search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Viktor Orbán anunță majorări salariale, scutiri de taxe și a 14-a pensie, înainte de alegeri. Ungaria este cea mai săracă țară din UE

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declanșat o serie de măsuri cu impact bugetar major înaintea alegerilor parlamentare, anunțând creșteri salariale, facilități fiscale extinse și introducerea celei de-a 14-a pensii. Totul se întâmplă în statul care a ajuns, oficial, cel mai sărac din Uniunea Europeană.

Orbán a declanșat o serie de măsuri cu impact bugetar major. FOTO: EPA-EFE
Orbán a declanșat o serie de măsuri cu impact bugetar major. FOTO: EPA-EFE

Guvernul de la Budapesta a anunțat, într-o singură zi, creșterea cu 11% a salariilor pentru profesori, precum și scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pentru toate mamele cu vârsta sub 30 de ani.

Potrivit agenției de presă Hirado, Bence Rétvári, secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne, a precizat că majorarea salarială vine după creșteri succesive de 32,2% în 2024 și 21,2% în 2025. De asemenea, cadrele didactice care predau copiilor din medii defavorizate au beneficiat anterior de un spor suplimentar de 20%, iar din luna septembrie a fost introdus și un spor pentru condiții speciale de muncă.

„Anul acesta am majorat salariul minim cu 11% și salariul minim garantat cu 7%. Începând cu 1 ianuarie, veniturile a cel puțin 700 de mii de familii au crescut cu siguranță. Trebuie să dezvoltăm economia, să majorăm salariile și să reducem impozitele. Nu există un mod mai rău de a începe un an!”, a scris Orban pe Facebook. 

Reprezentanții guvernului au arătat că finanțarea majorării salariale va fi asigurată în proporție de 88% din bugetul național și 12% din fonduri europene, în contextul în care Viktor Orbán este cunoscut pentru pozițiile sale critice față de Uniunea Europeană.

Scutiri totale de impozit pentru mame

Tot duminică, autoritățile ungare au anunțat extinderea facilităților fiscale pentru mame. Începând cu ianuarie 2026, toate mamele cu vârsta sub 30 de ani vor fi scutite integral de impozitul pe venit, fără plafon de venit. Anterior, această măsură se aplica doar până la nivelul salariului mediu.

În plus, mamele cu vârsta sub 40 de ani care au doi copii vor beneficia, de asemenea, de scutire de impozit pe venit, iar mamele cu trei sau mai mulți copii erau deja exceptate de la plata acestui impozit, a precizat Zsófia Koncz, secretar de stat pentru politica familială.

A 14-a pensie, introdusă gradual

Avalanșa de măsuri este completată de introducerea celei de-a 14-a pensii. Parlamentul ungar a adoptat, în decembrie 2025, legea care prevede acordarea acestei prestații suplimentare, începând cu februarie 2026, când pensionarii vor primi 25% din cuantumul unei pensii lunare. Potrivit guvernului, valoarea celei de-a 14-a pensii ar urma să crească gradual până la 100% din cuantumul pensiei, până în anul 2030.

A 13-a și a 14-a pensie vor fi acordate tuturor beneficiarilor sistemului public de pensii, inclusiv pensionarilor pentru limită de vârstă, de urmaș sau foștilor membri ai cooperativelor agricole.

Ungaria, pe ultimul loc în UE la nivel de trai

Potrivit statisticilor europene, Ungaria ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în funcție de Produsul Intern Brut (PIB) și Consumul Individual Real pe cap de locuitor, cu un scor de 72, sub Bulgaria (74) și mult sub România (88).

În paralel, agenția de rating Moody’s a retrogradat Budapesta în categoria „junk”, nerecomandată investițiilor, pe fondul problemelor financiare și al ratei zero de absorbție a fondurilor europene pentru dezvoltare.

În acest context, presa europeană notează că Viktor Orbán, aflat la putere de 15 ani, se confruntă cu un risc real de a pierde alegerile parlamentare, în condițiile în care nemulțumirea publică și opoziția online față de guvern cresc vizibil.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
digi24.ro
image
Suplimentul „minune” care reduce senzația uriașă de foame. Reduce inflamația și ajută la creșterea masei musculare
stirileprotv.ro
image
Cea mai norocoasă lună în funcție de zodie. Perioadele din 2026 în care nativii au parte de energie pozitivă
gandul.ro
image
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
mediafax.ro
image
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Țara ieftină din Europa care atrage turiștii în vara 2026: berea e la 1 euro, iar o masă completă ajunge la 12 euro
playtech.ro
image
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în față
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Schimbare MAJORĂ pentru toți românii cu bani la ciorap și bijuterii din aur. BNR a făcut anunțul
romaniatv.net
image
Ajunul Bobotezei în 2026. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie și ce este interzis astăzi
mediaflux.ro
image
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Condens pe ferestre iarna? Iată cum să-l elimini rapid și eficient
click.ro
image
E un miracol că sunt în viață! La naștere cântăreau cât o pâinică. Anca Țurcașiu: „În drum spre vestita găleată am țipat!” Florin Busuioc: „Eram cât o lingură”
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
Ai exagerat un pic? Leacuri tradiționale care alungă mahmureala

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență