Cum ne afectează vacanța criza combustibilului pentru avioane. Mesajul transmis de companiile aeriene după valul de anulări şi scumpiri

După luni de incertitudine și avertismente privind aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, companiile aeriene transmit că situația s-a îmbunătățit. Totuși, operatorii recunosc că riscurile nu au dispărut complet.

În ultimele luni, operatorii aerieni s-au confruntat cu dificultăți generate de creșterea costurilor și de problemele de aprovizionare, pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu și al perturbării unor rute comerciale esențiale pentru piața energetică mondială.

Mai multe companii aeriene importante au avertizat asupra riscurilor generate de penuria de combustibil. Cathay Pacific a anulat numeroase zboruri în perioada 16 mai - 30 iunie, în timp ce Qantas Airways și Virgin Atlantic au atras atenția asupra dificultăților de aprovizionare și asupra creșterii costurilor operaționale. La rândul său, Lufthansa a avertizat încă din primăvară că unele aeronave ar putea rămâne la sol dacă situația se va agrava.

În acest context, mulți turiști au amânat rezervarea vacanțelor, preferând să aștepte clarificări privind situația zborurilor. Fenomenul a dus la o creștere a rezervărilor efectuate în ultimul moment.

În pofida îngrijorărilor din piață, un director general din industria aeriană a declarat, în cadrul unei conferințe, că informațiile primite de la autorități nu indică existența unei penurii imediate de combustibil, potrivit Mediafax.

„Toate informațiile primite de la guvern, atunci când discutăm cu Departamentul pentru Transporturi (DFT), indică faptul că nu se înregistrează o penurie. Vizibilitatea pentru următoarele una sau două luni este foarte, foarte bună, iar acest lucru nu este anormal în ceea ce privește modul în care companiile aeriene au vizibilitate asupra aprovizionării viitoare”, a declarat el.

„Cred că în prezent companiile aeriene consideră că rezervările de ultim moment vor fi un factor determinant, iar guvernul a pus în aplicare o măsură temporară de reducere a sloturilor pur și simplu ca măsură de precauție și de urgență, ceea ce este ceva ce unele părți ale sectorului LX solicită doar pentru a introduce o anumită reziliență în acel sistem”, a mai spus el, completând optimist: „Așadar, nu voi spune că am trecut complet de ce era mai rău; nu știm cum să acționăm în anumite situații, dar cred că suntem într-o situație mai bună decât eram probabil acum câteva luni”.

Wizz Air extinde zborurile spre insulele grecești

În vara anului 2026, Wizz Air va opera zece rute către șase insule grecești, inclusiv către Cefalonia, noua destinație introdusă în rețeaua companiei. Zborurile vor fi disponibile din București, Cluj-Napoca și Timișoara, iar prețurile pornesc de la 129 de lei pentru un bilet dus.

Din București, pasagerii vor putea călători direct către Cefalonia, Corfu, Heraklion, Mykonos, Santorini și Zakynthos, din Cluj-Napoca vor exista legături directe către Corfu, Heraklion și Zakynthos, în timp ce din Timișoara vor fi operate curse către Zakynthos.

Compania low-cost și-a completat oferta de vară și cu alte destinații populare din zona mediteraneeană, printre care Larnaca, Dubrovnik, Nisa, mai multe orașe din Italia, precum Bari, Napoli, Catania sau Alghero, dar și Valletta, Alicante, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca, Valencia și Antalya.