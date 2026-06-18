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Cel mai lung zbor fără escală din lume este în pregătire. În câte ore se vor parcurge 16.000 de kilometri

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Mult așteptatul „Proiectul Sunrise” al companiei aeriene Qantas va face ca cel mai lung zbor de pasageri fără escală din lume să acopere peste 16.000 de kilometri între orele 19 și 22.

Avion Airbus A350-1000ULR
Airbus A350-1000ULR FOTO: X

Qantas a confirmat ruta Sydney-Londra ca fiind prima rută pentru mult așteptatul său „Project Sunrise”, cel mai lung zbor de pasageri fără escală din lume urmând să fie lansat în octombrie 2027.

Acoperind peste 16.000 de kilometri, serviciul va conecta cele două orașe fără escală pentru prima dată, potrivit Euronews.

Compania aeriană australiană a dezvăluit, de asemenea, prima dintre aeronavele sale Airbus A350-1000ULR special modificate, care va opera ruta. Timpii de zbor dintre Sydney și Londra sunt așteptați să varieze între 19 și 22 de ore.

Proiectul Sunrise va conecta în cele din urmă coasta de est a Australiei cu alte destinații internaționale, Sydney-New York fiind confirmată ca următoarea rută care va urma cursei Sydney-Londra. Calendarul de lansare pentru aceste servicii va fi anunțat anul viitor.

„Qantas a fost construită pe convingerea că distanța Australiei față de restul lumii nu ar trebui să stea niciodată în cale”, a declarat Vanessa Hudson, CEO al Grupului Qantas.

„Spiritul pionierat al generațiilor de oameni ai noștri a croit această cale de atunci, iar astăzi este cel mai semnificativ pas în această misiune din istoria noastră de 105 ani. De când am zburat pentru prima dată pe Ruta Cangurului în 1947, unde ne-am oprit de șapte ori în drum spre Londra, fiecare generație de aeronave a făcut o oprire din călătorie. Astăzi, facem ultima oprire. Ne-am luat angajamentul în 2017 ca Qantas să cucerească ultima frontieră a aviației pe distanțe lungi și să conecteze coasta de est a Australiei direct la Londra, lucru care nu a fost niciodată posibil până acum. Din octombrie 2027, această promisiune devine realitate.”

A350-1000ULR personalizat de Qantas

Cel mai lung zbor de pasageri fără escală, programat în prezent, este serviciul Singapore Airlines între Singapore și New York, acoperind 15.349 de kilometri în puțin sub 19 ore.

O diferență semnificativă în confortul pasagerilor între companiile aeriene este faptul că zborul SQ24 al Singapore nu transportă pasageri la clasa economică.

În timp ce un Airbus A350-1000 standard poate transporta până la 480 de pasageri, A350-1000ULR personalizat de Qantas va transporta doar 238, inclusiv 140 de locuri la clasa economică, pe zborurile dintre Sydney și Londra.

Cea mai lungă distanță pe care un pasager la clasa economică o poate zbura în prezent cu un zbor direct în lume este cu Qantas între Londra și Perth, pe coasta de vest a Australiei. Aceasta reprezintă o distanță de 14.499 de kilometri parcurși între 16 și 18 ore.

A350-1000ULR a fost special dezvoltat de Airbus pentru Proiectul Sunrise și este echipat cu un rezervor suplimentar de combustibil de 20.000 de litri, permițându-i să zboare peste 16.000 de kilometri non-stop, timp de până la 22 de ore. Qantas va primi în total 12 aeronave, fiecare configurată cu 238 de locuri în patru cabine.

O a doua aeronavă este în prezent în curs de testare și certificare de opt săptămâni, după ce a efectuat primul zbor la începutul acestei luni.

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