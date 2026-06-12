Cum să păstrezi roșiile proaspete și suculente zile întregi. Greșeala banală pe care o fac cei mai mulți oameni fără să știe

Roșiile sunt printre cele mai consumate legume din România, însă puțini știu că modul în care sunt depozitate le poate schimba complet gustul și textura în doar câteva ore.

Potrivit experților în tehnologie alimentară, temperaturile sub 15°C opresc activitatea enzimelor responsabile de dezvoltarea aromei specifice roșiilor. În loc de un fruct suculent și aromat, rezultatul este unul făinos, apos și lipsit de gust.

Frigiderul, dușmanul aromei naturale

Deși pare o măsură firească de conservare, depozitarea roșiilor la rece afectează procesul natural de coacere. Odată expuse la temperaturi scăzute, roșiile își pierd din calitățile organoleptice, iar revenirea la temperatura camerei nu le mai redă complet aroma inițială.

Specialiștii recomandă, în schimb, păstrarea lor la temperatura camerei, ferite de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură.

Trei reguli de aur pentru depozitarea corectă

Pentru a păstra roșiile proaspete și gustoase cât mai mult timp, specialiștii recomandă câteva măsuri simple, dar esențiale:

Evitarea expunerii la lumină directă și surse de căldură

Chiar dacă roșiile se dezvoltă în mod natural la soare, după recoltare expunerea directă la lumină intensă și căldură accelerează procesul de degradare. Din acest motiv, nu este indicată depozitarea lor pe pervazuri sau în apropierea sobelor ori altor surse de căldură.

Păstrarea separată de alte fructe

Roșiile eliberează etilenă, un gaz natural care grăbește coacerea. Atunci când sunt ținute împreună cu fructe precum bananele sau avocado, acest proces se intensifică, accelerând atât maturarea, cât și alterarea produselor din jur.

Evitarea suprapunerii

Având o coajă delicată și o structură sensibilă la presiune, roșiile se pot deteriora ușor atunci când sunt așezate una peste alta. Presiunea exercitată duce la zdrobire, accelerând apariția mucegaiului și a procesului de alterare.

Păstrate la temperatura camerei, ferite de lumina directă și manipulate cu atenție, roșiile își pot menține pentru mai multe zile aroma, suculența și textura, fără a fi necesară depozitarea în frigider.