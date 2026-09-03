Vine o nouă ordine mondială. Nu suntem pregătiți, avertizează o expertă în istoria relațiilor internaționale

Semnele unei schimbări majore în ordinea mondială sunt peste tot - de la războaie care se prelungesc și alianțe testate, la o Americă tot mai retrasă din rolul său tradițional de garant global. Un comentariu publicat de The New York Times avertizează că lumea intră într-o nouă eră a dezordinii, comparabilă cu marile răsturnări istorice, și că refuzul de a recunoaște semnele riscă să ne prindă nepregătiți.

Vechile reguli internaționale se schimbă Foto: Shutterstock

Când se apropie o furtună, semnele sunt mereu acolo. Vântul se oprește brusc. Mareea se retrage mai mult decât de obicei. Dâre de nori traversează cerul.

Aceste semne pot fi citite greșit sau chiar ignorate - ne putem convinge că primii stropi de ploaie sunt doar o aversă trecătoare - până când este prea târziu. Atunci apar adevăratele probleme.

Ce este valabil pentru vreme este valabil și pentru lume. Regimurile par puternice - până când nu mai sunt. Revoluțiile interne și răsturnările ordinii internaționale, care merg adesea mână în mână, sunt ușor de identificat retrospectiv, dar rareori sunt anticipate. Și totuși, privind mai atent, semnele erau, de cele mai multe ori, acolo.

Cei care trăim în societăți relativ stabile și bine organizate am vrea să credem, asemenea absurdului doctor Pangloss al lui Voltaire, care trece dintr-un dezastru în altul, că „totul este pentru cel mai bine”. Putem cârti despre economie sau despre perspectiva unui alt război îndepărtat, sau putem asculta cu simpatie voci radicale de la ambele capete ale spectrului politic, dar nu ne așteptăm ca lumea noastră să fie răsturnată cu susul în jos, scrie, în The New York Times, Margaret MacMillan, istoric canadian și profesor emerit la Universitatea din Oxford. Este fost rector al Trinity College din Toronto și profesor de istorie la Universitatea din Toronto și anterior la Universitatea Ryerson.

Semnele sunt peste tot

Ar fi mai înțelept să luăm aminte la avertismentul unui alt scriitor francez. În romanul postbelic al lui Albert Camus, „Ciuma”, când apar șobolani morți pe străzile orașului algerian Oran și oamenii încep să se îmbolnăvească de o boală misterioasă, autoritățile locale și majoritatea cetățenilor ignoră semnele, până când este prea târziu. „Au existat în istorie tot atâtea ciume câte războaie”, spune naratorul lui Camus, „și totuși ciumele și războaiele îi iau mereu pe oameni prin surprindere”.

Astăzi, scrie Margaret MacMillan, șobolanii morți sunt peste tot în jurul nostru. Recordurile de temperatură au fost stabilite și apoi doborâte din nou vara aceasta, pământul s-a copt sub secetă, iar incendiile de vegetație au făcut ravagii. Datoriile economiilor avansate se apropie de niveluri istorice. Reducerile ajutorului medical și alimentar, în special cele operate de Statele Unite, au provocat decese care puteau fi evitate și au contribuit la răspândirea unor boli, dintre care una ar putea deveni, mai devreme sau mai târziu, o nouă pandemie. Inteligența artificială continuă să se dezvolte rapid și nereglementat, amenințând locuri de muncă, securitatea și, în scenariile cele mai sumbre, chiar existența umană.

Puterile revizioniste încalcă regulile și normele internaționale fără teamă de consecințe. Electoratele sunt furioase și imprevizibile. Diplomația lentă, chibzuită și discretă, care construiește încredere și înțelegere reciprocă, a fost înlocuită de un stil ostentativ, mai potrivit pentru atenția scurtă cultivată de TikTok sau pentru curtea unei școli.

Programul de date privind conflictele de la Uppsala a înregistrat anul trecut 65 de conflicte care implică state - cel mai ridicat număr din 1946 încoace. Marile puteri se împotmolesc în războaie asimetrice cu state care exploatează la maximum noile tehnologii. Războiul președintelui rus Vladimir Putin din Ucraina, gândit inițial pentru a fi câștigat în câteva zile, se târăște acum spre al cincilea an. Iranul, folosind drone ieftine și produse în masă pentru a lovi forțele americane și pe aliații lor, a preluat controlul — poate permanent - asupra unui coridor esențial al comerțului mondial, a redus drastic stocurile americane de rachete și l-a atras pe președintele Trump într-un război pe care și l-a ales singur.

Un război mondial nu este inevitabil, dar amenințarea unui conflict catastrofal între mari puteri bine înarmate este mai apropiată decât a fost în ultimele decenii, susține istoricul în NYT.

Tentația de a privi în altă parte

La fel ca locuitorii orașului Oran din romanul lui Camus, ne este greu, de înțeles, să recunoaștem cât de mult s-a schimbat lumea. Problemele sunt spinoase, complexe și obositoare, iar e mai ușor să privim în altă parte. Astfel, plecăm în vacanță pe plaje în timp ce incendiile fac ravagii; îi cerem inteligenței artificiale sfaturi despre cum să educăm un cățeluș sau cum să scriem o scrisoare, lăsând-o să gândească în locul nostru. Sperăm că războaiele se vor termina, că barierele de siguranță, instituțiile și alianțele vor fi reconstruite și că lumea așa cum o știm va rezista și își va reveni.

Dar o nouă realitate s-a instalat cu o viteză uluitoare. Ordinea mondială care a rezistat de-a lungul celei mai mari părți a vieților noastre a început să se erodeze atunci când cei din interiorul ei au devenit prea confortabili și mulțumiți de sine, iar comportamentele reprobabile au fost acceptate, uneori chiar aprobate, prea ușor.

Am intrat într-o nouă eră a dezordinii. Trebuie să ne pregătim, iar acest lucru începe cu recunoașterea sinceră a gravității momentului pe care îl trăim și cu acceptarea faptului că sistemul nostru fragil se clatină. Că statele se adaptează deja, unele în bine, altele în rău. Și că orice viitoare cooperare va trebui să arate altfel.

Trei revoluții și una care nu s-a produs

Ce se întâmplă cu cei care refuză să se adapteze și insistă că un sistem șubred mai poate continua? Să luăm în calcul trei revoluții care s-au produs și una care nu s-a produs, ne propune istoricul.

În ajunul Revoluției Franceze, Franța, cea mai mare putere terestră a Europei, era practic falimentară, în mare parte din cauza sumelor uriașe împrumutate pentru a-i ajuta pe britanici să învingă în Revoluția Americană. Elitele conducătoare, extravagante și corupte, își pierduseră direcția, iar o clasă de mijloc în creștere, exclusă de la putere, cerea schimbare. La baza societății, muncitorii și țăranii se confruntau cu foametea și deveneau tot mai disperați.

Circulau idei puternice ale Iluminismului, unele importate chiar din Revoluția Americană, despre drepturile omului și noi forme de guvernare care să dea putere măcar unei părți a populației.

Regii Franței și curtenii lor au subestimat profunzimea nemulțumirii și au presupus că nimic nu le poate zdruncina poziția privilegiată. S-au înșelat: monarhia a fost răsturnată, iar din haos s-a născut o republică violentă. În mai puțin de un deceniu, Napoleon avea să devină împărat.

Nu există un tipar unic pentru schimbarea revoluționară, dar cei aflați în vârful unui regim eșuează adesea să recunoască cât de fragil este acesta. Revoluția rusă din 1917 a fost consecința unei înfrângeri externe, nu a unei victorii costisitoare. Dar și țarul Nicolae al II-lea a insistat, împotriva tuturor dovezilor, că nu erau necesare reforme, pentru că rușii încă îl adorau. În Germania anilor 1930, Hitler a fost adus la putere de elite care credeau, greșit, că îl vor putea controla și că sistemul existent era suficient de puternic pentru a-l ține în frâu.

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Fiecare dintre aceste revoluții a avut consecințe internaționale profunde. Napoleon a condus Franța spre dominația asupra continentului, distrugând instituții și idei vechi, precum dreptul divin al regilor de a conduce. Bolșevicii, care au preluat puterea în Rusia, au predicat și au încurajat internaționalismul revoluționar, purtând un război la scară mondială împotriva capitalismului și a națiunilor democratice. Hitler a rearmat Germania, a cucerit cea mai mare parte a Europei și a ucis milioane de evrei și alte victime, în numele dominației ariene.

Când liderii citesc semnele la timp

Uneori, însă, națiunile și liderii lor reușesc să citească semnele la timp. În anii 1820, guvernul britanic se confrunta cu presiunea unei clase de mijloc nou apărute odată cu Revoluția Industrială, dar exclusă de la deciziile politice. Elita britanică, atentă la catastrofa recentă din Franța, știa că trebuie să se adapteze pentru a supraviețui. Legea Marii Reforme din 1832 a funcționat ca o supapă de presiune, extinzând suficient dreptul de vot pentru a evita o criză mai amplă.

Paralelele cu momentul actual sunt ușor de găsit. Populații furioase. Elite nealese, cu averi uriașe și puterea de a îndoi guvernele după bunul lor plac. Lideri care refuză să construiască un consens sau să accepte sfaturi. Când președintele Trump a fost întrebat, în ianuarie, ce limite există pentru puterea sa, a răspuns: „propria mea moralitate” - la fel cum regele Ludovic al XIV-lea a lăsat în urmă o Franță mult slăbită, după războaiele pe care le-a purtat, spunea el, pentru „la gloire”, gloria sa personală.

Cei care aleg să ignore semnele de avertizare și resping istoria drept irelevantă pentru prezent riscă să fie surprinși și șocați atunci când evenimentele nedorite se produc totuși, chiar asupra lor, avertizează Margaret MacMillan, expertă în istoria relațiilor internaționale.

America se retrage din rolul de garant

Ordinea internațională a depins mereu de sprijinul marilor puteri și de cooperarea și implicarea unui număr suficient de puteri mai mici. La finalul Războiului Rece, odată cu dispariția Uniunii Sovietice, Statele Unite păreau pregătite să continue să fie garantul sistemului postbelic instaurat după 1945. Sub președintele Trump, acest lucru nu mai este valabil.

Este posibil ca, sub un alt președinte, Statele Unite să își reia rolul de hegemon, susținător de bunăvoie al instituțiilor și normelor internaționale, aliat de încredere și adversar ferm al tiranilor. Acea lume ar continua să funcționeze la fel de pașnic, cel puțin din anumite perspective, ca după 1945. Marile puteri, inclusiv China și India în prezent, ar continua să coexiste, iar așa-numita „comunitate internațională” și-ar reînnoi angajamentul de a combate sărăcia, nedreptatea, conflictele și schimbările climatice.

Dar dacă ne aflăm deja în primele etape ale unei perioade prelungite de dezordine? O lume în care nu mai putem presupune că ceea ce a fost adevărat ieri va rămâne adevărat și mâine, sau că instituțiile aparent solide vor rezista. S-ar putea să nu mai fim surprinși de ce aduc știrile în fiecare zi. Dezastre naturale, precum inundațiile din Nepal și Tibet, se produc, iar nu este clar cine va interveni. Ridicăm din umeri și ne continuăm viețile? Conflicte - unele cu potențialul de a atrage marile puteri - izbucnesc fără un arbitru clar. Alianțe pe care ne bazam, precum NATO, sunt testate în mod repetat și ar putea ceda. Războiul hibrid al Rusiei cu Europa se extinde; China și Statele Unite ar putea intra în conflict pe tema Taiwanului; competiția pentru resurse, într-o lume tot mai caldă și mai secetoasă, alimentează deja violența.

Este o lume din ce în ce mai imprevizibilă, în care ne aflăm, într-o măsură mult mai mare decât ne-am fi așteptat, la mila liderilor noștri - lideri mai puțin constrânși de cadre externe și care se simt tot mai liberi să improvizeze pe măsură ce înaintează. Ar trebui să alegem acești factori de decizie cu mai multă grijă ca oricând - tocmai acum, când electoratele par tot mai puțin dispuse să o facă.

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Cooperarea nu s-a încheiat odată cu vechiul sistem

Sunt nori întunecați. Dar sfârșitul vechiului sistem nu trebuie să însemne și sfârșitul cooperării. Încă avem multe dintre componentele unei ordini mondiale funcționale. Dispunem de o rețea bogată de instituții internaționale, multe dintre ele aproape invizibile, care gestionează legăturile dintre națiuni, de la aviația civilă până la internet. Tratatele sunt încă, în mare parte, respectate. Dreptul internațional și suveranitatea pot fi greu de impus și apărat, dar mulți dintre noi continuăm să dezaprobăm încălcarea lor. Simpla existență a unei opinii publice internaționale poate încă exercita presiune asupra liderilor noștri. Multe dintre organizațiile structurilor aflate în declin, printre care Națiunile Unite, Organizația Mondială a Comerțului și Banca Mondială, sunt tot mai lipsite de resurse și de relevanță, dar încă există.

Într-un discurs mult comentat, susținut la Davos în ianuarie, cu luni bune înainte ca discuțiile comerciale dintre Canada și Statele Unite să eșueze, premierul canadian Mark Carney a descris sfârșitul Pax Americana drept sfârșitul unei „ficțiuni plăcute”. Dar alte state ar putea rezista, a spus el, în special dacă s-ar uni în coaliții bazate pe valori și obiective comune. O serie de puteri medii, printre care Canada, Australia și Japonia, colaborează deja pentru a umple golul lăsat de retragerea Statelor Unite din fostul lor rol de superputere binevoitoare.

Lecția lui 1914 și cea a lui 1945

Schimbarea este dificilă, dar agățarea de vechile practici poate fi o iluzie periculoasă. În vara anului 1914, ministrul britanic de Externe, Sir Edward Grey, alături de mulți alți oameni aflați la putere în Marea Britanie și în restul Europei, a presupus că cea mai recentă criză din Balcani va fi rezolvată, așa cum se întâmplase și în trecut, printr-o conferință a marilor puteri. El nu a înțeles cât de repede aluneca Europa spre război și nu a folosit puterea Marii Britanii pentru a reuni părțile aflate în conflict. Primul Război Mondial a schimbat definitiv Europa și lumea.

Până în 1945, Marea Britanie, Uniunea Sovietică, Statele Unite și aliații lor purtaseră două războaie mondiale brutale în doar trei decenii. Când au construit arhitectura ordinii existente și astăzi, aveau foarte clar în minte ce anume voiau să prevină. Cadrele anterioare eșuaseră, iar ei aveau să creeze ceva nou, care să nu mai eșueze.

Drumul panglossian al optimismului nejustificat este o fundătură. Dar asta nu înseamnă că nu putem face ceea ce s-a mai făcut, de atâtea ori, în trecut: să pornim la drumul anevoios al reconstrucției, îndeamă în NYT istoricul Margaret MacMillan.