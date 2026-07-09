Un instructor de zbor din Argentina s-a aruncat din avion în timpul unui curs de pilotaj, lăsând eleva singură

Un instructor de zbor din Argentina s-a aruncat din avion în timpul unui curs de pilotaj, lăsând eleva de 22 de ani să aducă singură aeronava la sol. Directorul școlii de aviație Flying Parrot Córdoba, unde lucra bărbatul, a declarat că nu existaseră semne care să indice intenția acestuia de a-și lua viața.

Incidentul a avut loc sâmbătă, în apropierea orașului Toledo, din centrul Argentinei, iar moartea pilotului Leandro Andrés Bertazzo, în vârstă de 42 de ani, a fost confirmată de autoritățile locale.

Bertazzo se afla la bordul unui avion de mici dimensiuni, model Cessna 150, împreună cu eleva sa.

Potrivit relatărilor presei locale, instructorul i-ar fi spus acesteia: „Știi ce ai de făcut, continuă”, înainte de a-și scoate casca de comunicare și centura de siguranță, de a deschide ușa aeronavei și de a se arunca în gol.

Directorul școlii de aviație Flying Parrot Córdoba, unde lucra Bertazzo, a declarat că nu existaseră semne care să indice intenția acestuia de a-și lua viața.

„A luat această decizie tragică la bordul unei aeronave, alături de o altă persoană. Este imposibil de explicat sau de înțeles, dar mintea umană este foarte complexă”, a spus Eduardo Álvarez, conform CNN.

Acesta l-a descris pe instructor drept „o persoană minunată”, afirmând că toți cei care îl cunoșteau au fost surprinși de cele întâmplate.

Potrivit lui Álvarez, deschiderea ușii unui avion aflat în zbor este extrem de dificilă, comparând situația cu încercarea de a deschide portiera unei mașini care circulă cu 200 de kilometri pe oră.

În ciuda șocului puternic, eleva a reușit să controleze aeronava și să aterizeze în siguranță.

Leandro Bertazzo era un pilot experimentat și lucrase anterior ca instructor de zbor și în Chile. Procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.