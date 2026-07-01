Trump a zburat pentru prima dată cu noul Air Force One, avionul de lux donat de Qatar. „Sunt încântat”

Președintele american Donald Trump a efectuat miercuri primul zbor oficial cu noul Air Force One, un Boeing 747 în valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari, donat de Qatar și modificat pentru a îndeplini cerințele de securitate și transport ale președintelui Statelor Unite, relatează AP și CNN.

„Sunt încântat de primul zbor”, le-a spus Trump jurnaliștilor înainte de plecarea spre Dakota de Nord, unde participă la un eveniment dedicat aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite.

Președintele american a lăudat aeronava și a afirmat că „nu a existat niciodată un avion ca acesta”, susținând că Statele Unite „nu ar putea construi un astfel de avion”, din cauza costurilor pe care le-ar presupune.

Interiorul aeronavei include scaune din piele rabatabile, lambriuri din lemn, covoare groase, corpuri de iluminat aurii și centuri de siguranță inscripționate cu sigiliul prezidențial. Avionul a fost revopsit în culorile preferate de Trump – alb, bleumarin și roșu –, apropiate de schema folosită pe avionul său personal.

Noul Boeing 747 va fi folosit ca Air Force One până la livrarea aeronavelor prezidențiale comandate companiei Boeing, programată în prezent pentru 2028, după mai multe întârzieri ale proiectului. Aparatul înlocuiește temporar cele două avioane VC-25A, aflate în serviciul președinților americani din 1990.

Potrivit Forțelor Aeriene americane, modificările au vizat în principal adaptarea aeronavei pentru misiuni prezidențiale și instalarea sistemelor de securitate necesare, în timp ce configurația interioară a rămas în mare parte neschimbată. Oficialii au precizat că prioritatea a fost îndeplinirea cerințelor operaționale, nu schimbările de ordin estetic.

Controverse privind donația din Qatar

Aeronava a fost donată Pentagonului de guvernul Qatarului, gest care a stârnit întrebări privind implicațiile etice, juridice și de securitate națională ale acceptării unui cadou de o asemenea valoare din partea unui stat străin.

Trump a respins criticile și a declarat că aeronava reprezintă o soluție temporară până la livrarea noilor avioane prezidențiale produse de Boeing.

Președintele american a afirmat că Qatarul a oferit aeronava după ce el a întrebat dacă o poate utiliza temporar, în contextul întârzierilor înregistrate de Boeing la livrarea noilor avioane prezidențiale. Potrivit lui Trump, emiratul a decis ulterior să doneze aeronava Statelor Unite, iar el a descris-o drept „cel mai luxos avion din lume”.