ungaria este cea mai săracă țară din UE

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declanșat o serie de măsuri cu impact bugetar major înaintea alegerilor parlamentare, anunțând creșteri salariale, facilități fiscale extinse și introducerea celei de-a 14-a pensii. Totul se întâmplă în statul care a ajuns, oficial, cel mai sărac din Uniunea Europeană.

Guvernul de la Budapesta a anunțat, într-o singură zi, creșterea cu 11% a salariilor pentru profesori, precum și scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pentru toate mamele cu vârsta sub 30 de ani.

Potrivit agenției de presă Hirado, Bence Rétvári, secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne, a precizat că majorarea salarială vine după creșteri succesive de 32,2% în 2024 și 21,2% în 2025. De asemenea, cadrele didactice care predau copiilor din medii defavorizate au beneficiat anterior de un spor suplimentar de 20%, iar din luna septembrie a fost introdus și un spor pentru condiții speciale de muncă.

„Anul acesta am majorat salariul minim cu 11% și salariul minim garantat cu 7%. Începând cu 1 ianuarie, veniturile a cel puțin 700 de mii de familii au crescut cu siguranță. Trebuie să dezvoltăm economia, să majorăm salariile și să reducem impozitele. Nu există un mod mai rău de a începe un an!”, a scris Orban pe Facebook.

Reprezentanții guvernului au arătat că finanțarea majorării salariale va fi asigurată în proporție de 88% din bugetul național și 12% din fonduri europene, în contextul în care Viktor Orbán este cunoscut pentru pozițiile sale critice față de Uniunea Europeană.

Scutiri totale de impozit pentru mame

Tot duminică, autoritățile ungare au anunțat extinderea facilităților fiscale pentru mame. Începând cu ianuarie 2026, toate mamele cu vârsta sub 30 de ani vor fi scutite integral de impozitul pe venit, fără plafon de venit. Anterior, această măsură se aplica doar până la nivelul salariului mediu.

În plus, mamele cu vârsta sub 40 de ani care au doi copii vor beneficia, de asemenea, de scutire de impozit pe venit, iar mamele cu trei sau mai mulți copii erau deja exceptate de la plata acestui impozit, a precizat Zsófia Koncz, secretar de stat pentru politica familială.

A 14-a pensie, introdusă gradual

Avalanșa de măsuri este completată de introducerea celei de-a 14-a pensii. Parlamentul ungar a adoptat, în decembrie 2025, legea care prevede acordarea acestei prestații suplimentare, începând cu februarie 2026, când pensionarii vor primi 25% din cuantumul unei pensii lunare. Potrivit guvernului, valoarea celei de-a 14-a pensii ar urma să crească gradual până la 100% din cuantumul pensiei, până în anul 2030.

A 13-a și a 14-a pensie vor fi acordate tuturor beneficiarilor sistemului public de pensii, inclusiv pensionarilor pentru limită de vârstă, de urmaș sau foștilor membri ai cooperativelor agricole.

Ungaria, pe ultimul loc în UE la nivel de trai

Potrivit statisticilor europene, Ungaria ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în funcție de Produsul Intern Brut (PIB) și Consumul Individual Real pe cap de locuitor, cu un scor de 72, sub Bulgaria (74) și mult sub România (88).

În paralel, agenția de rating Moody’s a retrogradat Budapesta în categoria „junk”, nerecomandată investițiilor, pe fondul problemelor financiare și al ratei zero de absorbție a fondurilor europene pentru dezvoltare.

În acest context, presa europeană notează că Viktor Orbán, aflat la putere de 15 ani, se confruntă cu un risc real de a pierde alegerile parlamentare, în condițiile în care nemulțumirea publică și opoziția online față de guvern cresc vizibil.