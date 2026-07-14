search
Marți, 14 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Viceprim-ministrul Tánczos Barna, la Interviurile Adevărul

Spotters Day 2026, amânat din cauza vremii nefavorabile. Forțele Aeriene Române vor anunța o nouă dată

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

A fost amânat evenimentul „Spotters Day” ediția a III-a, programat să aibă loc pe 15 iulie 2026 la Crucea Eroilor Neamului de pe Vârful Caraiman. Forțele Aeriene Române au anunțat că evenimentul va fi reprogramat la o dată ulterioară, care va fi comunicată în timp util.

Evenimentul va fi organizat la o dată stabilită ulterior. FOTO: Facebook/Forțele Aeriene Române
Evenimentul va fi organizat la o dată stabilită ulterior. FOTO: Facebook/Forțele Aeriene Române

Forțele Aeriene Române au transmis că decizia de amânare a fost luată pentru a garanta siguranța participanților și a desfășurării activităților de zbor.

„Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, evenimentul tip “Spotters Day”, planificat a se desfăşura în data de 15 iulie 2026 (rezervă 16 iulie 2026), la monumentul Crucea Eroilor Neamului de pe Vârful Caraiman, se reprogramează la o dată ulterioară, care va fi comunicată în timp oportun”, au transmis reprezentanții Forțelor Aeriene Române.

Potrivit acestora, vremea instabilă prognozată pentru această perioadă nu permite desfășurarea activităților în condiții optime.

„Siguranţa zborului, a participanţilor si calitatea experienţei rămân priorităţile noastre, iar vremea instabilă prognozată pentru săptămâna curentă, nu ne permite desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă”, au precizat Forțele Aeriene Române.

Decizia a fost luată după consultări cu specialiști meteorologi, echipa de conducere a zborului și autoritățile locale implicate, printre care reprezentanți ai Salvamont și Jandarmeriei.

Forțele Aeriene Române le-au mulțumit participanților pentru înțelegere și au transmis că așteaptă reluarea evenimentului „sub cer senin”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
digi24.ro
image
Impactul real al „românilor săraci care au invadat Marea Britanie”, cu care politicienii din UK își sperie electoratul
stirileprotv.ro
image
Polonia a desecretizat ajutorul militar oferit Ucrainei. Ungaria, Bulgaria, Cehia și Slovacia refuză să îi mai dea bani. România ține în continuare ajutorul la secret
gandul.ro
image
„Autostrada electrică” prin Marea Neagră intră în faza tehnică. România va conecta UE la rețeaua din Caucaz
mediafax.ro
image
Atenție, Dinamo! Clubul de tradiție din Superliga a plătit 165.000 de euro și a scăpat de interdicția de a face transferuri
fanatik.ro
image
Cum relativizează judecătorii legislația împotriva extremismului. Pedepse minime pentru doi neolegionari, susținători ai lui Călin Georgescu
libertatea.ro
image
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
digi24.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
OUT de la Cupa Mondială, a murit la 38 de ani! Controversă uriașă: "Și-a făcut-o cu mâna lui"
digisport.ro
image
Schimbare pentru Răzvan și Dani. Ce se întâmplă cu matinalul de la Antena 1: „Este o provocare”
click.ro
image
Copaci de moșmon, cu fructul „uitat” din Evul Mediu, au fost redescoperiți într-o rezervație. Gustul seamănă cu perele condimentate
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Șezlong sau prosop? Cât a ajuns să coste un loc pe plajă, pe litoralul românesc
observatornews.ro
image
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
cancan.ro
image
Parlamentul, aviz pozitiv pentru creșterea unor pensii. Trebuie depusă o simplă cerere să iei banii
newsweek.ro
image
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
prosport.ro
image
Mulți români află abia în vamă. Ce procură îți trebuie dacă intri în Turcia cu o mașină care nu este pe numele tău
playtech.ro
image
Unde a ajuns să joace fostul campion al României, la 40 ani! A fost prezentat oficial într-un ARO românesc
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
OUT de la Cupa Mondială, a murit la 38 de ani! Controversă uriașă: "Și-a făcut-o cu mâna lui"
digisport.ro
image
Momente de panică în Bruxelles! Mai multe persoane au fost găsite decedate într-un lift. are a fost cauza morții
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Raport sumbru de la FMI: Datoria publică a Europei ar putea creşte la 130% din PIB în 2040 dacă nu se iau măsuri
mediaflux.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Lovitură pentru Bianca Drăgușanu! ANAF îi scoate la licitație sute de haine confiscate. Până și geaca purtată de vedetă va fi vândută
click.ro
image
A depus contestație la BAC după ce a luat 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie. Ce note a obținut după recorectare
click.ro
image
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune vedeta despre celebrul Novak Djokovic: „L-am întâlnit de două ori”
click.ro
Prințesa Lilibet la aniversarea vârstei de 5 ani, Foto Instagram (2) jpg
Cum i-a cucerit deja Lilibet pe britanici. Mezina Prințului Harry ”are lipici” la oameni, întocmai ca celebra sa străbunică, al cărei nume îl poartă
okmagazine.ro
moon seen phase with sepia style effect jpg
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi
clickpentrufemei.ro
Buziașul de altădată (© Muzeul Național al Banatului)
Destinația de vacanță preferată a Banatului de altădată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Greșeala care a dus la tragedia din Munții Bucegi, în care Antonia și-a pierdut viața. Ce spun experții
image
Lovitură pentru Bianca Drăgușanu! ANAF îi scoate la licitație sute de haine confiscate. Până și geaca purtată de vedetă va fi vândută

OK! Magazine

image
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!