Războiul din Iran scoate la iveală limitele puterii americane, într-un moment în care Statele Unite rămân, formal, cea mai puternică forță militară din lume.

Analizele recente arată un paradox familiar: Washingtonul poate lovi ținte cu o precizie remarcabilă, își poate proiecta forța în mai multe teatre simultan și își poate menține superioritatea militară în fața aproape oricărui adversar. Însă transformarea acestor avantaje în rezultate politice stabile devine din ce în ce mai dificilă, arată Centrul European de Politici.

O avertizare veche, tot mai actuală

Încă din 2002, sociologul Immanuel Wallerstein avertiza că Statele Unite se confruntă cu o alegere: să gestioneze declinul sau să îl accelereze. La acea vreme, afirmația părea exagerată. SUA tocmai demonstraseră forță militară în Afganistan, dominau tehnologic prin Silicon Valley, iar China era încă departe de rivalitate economică.

Astăzi, argumentul pare mai relevant. Statele Unite rămân un actor militar dominant, iar dolarul continuă să susțină sistemul financiar global. Însă puterea nu se măsoară doar în capabilități, ci și în capacitatea de a modela rezultate, de a construi alianțe și de a menține legitimitatea.

Control militar, dar nu și strategic

În conflictul actual, Washingtonul a demonstrat că poate lovi eficient ținte iraniene. Totuși, mediul strategic este tot mai greu de controlat. Perturbările din Strâmtoarea Ormuz au afectat piețele energetice, iar riscul extinderii regionale rămâne ridicat.

Chiar și aliați tradiționali ai SUA, deși împărtășesc îngrijorări legate de Iran, pun sub semnul întrebării strategia campaniei.

Independența energetică nu rezolvă totul

Creșterea producției interne de energie oferă Statelor Unite o marjă mai mare de manevră și reduce impactul economic direct al conflictului. Însă acest avantaj nu compensează pierderea de influență într-un sistem internațional tot mai fragmentat.

Puterea militară, chiar susținută de resurse energetice, nu garantează controlul rezultatelor politice într-o lume în care puterea este distribuită între mai mulți actori.

Superioritate fără rezultate decisive

Rezultatul este o situație în care superioritatea militară nu produce efectele strategice dorite. Așa cum anticipa Wallerstein, marile puteri nu își pierd influența peste noapte. Mai întâi se erodează autoritatea, apoi capacitatea.

Intervențiile militare oferă demonstrații vizibile de forță și pot consolida sprijinul intern pe termen scurt. Dar fiecare intervenție consumă capital politic, îi face pe aliați mai precauți și oferă oportunități rivalilor.

Un tipar deja cunoscut

Istoria recentă oferă exemple clare: războiul din Vietnam a arătat limitele forței militare în fața unei rezistențe persistente, conflictul din Irak a demonstrat dificultatea construirii unei ordini stabile după victorie, iar intervențiile din Afganistan și Libia au confirmat că superioritatea militară nu garantează rezultate durabile.

Războiul din Iran riscă să urmeze același tipar.

O lume care se schimbă

Toate acestea nu înseamnă că Statele Unite își pierd statutul de mare putere. Ele păstrează avantaje semnificative: capacitate tehnologică, resurse energetice, demografie relativ stabilă și, mai ales, rețeaua de alianțe precum NATO.

Ceea ce s-a schimbat este însă ordinea internațională.

Perioada de după Războiul Rece a fost caracterizată de o dominare aproape unipolară a SUA. Acea etapă s-a încheiat. China a devenit un competitor sistemic, iar puterile regionale au câștigat autonomie.

Spre o lume mai fragmentată

Lumea nu revine nici la bipolaritatea Războiului Rece, nici la un echilibru stabil multipolar. În schimb, apare un sistem mai difuz, în care puterea este distribuită inegal și exercitată fragmentat.

În acest context, provocarea pentru Statele Unite nu mai este dominația absolută, ci adaptarea la o realitate în care nu mai pot acționa singure.

Lecțiile conflictului din Iran

Războiul început pe 28 februarie, conceput inițial ca o operațiune rapidă de tip „șoc și groază”, nu a produs rezultatele așteptate. Deși liderul suprem Ali Khamenei a fost eliminat, structura de putere iraniană a rămas funcțională, iar succesiunea către Mojtaba Khamenei a consolidat, în mod neașteptat, coeziunea internă.

Iranul a demonstrat capacitatea de a rezista și de a răspunde asimetric, inclusiv prin atacuri asupra infrastructurii și transportului maritim. Controlul de facto asupra Strâmtorii Ormuz a devenit un punct critic, generând șocuri pe piețele energetice globale.

Impact global și recalibrări regionale

Efectele economice sunt resimțite la nivel global, dar mai ales în Asia, unde statele dependente de importurile de energie sunt expuse la creșterea prețurilor.

În același timp, redistribuirea resurselor militare americane și presiunea asupra sistemelor de apărare ridică întrebări în rândul aliaților din regiune, de la Coreea de Sud la Japonia.

O ordine în tranziție

Conflictul accelerează tendințe deja existente: fragmentarea puterii globale, creșterea autonomiei regionale și slăbirea capacității unui singur actor de a controla evoluțiile internaționale.

Statele Unite rămân un factor esențial de stabilitate, dar eficiența lor depinde tot mai mult de capacitatea de a acționa prin alianțe și de a menține legitimitatea.

Întrebarea formulată acum peste două decenii de Immanuel Wallerstein rămâne deschisă: poate America să se adapteze unei lumi în care rămâne puternică, dar nu mai este dominantă?

Răspunsul va influența nu doar evoluția conflictului din Iran, ci și forma viitoarei ordini globale, conchide Centrul European de Politici.