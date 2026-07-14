Spotters Day 2026, amânat din cauza vremii nefavorabile. Forțele Aeriene Române vor anunța o nouă dată

A fost amânat evenimentul „Spotters Day” ediția a III-a, programat să aibă loc pe 15 iulie 2026 la Crucea Eroilor Neamului de pe Vârful Caraiman. Forțele Aeriene Române au anunțat că evenimentul va fi reprogramat la o dată ulterioară, care va fi comunicată în timp util.

Forțele Aeriene Române au transmis că decizia de amânare a fost luată pentru a garanta siguranța participanților și a desfășurării activităților de zbor.

„Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, evenimentul tip “Spotters Day”, planificat a se desfăşura în data de 15 iulie 2026 (rezervă 16 iulie 2026), la monumentul Crucea Eroilor Neamului de pe Vârful Caraiman, se reprogramează la o dată ulterioară, care va fi comunicată în timp oportun”, au transmis reprezentanții Forțelor Aeriene Române.

Potrivit acestora, vremea instabilă prognozată pentru această perioadă nu permite desfășurarea activităților în condiții optime.

„Siguranţa zborului, a participanţilor si calitatea experienţei rămân priorităţile noastre, iar vremea instabilă prognozată pentru săptămâna curentă, nu ne permite desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă”, au precizat Forțele Aeriene Române.

Decizia a fost luată după consultări cu specialiști meteorologi, echipa de conducere a zborului și autoritățile locale implicate, printre care reprezentanți ai Salvamont și Jandarmeriei.

Forțele Aeriene Române le-au mulțumit participanților pentru înțelegere și au transmis că așteaptă reluarea evenimentului „sub cer senin”.