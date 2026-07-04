Un director de bancă a înlocuit banii furați cu bancnote de jucărie. Cum a fost prins

Un director de sucursală al unei cooperative de credit din orașul Gyeongju, Coreea de Sud, este acuzat că a delapidat aproximativ 70 de milioane de woni (circa 44.000 de euro) și că a încercat să ascundă furtul înlocuind banii sustrași cu bancnote de jucărie.

Potrivit anchetatorilor, lipsa banilor din seiful sucursalei datează din luna ianuarie, iar principalul suspect este chiar un angajat cu funcție de conducere, responsabil de administrarea unității. Acesta ar fi profitat de controlul asupra fondurilor pentru a sustrage treptat sume de bani, relatează SBS News.

Pentru a nu atrage atenția, bărbatul a comandat online bancnote false de 50.000 de woni, care însă erau de fapt bani de jucărie, imprimați cu personaje de desene animate. Acestea au fost plasate în seif în locul bancnotelor reale, în încercarea de a masca lipsa banilor.

Schema ar fi funcționat o perioadă, întrucât sucursala era una mică și avea doar doi angajați: directorul și un șef de compartiment. Situația a ieșit la iveală abia după ce celălalt angajat a observat nereguli în evidențele financiare și a alertat conducerea instituției.

Inițial, conducerea cooperativei a declanșat o anchetă internă, fără a informa imediat autoritățile.

Ulterior, suspectul s-a predat singur poliției, la aproximativ două săptămâni după comiterea faptei, iar cazul a ajuns în fața instanței.

Reprezentanții cooperativei au anunțat că angajatul a fost concediat imediat, iar prejudiciul a fost recuperat integral, după ce sumele lipsă au fost returnate instituției.