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Panică la bordul unui avion blocat pe pistă. Pasagerii au îndurat temperaturi de peste 50 de grade: „Mi-a fost teamă pentru viața mea”

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Momente de panică au fost trăite de cei 189 de pasageri ai unui avion al companiei aeriene SunExpress, care au rămas blocați pe pista aeroportului din Frankfurt, Germania, în condiții de căldură extremă, după ce sistemul de climatizare al aeronavei s-a defectat. 

Panică la bordul unui avion blocat pe pistă. FOTO: Captură Video
Panică la bordul unui avion blocat pe pistă. FOTO: Captură Video

Incidentul a avut loc pe 21 iunie, înaintea unui zbor programat spre Antalya, una dintre cele mai populare destinații turistice din Turcia. Potrivit relatărilor pasagerilor, temperatura din cabină a crescut rapid la niveluri periculoase, transformând aeronava într-un adevărat „cuptor”,  notează ziarul polonez Fakt.  

Printre cei aflați la bord s-a numărat și Jasmina Petric, care a descris experiența drept una traumatizantă.

„Lumea a intrat în panică, striga. Mi-a fost teamă pentru viața mea”, a declarat aceasta.

Situația a fost agravată de temperaturile ridicate înregistrate la sol și de imposibilitatea sistemului de climatizare de a răci cabina. Potrivit unui pasager care avea asupra sa un termometru, temperatura din interiorul avionului ar fi depășit 56 de grade Celsius.

Căldura sufocantă a provocat stări de rău în rândul mai multor persoane aflate la bord, iar unii pasageri au leșinat. Printre cei afectați s-a aflat și un copil foarte mic.

„Un bebeluș era printre cei care se simțeau rău”, a povestit Jasmina Petric.

Pe măsură ce temperatura continua să crească, pasagerii au început să ceară insistent deschiderea ușilor aeronavei. Nemulțumirea s-a transformat rapid în panică, iar mai multe persoane au apelat serviciile de urgență.

Jasmina Petric a declarat că a sunat la poliție pentru a reclama condițiile în care erau ținuți pasagerii.

În cele din urmă, echipele de intervenție au ajuns la fața locului și au facilitat deschiderea ușilor avionului. Mai multe persoane au primit îngrijiri medicale direct pe pistă, potrivit informațiilor furnizate de poliția din Frankfurt.

Deși incidentul s-a încheiat fără victime, mulți dintre cei aflați la bord au rămas marcați de experiență. În mod surprinzător, Jasmina Petric și familia sa au ales să își continue călătoria spre Antalya cu aceeași aeronavă, după remedierea problemei tehnice.

„Dacă ar fi continuat, ar fi fost tragic”, a spus aceasta, adăugând că analizează posibilitatea de a acționa compania aeriană în instanță.

Într-un comunicat, compania SunExpress și-a cerut scuze pasagerilor și a explicat că incidentul a fost provocat de o defecțiune a agregatului auxiliar responsabil de alimentarea sistemului de climatizare înainte de decolare.

Reprezentanții operatorului aerian au susținut că echipajul a distribuit apă și alte băuturi pentru a reduce disconfortul provocat de temperaturile ridicate. Unii pasageri au contestat însă modul în care a fost gestionată situația și au afirmat că reacția companiei a fost prea lentă.

 

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