search
Sâmbătă, 4 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Un director de bancă a înlocuit banii furați cu bancnote de jucărie. Cum a fost prins

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un director de sucursală al unei cooperative de credit din orașul Gyeongju, Coreea de Sud, este acuzat că a delapidat aproximativ 70 de milioane de woni (circa 44.000 de euro) și că a încercat să ascundă furtul înlocuind banii sustrași cu bancnote de jucărie. 

Bani înlocuiți cu bancnote de jucărie Foto: Profimedia Images
Bani înlocuiți cu bancnote de jucărie Foto: Profimedia Images

Potrivit anchetatorilor, lipsa banilor din seiful sucursalei datează din luna ianuarie, iar principalul suspect este chiar un angajat cu funcție de conducere, responsabil de administrarea unității. Acesta ar fi profitat de controlul asupra fondurilor pentru a sustrage treptat sume de bani, relatează SBS News.

Pentru a nu atrage atenția, bărbatul a comandat online bancnote false de 50.000 de woni, care însă erau de fapt bani de jucărie, imprimați cu personaje de desene animate. Acestea au fost plasate în seif în locul bancnotelor reale, în încercarea de a masca lipsa banilor.

Schema ar fi funcționat o perioadă, întrucât sucursala era una mică și avea doar doi angajați: directorul și un șef de compartiment. Situația a ieșit la iveală abia după ce celălalt angajat a observat nereguli în evidențele financiare și a alertat conducerea instituției.

Inițial, conducerea cooperativei a declanșat o anchetă internă, fără a informa imediat autoritățile.

Ulterior, suspectul s-a predat singur poliției, la aproximativ două săptămâni după comiterea faptei, iar cazul a ajuns în fața instanței.

Reprezentanții cooperativei au anunțat că angajatul a fost concediat imediat, iar prejudiciul a fost recuperat integral, după ce sumele lipsă au fost returnate instituției.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”
digi24.ro
image
Vremea de azi, 4 iulie. Ploi torențiale și grindină în mai multe regiuni. Temperaturile ating 34 de grade în vest
stirileprotv.ro
image
Planul diabolic al lui Ceaușescu de a distruge Delta Dunării. Dictatorul a încercat să facă din bijuteria naturală UNESCO al doilea Bărăgan
gandul.ro
image
De ce nu se ieftinește benzina, deși petrolul s-a prăbușit? Explicația care îi va ENERVA pe șoferi
mediafax.ro
image
Vedeta Craiovei a refuzat să fie coleg cu Lewandowski! Suma uriașă pe care a ratat-o Mihai Rotaru. Exclusiv
fanatik.ro
image
Tatiana Țîbuleac: „Tata a murit în mijlocul cărții despre el. Asta a influențat felul în care scriu”
libertatea.ro
image
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR”
digi24.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Englezii au făcut anunțul: 8 jucători testați pozitiv la Cupa Mondială! Naționala e OUT!
digisport.ro
image
Jobul de vis pentru iubitorii de călătorii. Primești 3.000 de dolari pe lună ca să vizitezi Europa și să vorbești cu localnicii
click.ro
image
Suspecta atentatului din Monaco este o ucraineancă deghizată în bărbat. Amanta lui Ermolaev și-a pierdut picioarele în explozie
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
observatornews.ro
image
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
cancan.ro
image
Dosar de pensie. De ce doi pensionari cu aceeași vechime pot avea pensii diferite? Ce contează cel mai mult?
newsweek.ro
image
Frumoasa iubită a fotbalistului din naționala României își etalează geanta de 3.000 de euro, dar bagă motorină de 199,97 lei
prosport.ro
image
Planta cu care românii au dat lovitura în ultimii ani. Este căutată în toată lumea, este considerată „aurul cosmeticii”
playtech.ro
image
Cea mai înfocată fană a lui Paraguay, filmare incendiară la Cupa Mondială 2026. Gafa vestimentară care a costat-o
fanatik.ro
image
Americanii fug din țară și cei mai mulți se îndreaptă spre un anumit stat, unde prețurile caselor au scăzut la un minim din ultimii 3 ani
ziare.com
image
Dan Alexa, după ce a văzut ce a putut să facă Diana Munteanu: "Băi, eu n-am crezut!"
digisport.ro
image
Gustarea preferată din copilăria Juliei Roberts. Combinația mai puțin obișnuită de ingrediente i-a șocat pe toți
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu WOW! Vloggerul Petruț Bisoi s-a mutat într-un penthouse de 300 de mp care arată ca în filme! Are saună, sală de forță și vedere spre Herăstrău / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Când începe și ce reguli bisericești trebuie să respecte creștinii
mediaflux.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Zodiile care se vor bucura de succes pe toate planurile până pe 9 iulie. Nativul care se află în centrul atenției și atrage toate oportunitățile
click.ro
image
Daniela Gyorfi și fiica ei, Maria, pleacă în vacanță. La ce destinație s-au gândit: „I-am promis”
click.ro
image
Alexia Eram, mesaj emoționant după o vizită la bunicii săi: „Mi-am reamintit cât de importante sunt, de fapt, lucrurile mici”
click.ro
Albert și Charlene de Monaco alături de Jacques și Gabriella FB jpg
Charlene de Monaco, așa cum n-ai mai văzut-o vreodată. Aceste îmbrățișări publice ale "prințesei de gheață" nu au trecut neobservate
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Jul 1, 2026, 04 46 34 PM png
Ultima noapte a Constantinopolului: cum a dispărut Imperiul Roman după 1.500 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe cântăreață: „Nu aveam nicio șansă”
image
Zodiile care se vor bucura de succes pe toate planurile până pe 9 iulie. Nativul care se află în centrul atenției și atrage toate oportunitățile

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco, așa cum n-ai mai văzut-o vreodată. Aceste îmbrățișări publice ale "prințesei de gheață" nu au trecut neobservate

Click! Pentru femei

image
Blondele se distrează mai bine! Designerul Vera Wang și-a schimbat imaginea când a împlinit 77 de ani

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza