Sonda Voyager 1 a NASA, cel mai îndepărtat obiect creat vreodată de om, a atins pe 18 noiembrie un prag simbolic fără precedent: o distanță de o zi-lumină față de Pământ. După aproape jumătate de secol de călătorie prin spațiu, semnalele sale radio au nevoie acum de 24 de ore pentru a ajunge pe Terra.

Reprezentare artistică a Voyager plutind în derivă într-o mare de stele Foto: NASA/JPL-Caltech

Voyager 1 a devenit primul obiect construit de om care ajunge la o distanță de o zi-lumină de Pământ, echivalentul a aproximativ 25,9 miliarde de kilometri, potrivit ScienceAlert

La aproape 50 de ani de la lansarea sa, Voyager 1 continuă să stabilească recorduri

Dacă în 1998 a depășit Pioneer 10 și a devenit cel mai îndepărtat obiect creat de om, acum a trecut o nouă bornă simbolică: semnalele sale radio, care călătoresc cu viteza luminii, au nevoie de 24 de ore pentru a ajunge pe Pământ.

Datorită mișcării de revoluție a Terrei în jurul Soarelui, distanța dintre planetă și sondă variază ușor pe parcursul anului. Cu toate acestea, Voyager 1 se îndepărtează atât de rapid încât va rămâne permanent dincolo de pragul de o zi-lumină.

„Când am început să lucrez la Voyager, în 1977, nu m-am așteptat niciodată ca Voyager 1 să ajungă la o distanță de o zi-lumină”, a declarat cercetătoarea NASA Linda Spilker pentru ScienceAlert.

Specialista a subliniat caracterul revoluționar al misiunii:

„Sunt extrem de mândră că fac parte din misiunea Voyager, care a fost un pionier al explorării Sistemului Solar, vizitând mai întâi planetele exterioare, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun, apoi explorând heliosfera noastră de la Pământ până la traversarea heliopauzei, iar acum explorând spațiul interstelar, spațiul dintre stele”.

O misiune care a depășit toate așteptările

Voyager 1 și sora sa geamănă, Voyager 2, au fost lansate în 1977 pentru a explora planetele exterioare ale Sistemului Solar. Profitând de o aliniere rară a gigantelor gazoase, cele două sonde au folosit câmpurile gravitaționale ale planetelor pentru a-și continua drumul către marginile Sistemului Solar.

Voyager 1 a ajuns la Jupiter în 1979 și la Saturn în 1980, oferind descoperiri care au schimbat fundamental astronomia. Printre acestea s-au numărat observarea fulgerelor din atmosfera lui Jupiter, identificarea vulcanilor activi de pe satelitul Io și demonstrarea faptului că inelele lui Saturn sunt formate din sute de inele mai mici.

Fizicianul Bill Kurth, de la Universitatea din Iowa, recunoaște că nimeni nu anticipa amploarea descoperirilor.

„Nu aveam cum să-mi imaginez descoperirile pe care aceste două sonde le-au făcut în timpul explorării planetelor. Fiecare planetă, fiecare satelit a ascuns surprize pe care nu le anticipasem”, a spus cercetătorul.

Kurth își amintește că obiectivele inițiale erau mult mai modeste.

„Credeam că ar fi extraordinar dacă am ajunge până la Uranus, dincolo de misiunea planificată Jupiter-Saturn”, a declarat acesta.

Primul obiect creat de om care a pătruns în spațiul interstelar

Un alt moment istoric a avut loc pe 25 august 2012, când Voyager 1 a devenit primul obiect creat de om care a trecut dincolo de heliopauză, limita la care influența directă a vântului solar este înlocuită de mediul interstelar.

5 septembrie, ziua în care NASA a lansat primul obiect uman care a pătruns în spațiul interstelar

La acea vreme, instrumentele sondei au detectat o scădere abruptă a particulelor provenite din Sistemul Solar și o creștere a razelor cosmice venite din spațiul profund. Confirmarea oficială a fost însă obținută abia un an mai târziu.

Voyager continuă să ofere date care îi intrigă pe oamenii de știință

Chiar și astăzi, Voyager continuă să ofere date care îi intrigă pe oamenii de știință.

„Una dintre marile enigme dezvăluite de Voyager este faptul că, dincolo de heliopauză, câmpul magnetic a rămas în mare parte aliniat cu cel din interiorul heliosferei, și nu cu direcția câmpului magnetic interstelar, așa cum ne așteptam”, a explicat Bill Kurth.

Cât timp va mai funcționa Voyager 1

Deși majoritatea instrumentelor sale au fost deja oprite pentru a economisi energie, Voyager 1 continuă să transmită informații din spațiul dintre stele.

NASA estimează că sonda ar putea avea suficientă energie pentru a menține în funcțiune cel puțin un instrument științific și în anii 2030. Sistemul său energetic, bazat pe dezintegrarea plutoniului radioactiv, pierde aproximativ 4 wați de putere în fiecare an.

Sonda spațială Voyager 1, lansată cu aproape 50 de ani în urmă, va ajunge la o distanță de o zi-lumină față de Pământ

Pentru cercetătorii implicați în proiect, cea mai importantă lecție oferită de misiune este răbdarea.

„Voyager m-a învățat să am răbdare. Deși informația are nevoie de o zi pentru a fi transmisă de la Voyager 1 la Pământ, sondei i-au trebuit decenii pentru a ajunge acolo unde se află acum”, a spus Bill Kurth.

Linda Spilker crede că marile surprize ar putea fi încă înaintea noastră:

„Unde se termină influența Soarelui și unde începe cu adevărat spațiul interstelar nealterat? Poate că Voyager va rezista suficient de mult pentru a răspunde la această întrebare”.

Ce se află la bordul Voyager 1

La bordul celor două sonde NASA se află celebrul „Disc de Aur” (Golden Record), un mesaj simbolic al umanității destinat eventualelor civilizații extraterestre care ar putea descoperi cândva Voyager 1 sau Voyager 2.

Discul, realizat din cupru placat cu aur și având un diametru de 30,5 centimetri, reunește imagini, sunete și informații menite să prezinte povestea Pământului și diversitatea culturii umane. Colecția include piese celebre, precum „Johnny B. Goode” a lui Chuck Berry și Simfonia a V-a de Beethoven, alături de muzică tradițională din diferite colțuri ale lumii. Înregistrarea cuprinde, de asemenea, mesaje de salut în 55 de limbi, inclusiv română, dar și indicații care ar putea ajuta la identificarea poziției Pământului în Univers.