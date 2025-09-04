5 septembrie, ziua în care NASA a lansat primul obiect uman care a pătruns în spațiul interstelar

La 5 septembrie 1977, NASA a lansat sonda Voyager 1, care a transmis date esențiale despre planetele gigant și a devenit primul obiect creat de om ajuns în spațiul interstelar, marcând un moment de referință în istoria explorării spațiale.

1940: Carol al II-lea își pierde puterea în favoarea lui Ion Antonescu

La 5 septembrie 1940, regele Carol al II-lea a suspendat Constituția din 1938 și i-a transferat generalului Ion Antonescu cele mai importante prerogative regale. Decizia a venit în contextul crizei politice și teritoriale, după pierderile suferite de România în vara acelui an (Basarabia, nordul Bucovinei, nord-vestul Transilvaniei și Cadrilaterul). Antonescu a primit titlul de Conducător al Statului, ceea ce i-a oferit control asupra guvernului și armatei.

A doua zi, pe 6 septembrie 1940, Carol al II-lea a abdicat și a plecat în exil, iar fiul său Mihai a devenit rege. Evenimentul a marcat sfârșitul regimului autoritar instaurat de Carol și începutul dictaturii antonesciene, consolidată ulterior prin alianța cu Mișcarea Legionară. Preluarea puterii de către Antonescu a deschis calea implicării României în Al Doilea Război Mondial alături de Germania nazistă.

1946: S-a născut Freddie Mercury

La 5 septembrie 1946 s-a născut Farrokh Bulsara, cunoscut sub numele de Freddie Mercury, în Zanzibar, Tanzania. A devenit solistul trupei britanice Queen, fondată în 1970, alături de Brian May, Roger Taylor și John Deacon. Vocea sa distinctivă și stilul scenic energic au contribuit la transformarea trupei într-una dintre cele mai influente din istoria muzicii rock.

Printre cele mai cunoscute piese interpretate de Mercury se numără „Bohemian Rhapsody”, „We Are the Champions” și „Somebody to Love”. A susținut concerte de referință, inclusiv la Live Aid (1985), considerat unul dintre cele mai mari spectacole rock din toate timpurile. A murit la 24 noiembrie 1991, din cauza complicațiilor legate de SIDA.

1977: NASA lansează Voyager 1

La 5 septembrie 1977, NASA a lansat sonda spațială Voyager 1 de la Cape Canaveral, Florida. Proiectată pentru explorarea planetelor exterioare ale Sistemului Solar, misiunea a avut ca obiectiv principal studierea lui Jupiter și Saturn, alături de sateliții și inelele acestora. Voyager 1 a transmis imagini și date științifice esențiale care au schimbat înțelegerea planetelor gigant.

După încheierea explorării planetare, Voyager 1 a continuat misiunea în spațiul interstelar. În august 2012 a devenit primul obiect creat de om care a depășit heliosfera și a intrat în spațiul interstelar. Nava transportă și „Golden Record”, un disc cu sunete și imagini ale Pământului, destinat unei eventuale întâlniri cu civilizații extraterestre.

1997: A murit Maica Tereza

La 5 septembrie 1997 a murit Maica Tereza, pe numele real Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, născută în 1910 la Skopje. Călugăriță catolică de origine albaneză, a fondat în 1950 ordinul „Misionarele Carității”, activ în ajutorarea săracilor, bolnavilor și orfanilor, în special în India. Organizația a crescut rapid, ajungând să activeze la nivel global.

În 1979 i-a fost acordat Premiul Nobel pentru Pace pentru activitatea sa umanitară. De-a lungul vieții, Maica Tereza a primit numeroase distincții internaționale și a rămas o figură centrală a Bisericii Catolice. În 2003 a fost beatificată de Papa Ioan Paul al II-lea, iar în 2016 a fost canonizată de Papa Francisc.

2021: A murit Ivan Patzaichin

La 5 septembrie 2021 a murit Ivan Patzaichin, născut în 1949 la Mila 23, în Delta Dunării. Sportiv român de caiac-canoe, a participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice (1968–1984), unde a obținut patru medalii de aur și trei de argint. De asemenea, a cucerit 22 de medalii la Campionatele Mondiale.

După retragerea din activitatea sportivă, Patzaichin a devenit antrenor al lotului național și a format generații de sportivi de performanță. Ulterior s-a implicat în proiecte sociale și ecologice, promovând dezvoltarea durabilă a Deltei Dunării. Este considerat unul dintre cei mai titrați sportivi din istoria României.