Val de mesaje anti-musulmane în Africa de Sud. Viața din comunități contrazice discursul online

Retorica anti-musulmană a devenit tot mai vizibilă pe rețelele sociale din Africa de Sud, unde se suprapune peste dezbaterea privind imigrația și peste campaniile împotriva străinilor. Realitatea din comunitățile locale este însă mult mai nuanțată, iar conviețuirea dintre musulmani, creștini și adepții credințelor tradiționale africane continuă fără conflictele sugerate de mesajele din mediul online, arată un reportaj publicat de Al Jazeera.

Musulmanii din Africa de Sud se tem de represalii Foto: AP

Un exemplu vine din Nquthu, o zonă rurală din nordul provinciei KwaZulu-Natal. Zwelibi Jack Ngubane, care a murit la vârsta de 105 ani, le spusese rudelor că dorește să fie înmormântat potrivit ritualului musulman. Bărbatul se convertise la islam spre sfârșitul vieții, după ce observase credința și practicile religioase ale nepotului său.

Familia i-a respectat dorința, iar sute de rude și localnici au participat la funeralii. Într-o comunitate în care predomină creștinismul și credințele tradiționale africane, ceremonia musulmană a reprezentat o noutate, însă nu a provocat controverse sau ostilitate.

Acuzații privind o presupusă „preluare” a țării

Situația din Nquthu contrastează cu mesajele răspândite în ultimele luni pe rețelele sociale. Unele postări susțin că musulmanii ar încerca să preia controlul asupra Africii de Sud sau că organizațiile umanitare ar folosi ajutorarea comunităților sărace pentru a determina convertirea localnicilor la islam.

Astfel de acuzații au fost îndreptate inclusiv împotriva organizației Gift of the Givers, cunoscută pentru intervențiile sale în cazul dezastrelor și al crizelor umanitare. Alte mesaje încearcă să asocieze musulmanii cu migrația, conflictele armate și instabilitatea din alte regiuni ale lumii.

În Nquthu, localnicii descriu însă o experiență diferită. Khethukuthula Dlame s-a convertit la islam în 2012, când era adolescent, și este unul dintre puținii musulmani din satul său. Credința și vestimentația sa nu au generat conflicte, iar relația cu vecinii a rămas una bazată pe familiaritate și respect.

Dlame consideră că încercările de mobilizare împotriva musulmanilor nu pornesc, în general, din comunitățile rurale. În opinia sa, discursul este alimentat în mediul urban, mai ales în zonele sărace și în căminele aglomerate pentru muncitori, unde condițiile dificile de trai pot fi exploatate pentru a provoca tensiuni etnice sau religioase.

O comunitate mică, dar prezentă de secole

Musulmanii reprezintă o minoritate în Africa de Sud. Recensământul din 2022 a înregistrat mai puțin de un milion de persoane de religie musulmană, echivalentul a aproximativ 1,6% din populație. Organizațiile religioase estimează însă că numărul real ar putea fi cuprins între două și cinci milioane.

Prezența islamului în Africa de Sud nu este un fenomen recent și nici rezultatul ultimelor valuri de imigrație. Primele comunități musulmane au apărut în regiunea Cape în perioada colonială olandeză, începând din secolul al XVII-lea. Printre acestea se aflau oameni aduși ca sclavi sau exilați politici din Asia și din zona Oceanului Indian.

Comunitatea musulmană actuală este formată din descendenții acelor populații, sud-africani de origine indiană, musulmani africani de culoare, persoane convertite și migranți veniți mai recent.

Africa de Sud s-a confruntat în repetate rânduri, după încheierea apartheidului, cu episoade de violență xenofobă. Principalele victime au fost migranții veniți din alte state africane, însă există temeri că o parte a discursului îndreptat împotriva străinilor începe să capete și o componentă religioasă.